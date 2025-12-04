Terveyden tulevaisuuskuva antaa tietoa kansansairauksien mahdollisista kehityskuluista ja terveyspalveluiden kustannuksista

Palvelussa voi tarkastella ennusteita esimerkiksi aikuisväestön koetusta terveydestä, monisairastavuudesta sekä psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Lisäksi se esittää, millaista sairastuvuus hyvinvointialueilla olisi tupakoinnin, alkoholinkäytön ja lihavuuden kehityksen erilaisissa skenaarioissa. Tilannetta voi tarkastella yhdellä hyvinvointialueella ja suhteessa koko maan tilanteeseen. Useamman hyvinvointialueen tilanteita voi myös verrata keskenään.

”Terveyden tulevaisuuskuva tarjoaa uudenlaisen tavan tarkastella, miten riskitekijöiden erilaiset kehityskulut vaikuttaisivat sairastumisiin tietyllä alueella. Se havainnollistaa esimerkiksi, miten paljon enemmän ihmisiä sairastuisi alkoholiin liittyvään sairauteen seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos alkoholin käyttö pysähtyisi nykytasolle verrattuna siihen, että se laskisi edelleen”, kertoo THL:n erikoistutkija Laura Paalanen.

Tieto auttaa kohdentamaan resursseja vaikuttavasti

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot uhkaavat kasvaa, kun väestön keski-ikä nousee. Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvua voidaan kuitenkin hillitä vähentämällä sairastavuutta.

Palvelu auttaa suunnittelemaan ongelmien ennaltaehkäisyä hyvinvointialueilla.

”Hyvä esimerkki tästä on lihavuus, jonka ennakoidaan yleistyvän kaikilla hyvinvointialueilla. Palvelun avulla hyvinvointialueen johto voi arvioida siihen liittyviä kustannuksia omalla alueellaan. Jos lihavuuden yleistyminen saataisiin pysäytettyä, terveyspalvelu- ja reseptilääkemenoissa voitaisiin säästää koko maan tasolla lähes 1,5 miljardia euroa kymmenessä vuodessa verrattuna siihen, että lihavuuden yleistyminen jatkuisi”, kertoo THL:n erikoistutkija Jaakko Reinikainen.

Palvelua kannattaa hyödyntää yhdessä Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2025 -raportin kanssa. Katsaus tarjoaa kattavan tilannekuvan ajankohtaisista terveys- ja hyvinvointiongelmista sekä tutkimukseen perustuvia ratkaisuehdotuksia.

”Terveyden tulevaisuuskuva siis näyttää, mihin suuntaan sairaudet, työ- ja toimintakyky, elintavat ja riskitekijät voivat kehittyä hyvinvointialueittain, ja hyvinvointikatsaus sen, millaisin toimin epäsuotuisia kehityskulkuja voidaan välttää”, sanoo Reinikainen.

Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelua ja sen sisältöä päivitetään säännöllisesti.

Terveyden tulevaisuuskuva on tehty Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP), jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Lähde

Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelu

Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelun kuvaus thl.fi:ssä

Ratkaisuja kestävään yhteiskuntaan. Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2025 (julkari.fi)

Lisätietoja

Laura Paalanen

erikoistutkija

THL

etunimi.sukunimi@thl.fi

029 524 8816

Jaakko Reinikainen

erikoistutkija

THL

etunimi.sukunimi@thl.fi

029 524 7420