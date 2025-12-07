Ensin osui Puola ja sitten 18 kertaa Suomi
Suomi päätti naisten MM-turnauksen alkusarjansa voittoon kaatamalla iltapäivällä Brnossa Puolan 18-1. Suomi lähtee näillä näkymin jatkopeleihin lohkokakkosena, kun Suomen kanssa tasapeliin päätynyt Ruotsi vie ykköstilan maalierolla.
Tänään iski ensimmäisen maalin yllättäen Puola, kun Kinga Stein pääsi nostamaan pallon vastaiskusta Julia Saarisen verkkoon. Suomi tuli tasoihin ylivoimalla Veera Kaupin kiskaistessa pallon takakulmaan, ja siitä aukesikin maalihana. Natalia Pitkäkangas linkosi ensimmäisen osumansa kierteisellä kaukolaukauksella, minkä jälkeen osuivat vielä Olivia Pietilä kaukaa ja Yamou Njai ensi kertaa MM-kaukalossa kääntölaukauksella tolpan juureen. Erän lopulla löysivät vielä Emilia Pietilä ja Olivia Pietilä toisensa maalin edessä ja tilanteeksi 5-1.
Toisen erän Suomi vei selvästi 6-0, ja siinä Oona Kauppi pääsi viimein avaamaan maalitilinsä tässä turnauksessa. Ensimmäisensä hän sai lakaista maalin edestä tyhjän verkkoon heti erän avausminuutilla, ja toinen syntyi ohjauksella ilmasta Veera Kaupin lähetettyä korkean kaaripallon omalta kenttäpuoliskolta. Oona Kauppi, Veera Kauppi ja My Kippilä siirtyivät pelin puolivälissä huilivuoroon Alma Laitilan, Suvi Hämäläisen ja Sofia Mittentagin hypätessä penkiltä pelille. Päätöserässä ottelun vauhti putosi ja Suomi näytti pitkään pelaavan vain kelloa pois, mutta viimeisellä kympillä alkoi ropista vielä maalejakin. Suvi Hämäläinen latoi päätöserään hattutempun ja Veera Vilenius laukoi uransa ensimmäisen MM-kisamaalin.
Suomen viimeisetkin kenttäpelaajat avasivat tänään kisojen tehopistetilinsä. Suvi Hämäläinen (3+1) ja Natalia Pitkäkangas (2+2) olivat päivän neljän pisteen pelurit.
Salibandya, Brno, Tshekki
Naisten MM-turnaus, alkusarjaa
Puola–Suomi 1-18 (1-5, 0-6, 0-7)
1. erä: 2.19 Kinga Stein (Martyna Gradzka) 1-0, 7.45 Veera Kauppi (My Kippilä) 1-1, 8.11 Natalia Pitkäkangas (Veera Vilenius) 1-2, 10.13 Olivia Pietilä (Jenna Saario) 1-3, 10.41 Yamou Njai (Jasmiina Järvinen) 1-4, 18.54 Emilia Pietilä (Olivia Pietilä) 1-5.
2. erä: 20.58 Oona Kauppi (Sara Piispa) 1-6, 24.28 Olivia Pietilä (Milla Nordlund) 1-7, 25.30 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 1-8 sr, 26.44 Nordlund (Emilia Pietilä) 1-9, 30.49 Emilia Pietilä (Nordlund) 1-10, 37.01 Pitkäkangas (Suvi Hämäläinen) 1-11.
3. erä: 47.39 Hämäläinen (Sofia Mittentag) 1-12, 52.19 Daniela Westerlund (Veera Vilenius) 1-13, 53.43 Hämäläinen (Pitkäkangas) 1-14, 54.24 Oma maali 1-15, 57.53 Westerlund (Mittentag) 1-16, 58.34 Vilenius (Ulla Valtola) 1-17, 59.56 Hämäläinen (Pitkäkangas) 1-18.
Torjunnat:
Zuzanna Nieskorska Puola 11+3+(0)=14 ja Patrycja Bernacka Puola (0)+10+11=21 (vaihto 25.30)
Julia Saarinen Suomi 5+4+3=12,
Jäähyt: Puola 2 min, Suomi 0 min.
Erotuomarit: Jörgen Andersson ja Kevin Cardell, Ruotsi.
Yleisöä: 301.
Suomen parhaana palkittiin Olivia Pietilä.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Veera Kaupin kone käynnistyi – kahdeksan pistettä Slovakiaa vastaan7.12.2025 17:57:34 EET | Tiedote
Suomi avasi voittotilinsä naisten MM-turnauksessa komeasti, kun Slovakia kaatui lukemin 13-4. Eilen Ruotsi-tasapelissä vielä ilman pisteitä jäänyt Veera Kauppi otti tänään vahingon takaisin latomalla peräti kuusi maalia ja syöttämällä kaksi.
Naisten salibandyn MM-kisat käynnissä Tšekissä7.12.2025 11:46:48 EET | Tiedote
Salibandyn naisten MM-kisat ovat meneillään Tšekissä. Uusi maailmanmestari ratkeaa sunnuntaina 14.12. pelattavassa MM-finaalissa. Suomi hakee turnauksessa paluuta kultakantaan sitten vuoden 2001.
Pirteä MM-avaus: Suomi nousi tasapeliin maailmanmestaria vastaan6.12.2025 18:02:58 EET | Tiedote
Suomen naisten MM-avaus Tshekin Brnossa oli lupauksia antava, kun Suomi nousi maailmanmestari Ruotsia vastaan kahden maalin takaa 3–3-tasapeliin.
Salibandyn vedonlyöntitutkinnan kurinpitopäätöksiä annettu3.12.2025 13:02:51 EET | Tiedote
Salibandyä koskettava vedonlyöntitutkinta on edennyt nyt siihen pisteeseen, että Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä on tehnyt ja antanut tiedoksi kurinpitopäätöksiä.
Mediainfo: Naisten salibandyn MM-kisat käynnistyvät lauantaina Tshekissä2.12.2025 16:27:37 EET | Tiedote
Salibandyn naisten MM-kisat alkavat lauantaina 6.12. Brnossa. Uusi maailmanmestari ratkeaa sunnuntaina 14.12. Ostravassa pelattavassa MM-finaalissa. Suomi hakee turnauksessa paluuta kultakantaan sitten vuoden 2001.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme