Karl Ove Knausgårdin Yökoulu on sysimusta kertomus ihmisen noususta ja tuhosta

Karl Ove KnausgårdinYökoulu-romaania on jo ehditty ylistää Pohjoismaissa mestarilliseksi romaaniksi. Siinä norjalainen Kristian Hadeland muuttaa vuonna 1985 Lontooseen opiskelemaan valokuvausta. Hän on luonteeltaan kunnianhimoinen, ahne ja armoton. Kristian tapaa teatteriohjaaja Vivianin, joka pyytää hänet mukaan Tohtori Faustus -näytelmän tuotantoon. 24 vuotta myöhemmin Kristian on menestyvä taiteilija, jolla on pian retrospektiivinen näyttely New Yorkissa. Hän on saavuttanut kaikki tavoitteensa, mutta millä hinnalla?

Yökoulu on synkkä ja kirkas romaani taiteen luomisesta, ihmiselämän tuhoamisesta ja meitä ympäröivistä voimista – pimeästä ja valosta. Teoksen on suomentanut Jonna Joskitt-Pöyry.

Yökoulu on arvosteluvapaa 22.1.2026.

