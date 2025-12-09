DEN Groupin pääomistaja on vaihtunut – liiketoiminta jatkaa nykyisellään

DEN Groupin liiketoimintayhtiö DEN Finland Oy on erityisesti viime vuosina ollut koko Euroopan tasolla kannattavuuskehityksellään alansa onnistuja tuotemerkeillään Designtalo, Finnalmelli ja Ainoakoti, joka on yhteistyötuotemerkki Keskon kanssa.

Omistajavaihdoksella ei ole vaikutuksia DEN Finlandin asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin tai henkilöstöön. DENin liiketoiminta, johto ja henkilöstö säilyvät ennallaan. Omistajavaihdos ei vaikuta myöskään sopimuksiin tai laskutukseen.

”Uuden omistajan myötä voimme panostaa entistä voimallisemmin kasvuun ja kehitykseen, sekä varmistaa yhtiömme taloudellisen vakauden pitkällä aikavälillä. Pysymme ylpeästi suomalaisena yrityksenä, työnantajana ja veronmaksajana: tuotantomme ja tehtaamme jatkavat toimintaansa Suomessa, samalla kun voimme tulevaisuudessa ottaa aiempaa suurempia askelia myös kansainvälistymisessä ja viennissä”, kertoo Otto Tarkiainen, DEN Groupin ja liiketoimintayhtiö DEN Finlandin toimitusjohtaja.

”Olemme äärimmäisen kiitollisia asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja kumppaneillemme, joiden luottamuksen ansiosta olemme menestyneet. Tulemme jatkossa entistäkin vahvempana toteuttamaan ylpeinä asiakkaidemme unelmia ja pitämään asiakkaistamme hyvää huolta”, Tarkiainen kertoo.

Metric Capital Partners on vuonna 2011 perustettu, nykyään seitsemässä eri Euroopan kaupungissa toimiva pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö hallinnoi yli 3,5 miljardin euron pääomia.