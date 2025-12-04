Marraskuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin
Copernicus-ilmastopalvelun mukaan marraskuu 2025 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Vuodesta 2025 näyttää muodostuvan mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi lämpimin.
Marraskuun maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 14,02 °C, mikä on 0,65 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden eli vuosien 1991–2020 keskimääräinen lämpötila marraskuussa. Marraskuu oli 1,54 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo.
Erityisen suuria lämpötilapoikkeamia mitattiin Pohjois-Kanadassa ja Jäämeren alueella. Kaakkois-Aasiassa marraskuuta leimasivat trooppiset syklonit, jotka aiheuttivat laajoja tulvia.
Euroopassa marraskuu oli mittaushistorian viidenneksi lämpimin. Lämpimintä oli Itä-Euroopassa, Venäjällä, Balkanilla ja Turkissa, kun taas Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa oli tavanomaista viileämpää.
Marraskuun 2025 keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila oli 20,42 °C, mikä on mittaushistorian neljänneksi korkein arvo marraskuulta. Arktisen merijään laajuus oli marraskuussa 12 % tavanomaista pienempi, mikä on mittaushistorian toiseksi pienin marraskuun arvo.
”Ensimmäistä kertaa näyttää siltä, että kolmen peräkkäisen vuoden, 2023, 2024 ja 2025, keskilämpötila on yli 1,5 astetta korkeampi verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä kertoo lämpenemisen jatkuneen nopeasti”, sanoo ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta Ilmatieteen laitokselta.
Marraskuussa Lapissa oli kylmää, muualla maassa lauhaa
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan marraskuun keskilämpötila vaihteli Suomessa lounaissaariston noin +6 asteesta Käsivarren Lapin noin ‒11 asteeseen. Lapissa keskilämpötila oli tavanomaista matalampi, pääosin 2–3 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvon alapuolella. Muualla maassa keskilämpötila oli 1–3 astetta tavanomaista korkeampi.
