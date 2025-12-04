Terveyden tulevaisuuskuva antaa tietoa kansansairauksien mahdollisista kehityskuluista ja terveyspalveluiden kustannuksista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelun. Palvelu tarjoaa menneeseen kehitykseen perustuvia ennusteita ja mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita väestön sairastavuudesta, toiminta- ja työkyvyn rajoitteista sekä niihin vaikuttavista riskitekijöistä, kuten elintavoista.
Palvelussa voi tarkastella ennusteita esimerkiksi aikuisväestön koetusta terveydestä, monisairastavuudesta sekä psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Lisäksi se esittää, millaista sairastuvuus hyvinvointialueilla olisi tupakoinnin, alkoholinkäytön ja lihavuuden kehityksen erilaisissa skenaarioissa. Tilannetta voi tarkastella yhdellä hyvinvointialueella ja suhteessa koko maan tilanteeseen. Useamman hyvinvointialueen tilanteita voi myös verrata keskenään.
”Terveyden tulevaisuuskuva tarjoaa uudenlaisen tavan tarkastella, miten riskitekijöiden erilaiset kehityskulut vaikuttaisivat sairastumisiin tietyllä alueella. Se havainnollistaa esimerkiksi, miten paljon enemmän ihmisiä sairastuisi alkoholiin liittyvään sairauteen seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos alkoholin käyttö pysähtyisi nykytasolle verrattuna siihen, että se laskisi edelleen”, kertoo THL:n erikoistutkija Laura Paalanen.
Tieto auttaa kohdentamaan resursseja vaikuttavasti
Sosiaali- ja terveydenhuollon menot uhkaavat kasvaa, kun väestön keski-ikä nousee. Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvua voidaan kuitenkin hillitä vähentämällä sairastavuutta.
Palvelu auttaa suunnittelemaan ongelmien ennaltaehkäisyä hyvinvointialueilla.
”Hyvä esimerkki tästä on lihavuus, jonka ennakoidaan yleistyvän kaikilla hyvinvointialueilla. Palvelun avulla hyvinvointialueen johto voi arvioida siihen liittyviä kustannuksia omalla alueellaan. Jos lihavuuden yleistyminen saataisiin pysäytettyä, terveyspalvelu- ja reseptilääkemenoissa voitaisiin säästää koko maan tasolla lähes 1,5 miljardia euroa kymmenessä vuodessa verrattuna siihen, että lihavuuden yleistyminen jatkuisi”, kertoo THL:n erikoistutkija Jaakko Reinikainen.
Palvelua kannattaa hyödyntää yhdessä Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2025 -raportin kanssa. Katsaus tarjoaa kattavan tilannekuvan ajankohtaisista terveys- ja hyvinvointiongelmista sekä tutkimukseen perustuvia ratkaisuehdotuksia.
”Terveyden tulevaisuuskuva siis näyttää, mihin suuntaan sairaudet, työ- ja toimintakyky, elintavat ja riskitekijät voivat kehittyä hyvinvointialueittain, ja hyvinvointikatsaus sen, millaisin toimin epäsuotuisia kehityskulkuja voidaan välttää”, sanoo Reinikainen.
Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelua ja sen sisältöä päivitetään säännöllisesti.
Terveyden tulevaisuuskuva on tehty Suomen kestävän kasvun ohjelmassa (RRP), jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Lähde
Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelu
Terveyden tulevaisuuskuva -verkkopalvelun kuvaus thl.fi:ssä
Ratkaisuja kestävään yhteiskuntaan. Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2025 (julkari.fi)
Lisätietoja
Laura Paalanen
erikoistutkija
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
029 524 8816
Jaakko Reinikainen
erikoistutkija
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
029 524 7420
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Muut kielet
