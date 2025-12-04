Suomen Akatemialta rahoitus tutkimukselle, joka kehittää raskausajan diabeteksen digitaalista hoitoa
Suomen Akatemia on myöntänyt Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan ja -yhteistyön vahvistamisen rahoitusta kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa raskausajan diabeteksen hoitotuloksia ja kehittää kansallisesti skaalautuvaa digitaalista hoitomallia. Keusote saa hankkeeseen 325 000 euroa. Hankkeen vastaava tutkija Keusotessa on Pirjo Laitinen-Parkkonen.
-Raskausajan diabetes yleistyy Suomessa nopeasti ja kuormittaa sekä äitiysneuvoloita että erikoissairaanhoitoa. Myös raskaana olevien naisten tuen tarve kasvaa, erityisesti omahoidon ohjauksen osalta. Tutkimushankkeessa kehitetään ja pilotoidaan eMOM-itsehoitosovellusta, joka tukee raskaana olevia naisia verensokerin, ruokavalion ja liikunnan seurannassa. Sovellus tarjoaa terveydenhuollolle välineet etäseurantaan, potilasyhteenvedot ja tekoälyyn perustuvan verensokerin ennustamisen. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua, vähentää turhia lähetteitä ja vahvistaa itsehoidon roolia osana sujuvaa hoitokäytäntöä, kiteyttää johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.
Hankkeen pilotti toteutetaan Etelä-Suomessa noin 400 raskaana olevan naisen kanssa. Sovellus on monikielinen ja saavutettava, mikä tukee yhdenvertaisuutta. Onnistuneena hanke tarjoaa mallin, joka voidaan ottaa käyttöön laajasti hyvinvointialueilla ja joka toimii perustana myös muiden kroonisten sairauksien digitaalisen hoidon kehittämiselle.
Tutkimus on HUSin, Keusoten ja Helsingin yliopiston yhteishanke, ja se käynnistyy 1.1.2026. Rahoitus kestää kolme vuotta. Hyvinvointialueiden T&K-rahoituksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusjärjestelmää, parantaa yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten kanssa sekä parantaa sote-sektorin tuottavuutta ja hoidon laatua. Tällä rahoituskierroksella rahoitusta myönnettiin 8,76 miljoonaa euroa 11 hankkeelle (yhteensä 45 osahankkeelle), ja rahoituksen sai 24 prosenttia hakemuksista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirjo Laitinen-ParkkonenJohtajaylilääkäri, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0401825797pirjo.laitinen-parkonen@keusote.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden työkaverit varmistetaan yhteistyöllä – Työpaikkaohjaajan rooli korostuu entisestään4.12.2025 14:03:10 EET | Tiedote
Työssä oppimista ohjaava työntekijä eli työpaikkaohjaaja voi olla opiskelijalle ratkaiseva tuki työelämään astumisessa ja kiinnittymisessä. Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kasvava osaajapula tekee työpaikkaohjaajista entistä tärkeämpiä koko alan työllisyyden ja palveluita tarvitsevien asiakkaiden palveluiden turvaamisen kannalta. Tästä syystä työpaikkojen ohjausosaamisen varmistaminen on keskiössä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusoten ja alan koulutusorganisaatioiden, Laurean, Keudan ja Hyrian alueellisessa TKIO-yhteistyössä.
Tilinpäätösennuste vahvistaa näkymän, jossa säästötoimenpiteet alkavat jo näkyä taloudessa4.12.2025 11:51:17 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 2.12.2025 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen tammi–lokakuulta 2025 sekä vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2029.
Keusoten takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu vika26.11.2025 16:19:55 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) takaisinsoittojärjestelmässä on havaittu tekninen vika. Vian vuoksi asiakkaat eivät ole voineet jättää soittopyyntöä samanaikaisesti useampaan eri palvelunumeroon. Järjestelmän toimittaja selvittää ongelmaa ja korjaa sen mahdollisimman pian.
Aluehallituksessa omavalvonnan seuranta: Palvelujen saatavuus parantunut26.11.2025 15:28:59 EET | Tiedote
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan omavalvontaohjelman seurantaraportin 1–8/2025 sekä omavalvontaohjelman päivityksen vuosille 2025–2029.
Keusoten terveysasemat ovat nyt sote-keskuksia tai sote-yksiköitä21.11.2025 13:39:15 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) uudistaa terveysasemien nimitykset ja ottaa käyttöön yhtenäiset sote-keskus ja sote-yksikkö-nimet. Muutos koskettaa toimipisteitä, joista on tehty palvelujen verkostosuunnitelman mukainen päätös.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme