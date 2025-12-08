Arvostettu Väisälän palkinto apulaisprofessori Sylvester Eriksson-Biquelle Jyväskylän yliopistoon
Fyysikko Matilda Backholm ja matemaatikko Sylvester Eriksson-Bique saivat Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot. Vuosittain nuorille, jo ansioituneille matemaattis-luonnontieteellisten alojen tutkijoille myönnettävät palkinnot ovat arvoltaan 15 000 euroa.
Matemaatikko Sylvester Eriksson-Bique tutkii fraktaaleja, eli itseään toistavia geometrisiä kuvioita tai muotoja, sekä geometriaa ja analyysin perusteoriaa. Hänen tutkimuksensa erityispiirre on löytää yllättäviä yhteyksiä eri ilmiöiden välille. Nämä yhteydet johtavat uusiin menetelmiin, ja niitä käyttäen hän on yhteistyökumppaneidensa kanssa onnistunut ratkaisemaan fraktaaleihin ja geometriaan liittyviä pitkään avoinna olleita kysymyksiä. Viimeisimpänä stokastiikan alan Bouleaun ja Hirschin energian kuva konjektuurin. Näitä tuloksia on julkaistu matematiikan alan johtavissa julkaisuissa.
Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina toimiva Eriksson-Bique on ansioitunut niin tutkijana, opettajana kuin tiedeyhteisön jäsenenä, palkintoperusteluissa todetaan. Eriksson-Bique on ollut muun muassa pääjärjestäjänä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä tapahtumissa.
- Olen pienestä pitäen ollut tosi kiinnostunut matemaattisista haasteista ja halunnut löytää niihin ratkaisuja. Jotta pystyy tekemään kovatasoista matematiikkaa, tarvitaan myös intohimoa, Eriksson-Bique hymyilee.
Tutkijan ja opettajan työssä Eriksson-Bique’a innostaa työn monipuolisuus.
- Olen onnekas, että olen päässyt työskentelemään tosi lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa. Unelmani on, että näen heidän menestyvän, saavuttavan hienoja tuloksia ja löytävän ratkaisuja vaikeisiin, avoinna oleviin kysymyksiin.
Suomessa on pitkät perinteet matematiikan alalla ja meillä on paljon korkeatasoista osaamista.
- Uskallan silti väittää, että matematiikan taso on tällä hetkellä kovinta, mitä se on koskaan Suomessa ollut. On tosi innostavaa olla mukana tässä laivassa, Eriksson-Bique jatkaa.
Väisälän palkinnot jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 8. joulukuuta Ritarihuoneella, Helsingissä.
Sylvester Eriksson-Bique
- Työskentelee apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa.
- Väitellyt Courant Institutesta, New Yorkissa vuonna 2017.
- Työskenteli jatkotutkijana University of Californiassa, Los Angelesissa vuosina 2017-2020.
- Nuorten Tiedeakatemian jäsen kaudella 2022–2026.
Matilda Backholm
- Työskentelee apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa.
- Suorittanut tohtorintutkinnon fysiikassa McMasterin yliopistossa Kanadassa 2015.
- Työskennellyt Suomen Akatemian postdoc-tutkijana professori Robin Rasin pehmeän aineen ja kostumisen tutkimusryhmässä Aalto-yliopistossa.
- Nuorten Tiedeakatemian alumnijäsen.
Väisälän palkinto
Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinto jaetaan vuosittain 1-3:lle aktiivivaiheessa olevalle, jo ansioituneelle tutkijalle. Palkinnot myöntää Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta rahaston tukemille aloille. Väisälän palkintoja on jaettu vuodesta 2000 alkaen. Palkinto on arvoltaan 15 000 euroa.
