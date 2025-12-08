Tyks nimitettiin Focused Ultrasound Center of Excellence -keskukseksi

Tyks on kansallinen edelläkävijä suurienergiaisen kohdennetun ultraäänihoidon (HIFU) käytössä. Tyksissä toimii moniammatillinen HIFU-tiimi, johon kuuluu radiologeja, gynekologeja, neurologeja, neurokirurgeja, urologeja, onkologeja ja sairaalafyysikoita.

Vuodesta 2016 lähtien Tyksissä on tehty yli 700 HIFU-hoitotoimenpidettä eri sairauksiin, kuten kohdun lihaskasvaimiin, endometrioosiin, luukasvaimiin, eturauhassyöpään sekä liikehäiriöihin kuten vapinaan ja Parkinsonin tautiin.

– Olemme perustaneet Tyksiin huippuosaamisyksikön, jossa erityisesti neuro-HIFU-hoidot ovat keskeisessä roolissa potilaiden hoidon ja kliinisen innovoinnin edistämisessä, Tyks-sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja Mikko Pietilä taustoittaa.

– Olemme kiitollisia Focused Ultrasound Foundationin tunnustuksesta ja tuesta. Säätiön panos kansainvälisen tutkimusyhteistyön edistämisessä, uusien hoitomuotojen kehityksen nopeuttamisessa ja potilaiden pääsyn varmistamisessa alan uusimpiin innovaatioihin on ollut ratkaisevan tärkeä, Pietilä kiittelee.

HIFU-tutkimukset avaavat tietä uusille hoitomuodoille

Tyksin ja Turun yliopiston tutkijat ovat julkaisseet laajasti tieteellisiä artikkeleita ja kehittäneet uusia menetelmiä, jotka ohjaavat HIFU-hoidon parhaiden käytäntöjen ja hoitoprotokollien kehitystä.

Professori Roberto Blanco Sequeirosin johdolla Turussa tehdään EU-rahoitteista tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää kohdennetun ultraäänen käyttöä hoitomenetelmänä yhä useammissa sairauksissa. Tutkimus voi tuoda merkittäviä edistysaskeleita esimerkiksi kasvainten havaitsemiseen sekä kohdun lihaskasvainten, eturauhassyövän, liikehäiriöiden ja luukasvainten hoitoon. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten tekoälyä voidaan hyödyntää potilaiden tunnistamisessa, jotta hoito kohdistuisi niille, jotka siitä eniten hyötyvät.

– Turun HIFU-tutkimuskeskuksessa tehdään myös prekliinistä tutkimusta, jossa aiotaan tutkia fokusoidun ultraäänen eri taajuuksien vaikutusta kudokseen eli histotripsiaan liittyvää tutkimusta, Roberto Blanco Sequeiros täsmentää.

Turun HIFU-tutkimuskeskus on profiloitunut vahvasti koulutuksen ja tiedon jakamisen edistäjänä. Yksikkö isännöi kansainvälisiä tutkimusryhmiä ja osallistuu aktiivisesti monikeskustutkimuksiin, datan jakamiseen sekä alan konferensseihin ja seminaareihin.

– Tyks on kansainvälinen edelläkävijä kohdennetun ultraäänen kehittämisessä. Huippuosaamisyksikkö-nimitys tunnustaa Tyksin merkittävän panostuksen kliiniseen hoitoon ja huippututkimukseen sekä yhteistyöhön, jonka ansiosta mahdollisimman moni potilas hyötyy heidän työstään, Focused Ultrasound Foundationin perustaja ja puheenjohtaja Neal F. Kassell kertoo.

Tietoa kohdennetusta ultraäänestä

Kohdennettu ultraäänihoito hyödyntää ultraäänienergiaa kudoksen hoitamiseen ilman viiltoja tai säteilyä. Menetelmällä on Yhdysvalloissa FDA- ja Euroopassa CE-hyväksyntä muun muassa vapinan, Parkinsonin taudin, maksakasvainten, kohdun lihaskasvainten, luumetastaasien aiheuttaman kivun, osteoidi osteooman, eturauhasen hoitoon. Kymmeniä muita käyttöaiheita on hyväksytty Yhdysvaltojen ulkopuolella. Teknologiaa tutkitaan ja kehitetään yli 180 sairauden hoitoon, ja sen käyttö täyttää Euroopan unionin sääntelyvaatimukset.

Focused Ultrasound Foundation

Focused Ultrasound Foundation on yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon säätiö, joka edistää kohdennetun ultraäänen käyttöönottoa. Säätiö edistää maailmanlaajuista käyttöönottoa järjestämällä ja rahoittamalla tutkimusta, tukemalla yhteistyötä sekä lisäämällä tietoisuutta potilaiden ja ammattilaisten keskuudessa. Vuodesta 2006 lähtien säätiö on ollut suurin yksityinen rahoittaja kohdennetun ultraäänen tutkimuksessa.