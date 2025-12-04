Ilmatieteen laitos

Marraskuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin

9.12.2025 05:00:00 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jaa

Copernicus-ilmastopalvelun mukaan marraskuu 2025 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Vuodesta 2025 näyttää muodostuvan mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi lämpimin.

Marraskuun maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 14,02 °C, mikä on 0,65 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden eli vuosien 1991–2020 keskimääräinen lämpötila marraskuussa. Marraskuu oli 1,54 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo.

Erityisen suuria lämpötilapoikkeamia mitattiin Pohjois-Kanadassa ja Jäämeren alueella. Kaakkois-Aasiassa marraskuuta leimasivat trooppiset syklonit, jotka aiheuttivat laajoja tulvia.

Euroopassa marraskuu oli mittaushistorian viidenneksi lämpimin. Lämpimintä oli Itä-Euroopassa, Venäjällä, Balkanilla ja Turkissa, kun taas Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa oli tavanomaista viileämpää.

Marraskuun 2025 keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila oli 20,42 °C, mikä on mittaushistorian neljänneksi korkein arvo marraskuulta. Arktisen merijään laajuus oli marraskuussa 12 % tavanomaista pienempi, mikä on mittaushistorian toiseksi pienin marraskuun arvo.

”Ensimmäistä kertaa näyttää siltä, että kolmen peräkkäisen vuoden, 2023, 2024 ja 2025, keskilämpötila on yli 1,5 astetta korkeampi verrattuna esiteolliseen aikaan. Tämä kertoo lämpenemisen jatkuneen nopeasti”, sanoo ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta Ilmatieteen laitokselta.

Marraskuussa Lapissa oli kylmää, muualla maassa lauhaa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan marraskuun keskilämpötila vaihteli Suomessa lounaissaariston noin +6 asteesta Käsivarren Lapin noin ‒11 asteeseen. Lapissa keskilämpötila oli tavanomaista matalampi, pääosin 2–3 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvon alapuolella. Muualla maassa keskilämpötila oli 1–3 astetta tavanomaista korkeampi.

Avainsanat

tilastosääilmasto

Yhteyshenkilöt

Ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta, Ilmatieteen laitos, p. 050 383 5358

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye