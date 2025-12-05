Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) täydennyksestä pyydetään mielipiteitä

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään suurten hankkeiden vaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on tunnistaa hankkeen merkittävät vaikutukset ja arvioinnin perusteella suunnitella, miten kielteisiä vaikutuksia lievennetään tai poistetaan.

Nyt nähtävillä oleva arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima selvitys hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Hankkeesta vastaava on Lentorata Oy ja konsulttina toimii Sitowise Oy alikonsulttinaan Ramboll Finland Oy. Arviointiselostus on nähtävillä 8.12.2025–21.1.2026, minä aikana eri tahoilla on mahdollisuus antaa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista mielipiteensä. Mielipiteiden ja lausuntojen antamiselle varatun ajan jälkeen yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän. Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen perusteltu johtopäätös, jossa otetaan kantaa tehtyjen ympäristövaikutusarviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Perusteltu päätelmä on myöhemmin otettava huomioon kaikissa hanketta koskevissa luvissa koko sen elinkaaren ajan.

Osallistuminen on keskeinen osa YVA-menettelyä. Hanketta ja arvioinnin tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa Vantaalla Lumo-talossa 16.12.2025 klo 18–20. Ovet avataan jo klo 17.30.

Arviointiselostus ja tiedot sen esilläolosta ovat nähtävillä mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/LentorataYVA ja www.miljo.fi/FlygbanaMKB.

Valtion aluehallintouudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka jatkaa tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena 1.1.2026 alkaen.