Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 12.12. klo 9–10
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 12.12. klo 9–10 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin joulukuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.) ja Li Andersson (The Left, vas).
Joulukuun täysistunnossa parlamentti äänestää mm. venäläisen kaasun tuontikiellosta, metsäkatoasetuksen muuttamisesta ja yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Lisäksi mepit äänestävät Mercosur-kauppasopimukseen liittyvien maataloustuotteiden suojatoimista sekä yritysten kestävyysraportointia ja huolellisuusvelvoitetta koskevien vaatimusten yksinkertaistamisesta, mikäli parlamentin ja neuvoston neuvottelijat saavuttavat siitä tällä viikolla sovun.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 11.12. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.
