Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yhdistetyt uudisrakennukset sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastuslaitokselle ovat lähivuosien merkittävät tilainvestoinnit lähipalveluihin
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella Nastolan ja Padasjoen yhdistetyt uudisrakennukset sote-keskukselle ja pelastuslaitokselle ovat hyvinvointialueen lähivuosien merkittävät investoinnit asukkaiden lähipalveluihin. Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisosien rakentaminen jatkuu myös taaten hyvät ja ajanmukaiset erikoissairaalanhoidon palvelu- ja toimintatilat.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli lähivuosien investointisuunnitelmia vuoden viimeisessä kokouksessaan. Ensi vuoden talousarviossa investointimenot ovat yhteensä 62 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu keskussairaalan käynnissä olevaan peruskorjaukseen.
Nastolan yhdistetty uudisrakennus sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastuslaitokselle sai lokakuussa valtiovarainministeriöltä lainanottovaltuudet hankkeen toteutuksen jatkamiseen. Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa myös Padasjoen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen yhteinen rakennushanke. Kustannusarvio tämän sotepe-keskuksen hankinnasta on noin 12,4 miljoonaa.
- Molemmat investointivarauksissa huomioidut hankkeet tukevat alueen asukkaiden lähipalveluja aikana, jolloin hyvinvointialue kehittää myös digitaalisia palveluja mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeita palveleviksi, toteaa talousjohtaja Antti Niemi.
Myös Orimattilaan ja Asikkalaan sote-keskuksiin tilainvestointeja
Lähivuosien suunnitelmiin sisältyvät myös Orimattilan ja Asikkalan sote-keskusten investointivaraukset. Orimattilan kaupunki remontoi vapautuneen sote-keskuksen vuodeosaston sosiaalitoimistoksi. Asikkalan kunnan kanssa hyvinvointialue on sopinut uudisrakennuksen toteutuksesta nykyisen sote-keskuksen korvaajaksi.
Keskittämällä palvelut Orimattilassa sote-keskukseen hyvinvointialue voi luopua sosiaalikeskuksen nykyisestä vuokratilasta. Näin turvataan palvelujen jatkuminen tauotta, sillä Orimattilan kaupunki on ilmoittanut luopuvansa sosiaalikeskuksen nykyisistä tiloista.
Asikkalan sote-keskukselle hyvinvointialue varaa lähivuosille investointirahoituksen, jolla on suunnitelmissa korvata nykyiset vuokratilat vuokraamalla pitkäaikaisella sopimuksella Asikkalan kunnan rakennuttama uudisrakennus. Hyvinvointialue varautuu siten turvaamaan palvelut asukkaille tilanteessa, jossa kunta ei peruskorjaa olemassa olevaa kiinteistöä.
Hyvinvointialue toimittaa päivitetyn investointisuunnitelman sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2029.
Yhteyshenkilöt
Kirsi Lehtimäkialuevaltuuston 1. varapuheenjohtajaPuh:050 327 5603
Antti NiemitalousjohtajaPuh:044 482 8071
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
