Sosiaalipalvelujen tiedot näkyvät ensi vuonna OmaKannassa koko maassa
Sosiaalipalvelujen asiakastiedot näkyvät OmaKannassa jo 11 hyvinvointialueella. Viimeistään syyskuussa 2026 ne näkyvät OmaKannassa maanlaajuisesti. Muutos helpottaa asiakkaan ja ammattilaisen välistä tiedonkulkua ja parantaa palvelua.
Kanta-palvelujen (Kanta) tärkeimpiä tehtäviä on helpottaa tiedon liikkumista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaalipalvelujen asiakastiedot ovat saatavilla Kannassa jo 11 hyvinvointialueella. Kun loputkin sosiaalipalveluissa kirjatut tiedot saadaan Kantaan viimeistään syyskuussa 2026, asioinnista tulee entistä sujuvampaa. OmaKanta-verkkopalvelusta asiakas pääsee katsomaan omia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojaan ajasta ja paikasta riippumatta.
– OmaKannassa tiedot ovat tallessa, ja asiakas voi palata esimerkiksi saamiinsa päätöksiin silloin, kun se hänelle sopii, sanoo Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä Kelasta.
Tietojen näkyminen OmaKannassa tukee asiointia
OmaKannassa asiakas voi tarkastaa itseään koskevat sosiaalihuollon päätökset, suunnitelmat ja arviot. Myöhemmin OmaKannassa näkyvät myös asiakaskertomukset eli niin sanotut päivittäiskirjaukset.
Jos asiakas ei itse käytä digipalveluja, hän voi valtuuttaa läheisensä hoitamaan asioita puolestaan. Tällöin myös valtuutettu henkilö näkee asiakkaan tiedot OmaKannassa, mikä helpottaa asioiden hoitamista.
Kaikkia sosiaalipalvelujen tietoja ei kuitenkaan näytetä OmaKannassa. Esimerkiksi turvakotipalveluun tai lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön liittyvät asiakirjat ja maksutapahtumat eivät tule OmaKantaan.
Tieto liikkuu asiakkaan mukana hyvinvointialueelta toiselle
Viimeistään syksyllä 2026 sosiaalipalvelujen tiedot alkavat liikkua Kannan avulla sosiaalipalvelujen tarjoajalta toiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto kulkee asiakkaan mukana, vaikka asuinpaikka tai palveluntarjoaja vaihtuu. Uusi sosiaalityöntekijä voi hakea Kannasta tiedon siitä, mitä palveluja asiakas on saanut aiemmin esimerkiksi toisella hyvinvointialueella.
Kun ammattilaisella on käytössään ajantasainen tieto asiakkaasta, tämän saama palvelu paranee.
– Terveydenhuollossa tämä on ollut arkea jo pitkään, ja pian se on mahdollista myös sosiaalipalveluissa, Nissilä iloitsee.
Asiakas voi vaikuttaa tietojensa käyttöön antamalla luvan tietojen luovuttamiseen tai rajaamalla lupaa kielloilla. Tämä onnistuu jo OmaKannassa. Viimeistään syyskuussa 2026 asiakastietojärjestelmiin on tehty tarvittavat muutokset ja asiakas voi antaa luvan ja tehdä kieltoja myös asioidessaan sosiaalipalveluissa.
Lue lisää
Sosiaalipalvelujen tiedot (kanta.fi)
Tietojen käyttö ja luvat (kanta.fi)
Tällä hetkellä OmaKannassa näkyy sosiaalipalvelujen asiakastietoja seuraavilta hyvinvointialueilta:
- Etelä-Karjala
- Etelä-Pohjanmaa
- Etelä-Savo
- Keski-Pohjanmaa
- Keski-Uusimaa
- Kymenlaakso
- Lappi
- Pohjanmaa
- Pohjois-Pohjanmaa
- Päijät-Häme
- Satakunta
