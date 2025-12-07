Ensin osui Puola ja sitten 18 kertaa Suomi

Tänään iski ensimmäisen maalin yllättäen Puola, kun Kinga Stein pääsi nostamaan pallon vastaiskusta Julia Saarisen verkkoon. Suomi tuli tasoihin ylivoimalla Veera Kaupin kiskaistessa pallon takakulmaan, ja siitä aukesikin maalihana. Natalia Pitkäkangas linkosi ensimmäisen osumansa kierteisellä kaukolaukauksella, minkä jälkeen osuivat vielä Olivia Pietilä kaukaa ja Yamou Njai ensi kertaa MM-kaukalossa kääntölaukauksella tolpan juureen. Erän lopulla löysivät vielä Emilia Pietilä ja Olivia Pietilä toisensa maalin edessä ja tilanteeksi 5-1.

Toisen erän Suomi vei selvästi 6-0, ja siinä Oona Kauppi pääsi viimein avaamaan maalitilinsä tässä turnauksessa. Ensimmäisensä hän sai lakaista maalin edestä tyhjän verkkoon heti erän avausminuutilla, ja toinen syntyi ohjauksella ilmasta Veera Kaupin lähetettyä korkean kaaripallon omalta kenttäpuoliskolta. Oona Kauppi, Veera Kauppi ja My Kippilä siirtyivät pelin puolivälissä huilivuoroon Alma Laitilan, Suvi Hämäläisen ja Sofia Mittentagin hypätessä penkiltä pelille. Päätöserässä ottelun vauhti putosi ja Suomi näytti pitkään pelaavan vain kelloa pois, mutta viimeisellä kympillä alkoi ropista vielä maalejakin. Suvi Hämäläinen latoi päätöserään hattutempun ja Veera Vilenius laukoi uransa ensimmäisen MM-kisamaalin.

Suomen viimeisetkin kenttäpelaajat avasivat tänään kisojen tehopistetilinsä. Suvi Hämäläinen (3+1) ja Natalia Pitkäkangas (2+2) olivat päivän neljän pisteen pelurit.

Salibandya, Brno, Tshekki

Naisten MM-turnaus, alkusarjaa

Puola–Suomi 1-18 (1-5, 0-6, 0-7)

1. erä: 2.19 Kinga Stein (Martyna Gradzka) 1-0, 7.45 Veera Kauppi (My Kippilä) 1-1, 8.11 Natalia Pitkäkangas (Veera Vilenius) 1-2, 10.13 Olivia Pietilä (Jenna Saario) 1-3, 10.41 Yamou Njai (Jasmiina Järvinen) 1-4, 18.54 Emilia Pietilä (Olivia Pietilä) 1-5.

2. erä: 20.58 Oona Kauppi (Sara Piispa) 1-6, 24.28 Olivia Pietilä (Milla Nordlund) 1-7, 25.30 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 1-8 sr, 26.44 Nordlund (Emilia Pietilä) 1-9, 30.49 Emilia Pietilä (Nordlund) 1-10, 37.01 Pitkäkangas (Suvi Hämäläinen) 1-11.

3. erä: 47.39 Hämäläinen (Sofia Mittentag) 1-12, 52.19 Daniela Westerlund (Veera Vilenius) 1-13, 53.43 Hämäläinen (Pitkäkangas) 1-14, 54.24 Oma maali 1-15, 57.53 Westerlund (Mittentag) 1-16, 58.34 Vilenius (Ulla Valtola) 1-17, 59.56 Hämäläinen (Pitkäkangas) 1-18.

Torjunnat:

Zuzanna Nieskorska Puola 11+3+(0)=14 ja Patrycja Bernacka Puola (0)+10+11=21 (vaihto 25.30)

Julia Saarinen Suomi 5+4+3=12,

Jäähyt: Puola 2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Jörgen Andersson ja Kevin Cardell, Ruotsi.

Yleisöä: 301.

Suomen parhaana palkittiin Olivia Pietilä.