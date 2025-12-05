Suomen Metsästäjäliitto ry

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö mahdollistaisi vastuullisen ja kestävän suurpetojen kannanhoidon

9.12.2025

Metsästäjäliitto katsoo, että suurpedot ovat arvokas osa Suomen luontoa ja niillä on oma paikkansa ekosysteemissä. Mietinnön mukainen kiintiömetsästys mahdollistaa suurpetojen vastuullisen ja kestävän kannanhoidon.

Karhu, susi ja ilves kuvassa.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö mahdollistaisi vastuullisen ja kestävän suurpetojen kannanhoidon, katsoo Metsästäjäliitto. Metsästäjäliitto.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään 9.12.2025 esittänyt mietinnössään maamme suurpetojen suden, karhun ja ilveksen kannanhoidollista metsästystä kiintiömetsästyksenä koko Suomessa.

Valitusten myötä suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on estynyt viime vuosina. Se on valitettavasti johtanut siihen, että petojen ihmisarkuus on vähentynyt. Suurpetojen pihakäyntejä on kirjattu viralliseen Tassu-järjestelmään tuhansia. Karjatalouden vahingot ovat kasvaneet. Metsästyskoirien käyttö on lähes estynyt jo useissa maakunnissa susien hyökkäysten vuoksi.

– On tärkeää, että kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästys voi jälleen alkaa. Meillä on Suomessa hyvät kokemukset ilveksen ja karhun kantojen hoidosta kannanhoidollisella metsästyksellä. Sitä toteutettiin aina viime vuosiin asti koko 2000-luvun ajan. Tänä aikana, metsästyksestä huolimatta, molempien suurpetojen kanta kaksinkertaistui. Toivottavasti eduskunta hyväksyy tämän hallitusohjelmaa toteuttavan valiokunnan mietinnön, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.

Susia on Suomessa nyt Luonnonvarakeskuksen mukaan 560, karhuja lähes 2500 ja ilveksiä lähes 3500. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan metsästys lisää suurpetojen ihmisarkuutta.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa suurpetojen kannanhoidollista metsästystä. Vain 14 prosenttia vastustaa suurpetojen metsästämistä. Tämä käy ilmi Suomen Metsästäjäliiton lokakuussa 2024 toteuttamasta riippumattomasta suurpetokyselystä, johon vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

 https://metsastajaliitto.fi/uutiset/kansalaiset-tyytymattomia-suurpetopolitiikkaan-enemmisto-kannattaa-kannanhoidollista

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

