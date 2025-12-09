DEN Groupin pääomistaja on vaihtunut – liiketoiminta jatkaa nykyisellään
DEN Groupin pitkäaikainen pääomistaja, CapMan Buyoutin hallinnoimat rahastot ovat myyneet Suomen johtavan pientalorakentajan, DEN Group Oy:n, Metric Capital Partnersille. Kauppa toteutui 8.12.2025. Metric Capital Partners on ympäri Eurooppaa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jonka päätoimipiste on Lontoossa.
DEN Groupin liiketoimintayhtiö DEN Finland Oy on erityisesti viime vuosina ollut koko Euroopan tasolla kannattavuuskehityksellään alansa onnistuja tuotemerkeillään Designtalo, Finnalmelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyötuotemerkki Keskon kanssa.
Omistajavaihdoksella ei ole vaikutuksia DEN Finlandin asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin tai henkilöstöön. DENin liiketoiminta, johto ja henkilöstö säilyvät ennallaan. Omistajavaihdos ei vaikuta myöskään sopimuksiin tai laskutukseen.
”Uuden omistajan myötä voimme panostaa entistä voimallisemmin kasvuun ja kehitykseen, sekä varmistaa yhtiömme taloudellisen vakauden pitkällä aikavälillä. Pysymme ylpeästi suomalaisena yrityksenä, työnantajana ja veronmaksajana: tuotantomme ja tehtaamme jatkavat toimintaansa Suomessa, samalla kun voimme tulevaisuudessa ottaa aiempaa suurempia askelia myös kansainvälistymisessä ja viennissä”, kertoo Otto Tarkiainen, DEN Groupin ja liiketoimintayhtiö DEN Finlandin toimitusjohtaja.
”Olemme äärimmäisen kiitollisia asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja kumppaneillemme, joiden luottamuksen ansiosta olemme menestyneet. Tulemme jatkossa entistäkin vahvempana toteuttamaan ylpeinä asiakkaidemme unelmia ja pitämään asiakkaistamme hyvää huolta”, Tarkiainen kertoo.
Metric Capital Partners on vuonna 2011 perustettu, nykyään seitsemässä eri Euroopan kaupungissa toimiva pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö hallinnoi yli 3,5 miljardin euron pääomia.
Maria MroueMarkkinointi-, viestintä- ja vastuullisuusjohtajaDEN FinlandPuh:+358 50 393 4974maria.mroue@den.fi
Otto TarkiainenToimitusjohtajaDEN Group OyPuh:+358 40 176 3112
DEN on Suomen suurin pientalorakentaja, jonka juuret yltävät yli 30 vuoden taakse. Meitä ohjaavat yhdessä valitut arvomme: arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja onnellisuus. Yhtiössä työskentelee yli 300 ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 86 miljoonaa euroa.
DENin muodostavat muuttovalmiiden omakotitalojen edelläkävijä Designtalo, luonnollisesti parhaiden hirsikotien Finnlamelli ja K-Raudan yhteistyömallistomme Ainoakoti. Lue lisää: den.fi.
