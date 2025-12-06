Työllisyys- ja kotoutumisjaosto esittää Espoolle uutta rekrytointitukea vuodelle 2026
Jaosto käsitteli kokouksessaan 8.12.2025 Espoolle uutta rekrytointitukea, hyväksyi Espoon nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksiinsa ja teki muutoksia kokousaikatauluihinsa.
Jaosto esittää, että Espoo ottaa ensi vuonna käyttöön uuden rekrytointituen tukemaan espoolaisten nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden työllistymistä. Rekrytointituen kohdentamista puoltaa se, että nuorten ja vieraskielisten työttömyys on kasvanut, mikä edellyttää vaikuttavia, kohdennettuja toimia.
Jaoston esityksen mukaan:
- rekrytointituki olisi harkinnanvarainen ja kertaluonteinen 5 000 euroa per työsuhde
- rekrytointituki voitaisiin myöntää yrityksille sekä kolmannen sektorin työnantajille
- työllistettävän tulee olla espoolainen alle 30-vuotias tai vieraskielinen työnhakija, jolla on toisen tai korkea-asteen tutkinto ja vähintään kolmen kuukauden työttömyys
- työsuhteen tulee kestää vähintään 12 kuukautta ja työajan olla vähintään 80 %.
Rekrytointitukeen varattu 1,5 miljoonaa euroa mahdollistaisi noin 300 työsuhteen tukemisen vuonna 2026. Rekrytointituen tarkemmat ehdot löytyvät esityslistan liitteestä.
Espoon oman rekrytointituen lisäksi työllistämisen tukikokonaisuuteen sisältyy kolme muuta taloudellista tukea: palkkatuki, työllistämistuki 55 vuotta täyttäneille ja vuonna 2026 käyttöön tuleva valtionavustuksena myönnettävä nuorten työllistymisseteli. Nämä tuet koskevat koko työllisyysaluetta eli sekä Espoota että Kauniaista.
Jaoston esitys etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Nuorten ääni vahvistuu jaostossa
Jaosto päätti myöntää Espoon nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaoston kokouksiin. Tavoitteena on vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin työllisyyden ja kotoutumisen kehittämiseen.
Muutos kokousaikatauluun
Jaosto päätti siirtää 8.6.2025 suunnitellun kokouksen pidettäväksi 25.5.2026 klo 9.00 päällekkäisyyksien vuoksi. Lisäksi jaosto päätti lisätä yhden kokouksen ajankohtaan 26.1.2026.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Markku Sistonen, työllisyys- ja kotoutumisjaoston puheenjohtaja
