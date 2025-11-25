HSL kutsuu koolle asukaspaneelin tukemaan liikennejärjestelmän suunnittelemista
HSL kokoaa ensimmäistä kertaa asukaspaneelia valmistelun ja päätöksentekonsa tueksi. Aiheena on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka katsoo 15–20 vuotta eteenpäin ja jonka laatimisesta HSL vastaa.
HSL on lähettänyt kutsukirjeen 5 000 satunnaisesti valitulle Helsingin seudun asukkaalle. Paneeliin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista noin 30 henkilöä valitaan mukaan lopulliseen paneeliin, niin, että paneeli vastaa mahdollisimman hyvin Helsingin seudun väestöä pienoiskoossa.
Paneeli kootaan joulukuun aikana ja paneelin työpajatilaisuudet pidetään vuoden 2026 alkupuolella. Paneeliin valitut pääsevät perehtymään, keskustelemaan ja antamaan näkemyksensä strategisen tason liikennejärjestelmäsuunnitteluun Helsingin seudulla. Osana hanketta paneelin jäsenet saavat kattavan perehdytyksen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun.
Asukaspaneeli tukee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua
Lakisääteisen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on HSL:n perussopimuksen mukainen tehtävä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on 15–20 vuotta eteenpäin katsova strateginen suunnitelma, joka käsittelee kaikkia liikkumismuotoja, kuten joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, henkilöautoliikennettä ja tavaraliikennettä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat Helsingin seudun 14 kuntaa sekä Siuntio. Seuraava liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu vuonna 2027.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma määrittää, miten Helsingin seudun liikennettä tulisi kehittää: Minne uusia liikenneyhteyksiä tulisi rakentaa? Miten eri liikkumismuotoja priorisoidaan? Millä toimilla liikenteen päästöjä tulisi vähentää?
Nyt koottavan asukaspaneelin tehtävänä on tukea Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Paneeli on tärkeä kanava viestiä päättäjille ja valmistelevalle virkakunnalle, mitä mieltä seudun asukkaat ovat liikenteen kehittämiseen liittyvistä aiheista. Paneelin työn pohjalta laaditaan julkilausuma, jota poliitikot ja virkakunta käsittelevät. Paneelin tuloksia ja julkilausumaa hyödynnetään myös liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eri vaiheissa vuonna 2026 ja 2027. Asukaspaneeli keskittyy etenkin liikenteen päästövähennystoimiin ja vertailemaan seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpide-ehdotuksia.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa käsittelevä asukaspaneeli hyödyntää puntaroivan osallistumisen menetelmiä, jotka perustuvat huolelliseen perehtymiseen, tasa-arvoiseen ja kunnioittavaan keskusteluun sekä vaihtoehtojen arviointiin tosiasioiden pohjalta. Suomessa kansalaispaneeleja on käytetty päätöksenteon tukena niin kunta-, hyvinvointialue- kuin ministeriötasollakin. HSL:n nyt käynnistyvä asukaspaneeli laajentaa puntaroivan demokratian menetelmiä seudulliseen liikennesuunnitteluun.
Liikennejärjestelmäsuunnitelma on myös EU:n vaatima kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma
Seuraava Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma toimii myös EU:n TEN-T-asetuksen mukaisena kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmana (Sustainable Urban Mobility Plan eli SUMP). SUMP-suunnittelu lisää vaatimuksia muun muassa sidosryhmävuorovaikutukseen liittyen. Asukaspaneeli on yksi keinoista vastata näihin uusiin suunnitteluvaatimuksiin.
