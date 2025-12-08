Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion ja asiakasmaksut – palkkioesitys palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun
Aluevaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion muutamin tekstimuutoksin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut aluehallituksen esityksen mukaan vuodelle 2026. Luottamushenkilöiden palkkioita ei korotettu, sillä esitys palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun.
Aluevaltuusto päätti maanantain talousarviokokouksessaan korottaa ensi vuonna perittäviä asiakasmaksuja esityksen mukaisesti äänin 57–21 (1 tyhjä). Maksut nousevat pääsääntöisesti indeksikorotusten verran. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi esityksen mukaisen pelastuspalvelujen valvontamaksutaksan.
Talousarvioesitykseen tehtiin osin äänestysten jälkeen muutamia tekstimuutoksia ja lisättiin yksimielisesti ponsia. Tekstimuutoksissa todetaan esimerkiksi, että sosiaalihuoltolain mukaisesti erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden tulee saada palvelutarpeensa arvioitua viipymättä, riittävässä laajuudessa ja monialaisesti. Lisäksi säännöllisen kotihoidon aloitusviivettä pyritään lyhentämään siten, että tavoitellaan nykyistä keskimäärin selvästi nopeampaa käynnistysaikaa palveluntarpeen arvioinnista.
Niin ikään digiklinikan etäasioinnin prosenttiosuudelle tavoitellaan kasvua siten, että fyysisten vastaanottokäyntien määrän kasvu hidastuu. Digitaalisten palveluiden laadun mittaamiseen kehitetään mittaristoa. Lisäksi digipalvelut huomioidaan hoidon jatkuvuuden tukena ja niiden toimivuutta ja laatua tarkkaillaan ja kehitetään jatkuvasti.
Tavoitteeksi asetettiin myös, että yhteistyö Pirkanmaan kuntien kanssa paranee verrattuna kuluvaan vuoteen. Painopisteenä vuodelle 2026 on hyte-yhteistyö. Ikäihmisten palveluja koskevaan IKI2035-ohjelmaan puolestaan laaditaan muutoksia, jotta palveluiden tarpeen kasvuun pystytään vastaamaan
Yksimielisesti talousarvioon hyväksyttiin kolme pontta. Ne koskevat henkilöstöetuuksien palauttamisen arviointia taloudellisen tilanteen parantuessa, talousarvioprosessin läpinäkyvyyttä sekä henkilöstön osaamista itsemurhavaaran tunnistamisessa ja varhaisessa puuttumisessa.
Hallintosääntöön toimivaltamuutoksia
Aluevaltuusto hyväksyi myös investointisuunnitelman vuosille 2027–2030 sekä aluehallituksen esittämät toimivaltamuutokset hallintosääntöön. Muutokset koskevat omavalvonnan kokonaisuutta, hyvinvointialuejohtajan järjestämistehtävää, liikkeen luovutuksia sekä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä ja neuvottelutuloksen hyväksymistä.
Aluevaltuusto palautti yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi poliittisia luottamushenkilöitä koskevan palkkioesityksen. Tavoitteena on valmistella uusi esitys ensi kevään aikana.
Mielenterveysvaikutusten arviointia koskevaan aloitevastaukseen hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, jonka mukaan aluevaltuusto edellyttää, että hyvinvointialue vahvistaa asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien osallisuutta vaikutusten arvioinnissa.
Muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Andersson JariAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:050 3381609jari.andersson@pirha.fi
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
