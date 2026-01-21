Like Kustannus

Karl Ove Knausgårdin Yökoulu on sysimusta kertomus ihmisen noususta ja tuhosta

21.1.2026 14:15:00 EET | Like Kustannus | Tiedote

Jaa

Omaelämäkerrallisella Taisteluni-romaanisarjalla maailmanmaineeseen nousseen Karl Ove Knausgårdin uusi romaani Yökoulu sukeltaa syvälle ihmisen ahneuteen. Se on kehutun Aamutähti-sarjan neljäs, itsenäinen osa. Ensimmäiseen osaan perustuva Morgonstjärnan – Aamutähti -ooppera saa maailmanensi-iltansa Kansallisoopperassa 30.1.2026.

Karl Ove Knausgård: Yökoulu (Like, 2026)
Yökoulu julkaistaan 22.1.2026.

Karl Ove KnausgårdinYökoulu-romaania on jo ehditty ylistää Pohjoismaissa mestarilliseksi romaaniksi. Siinä norjalainen Kristian Hadeland muuttaa vuonna 1985 Lontooseen opiskelemaan valokuvausta. Hän on luonteeltaan kunnianhimoinen, ahne ja armoton. Kristian tapaa teatteriohjaaja Vivianin, joka pyytää hänet mukaan Tohtori Faustus -näytelmän tuotantoon. 24 vuotta myöhemmin Kristian on menestyvä taiteilija, jolla on pian retrospektiivinen näyttely New Yorkissa. Hän on saavuttanut kaikki tavoitteensa, mutta millä hinnalla?

Yökoulu on synkkä ja kirkas romaani taiteen luomisesta, ihmiselämän tuhoamisesta ja meitä ympäröivistä voimista – pimeästä ja valosta. Teoksen on suomentanut Jonna Joskitt-Pöyry.

Yökoulu on arvosteluvapaa 22.1.2026. 

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus

Sara Al Husainin romaani Kenelle maa kuuluu voitti Toisinkoinen-palkinnon8.12.2025 14:07:21 EET | Tiedote

Toisinkoinen-palkinto on myönnetty tänä vuonna Sara Al Husainin romaanille Kenelle maa kuuluu. Se on kertomus sodasta, ikuisesta pakenemisesta, kodittomuudesta ja toivon hauraista säikeistä. Al Husainin esikoisromaani Huono tyttö julkaistiin vuonna 2023, ja se voitti BookBeatin Vuoden tulokas -palkinnon ja oli ehdolla myös Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja Savonia-kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Trillerin sykkeellä etenevässä Tattarisuon noitapiiri -tietokirjassa Aki Ollikainen kuvaa sekä yhteiskunnan että ihmismielen kieroutta16.10.2025 13:03:01 EEST | Tiedote

"Tattarisuon maine ei kai koskaan ole ollut kovin mairitteleva. Se ei ollut sitä kieltolain aikanakaan, mutta kun sen lähteestä 1930-luvun alussa nousi ylös irti leikattuja ruumiinosia, muuttui ohikulkijoiden kirkasvetinen juomapaikka koko nuorta kansakuntaa värisyttäneen kauhutarinan mustaksi keskipisteeksi." Tattarisuon noitapiiri on tietokirja mustasta magiasta, salaliittoteorioista ja järkyttävistä ihmiskohtaloista. Teos on palkitun kirjailijan Aki Ollikaisen vuosien mittaisen taustatyön tulos.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye