Suomen Akatemialta rahoitus tutkimukselle, joka kehittää raskausajan diabeteksen digitaalista hoitoa

8.12.2025 16:06:09 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Suomen Akatemia on myöntänyt Hyvinvointialueiden T&K-toiminnan ja -yhteistyön vahvistamisen rahoitusta kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa raskausajan diabeteksen hoitotuloksia ja kehittää kansallisesti skaalautuvaa digitaalista hoitomallia. Keusote saa hankkeeseen 325 000 euroa. Hankkeen vastaava tutkija Keusotessa on Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen
Johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

-Raskausajan diabetes yleistyy Suomessa nopeasti ja kuormittaa sekä äitiysneuvoloita että erikoissairaanhoitoa. Myös raskaana olevien naisten tuen tarve kasvaa, erityisesti omahoidon ohjauksen osalta. Tutkimushankkeessa kehitetään ja pilotoidaan eMOM-itsehoitosovellusta, joka tukee raskaana olevia naisia verensokerin, ruokavalion ja liikunnan seurannassa. Sovellus tarjoaa terveydenhuollolle välineet etäseurantaan, potilasyhteenvedot ja tekoälyyn perustuvan verensokerin ennustamisen. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua, vähentää turhia lähetteitä ja vahvistaa itsehoidon roolia osana sujuvaa hoitokäytäntöä, kiteyttää johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Hankkeen pilotti toteutetaan Etelä-Suomessa noin 400 raskaana olevan naisen kanssa. Sovellus on monikielinen ja saavutettava, mikä tukee yhdenvertaisuutta. Onnistuneena hanke tarjoaa mallin, joka voidaan ottaa käyttöön laajasti hyvinvointialueilla ja joka toimii perustana myös muiden kroonisten sairauksien digitaalisen hoidon kehittämiselle.

Tutkimus on HUSin, Keusoten ja Helsingin yliopiston yhteishanke, ja se käynnistyy 1.1.2026. Rahoitus kestää kolme vuotta. Hyvinvointialueiden T&K-rahoituksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusjärjestelmää, parantaa yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten kanssa sekä parantaa sote-sektorin tuottavuutta ja hoidon laatua. Tällä rahoituskierroksella rahoitusta myönnettiin 8,76 miljoonaa euroa 11 hankkeelle (yhteensä 45 osahankkeelle), ja rahoituksen sai 24 prosenttia hakemuksista.

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

