Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) täydennyksestä pyydetään mielipiteitä
Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva ratayhteys, joka kulkee tunnelissa Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle. Lentoradasta laadittiin vuosina 2022–2023 esiselvitys sekä ympäristövaikutusten arviointi. Osana yleissuunnittelua Lentoradan linjausta muutettiin keväällä 2025 siten, että linjaus liittyy päärataan jo Keravan aseman eteläpuolella. Yhteysviranomainen edellytti 4.6.2025 antamassaan lausunnossa, että ympäristövaikutusten arviointiselostusta täydennetään uuden linjauksen osalta. Nyt nähtävillä oleva YVA-selostuksen täydennys korvaa alkuperäisen arviointiselostuksen siltä osin kuin arvioinnissa käsitellään Lentoradan vaikutuksia Tuusulassa, Pohjois-Vantaalla ja Keravalla. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset on kuvattu ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Arviointiselostusta ja hanketta esitellään yleisötilaisuudessa joulukuussa. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa yhteysviranomaiselle viimeistään 21.1.2026.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään suurten hankkeiden vaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on tunnistaa hankkeen merkittävät vaikutukset ja arvioinnin perusteella suunnitella, miten kielteisiä vaikutuksia lievennetään tai poistetaan.
Nyt nähtävillä oleva arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima selvitys hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Hankkeesta vastaava on Lentorata Oy ja konsulttina toimii Sitowise Oy alikonsulttinaan Ramboll Finland Oy. Arviointiselostus on nähtävillä 8.12.2025–21.1.2026, minä aikana eri tahoilla on mahdollisuus antaa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista mielipiteensä. Mielipiteiden ja lausuntojen antamiselle varatun ajan jälkeen yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän. Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen perusteltu johtopäätös, jossa otetaan kantaa tehtyjen ympäristövaikutusarviointien riittävyyteen sekä hankkeen merkittäviin vaikutuksiin. Perusteltu päätelmä on myöhemmin otettava huomioon kaikissa hanketta koskevissa luvissa koko sen elinkaaren ajan.
Osallistuminen on keskeinen osa YVA-menettelyä. Hanketta ja arvioinnin tuloksia esitellään yleisötilaisuudessa Vantaalla Lumo-talossa 16.12.2025 klo 18–20. Ovet avataan jo klo 17.30.
Arviointiselostus ja tiedot sen esilläolosta ovat nähtävillä mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/LentorataYVA ja www.miljo.fi/FlygbanaMKB.
Valtion aluehallintouudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka jatkaa tässä YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena 1.1.2026 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja YVA-menettelystä antaa:
Ylitarkastaja Annukka Engström, puh. 0295 021 112, annukka.engstrom@ely-keskus.fi (tavoitettavissa 19.12. asti ja 2.1.2026 jälkeen. 1.1.2026 alkaen Lupa- ja valvontavirasto, Annukka Engström, puh. 0295 254 000 (vaihde).
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
