Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 12.12. klo 9–10

8.12.2025 15:55:54 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 12.12. klo 9–10 Suomen aikaa.

Kuvassa on mikrofoni sekä lehdistötilaisuustila
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 12.12. kello 9–10 © European Union 2017 - Source : EP

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin joulukuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.) ja Li Andersson (The Left, vas).

Joulukuun täysistunnossa parlamentti äänestää mm. venäläisen kaasun tuontikiellosta, metsäkatoasetuksen muuttamisesta ja yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Lisäksi mepit äänestävät Mercosur-kauppasopimukseen liittyvien maataloustuotteiden suojatoimista sekä yritysten kestävyysraportointia ja huolellisuusvelvoitetta koskevien vaatimusten yksinkertaistamisesta, mikäli parlamentin ja neuvoston neuvottelijat saavuttavat siitä tällä viikolla sovun.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 11.12. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

toimittajatilaisuustäysistuntoetäpressikahvitmepiteuroopan parlamentti

Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.

Euroopan komissio antoi heinäkuussa esityksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja unionin rahoitukseen liittyvä keskustelu on vahvasti esillä tulevina vuosina. Mihin Eurooppa suunnittelee käyttävänsä rahaa vuosina 2028–2034 ja miten varat kerätään? Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta? Miten talousarvioon pyritään vaikuttamaan? Torstaina 11.12. järjestettävässä koulutuksessa paneudutaan EU:n toiminnalle raamit antavaan monivuotiseen rahoituskehykseen eri näkökulmista.

