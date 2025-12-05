Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö mahdollistaisi vastuullisen ja kestävän suurpetojen kannanhoidon
Metsästäjäliitto katsoo, että suurpedot ovat arvokas osa Suomen luontoa ja niillä on oma paikkansa ekosysteemissä. Mietinnön mukainen kiintiömetsästys mahdollistaa suurpetojen vastuullisen ja kestävän kannanhoidon.
Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään 9.12.2025 esittänyt mietinnössään maamme suurpetojen suden, karhun ja ilveksen kannanhoidollista metsästystä kiintiömetsästyksenä koko Suomessa.
Metsästäjäliitto katsoo, että suurpedot ovat arvokas osa Suomen luontoa ja niillä on oma paikkansa ekosysteemissä. Mietinnön mukainen kiintiömetsästys mahdollistaa suurpetojen vastuullisen ja kestävän kannanhoidon.
Valitusten myötä suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on estynyt viime vuosina. Se on valitettavasti johtanut siihen, että petojen ihmisarkuus on vähentynyt. Suurpetojen pihakäyntejä on kirjattu viralliseen Tassu-järjestelmään tuhansia. Karjatalouden vahingot ovat kasvaneet. Metsästyskoirien käyttö on lähes estynyt jo useissa maakunnissa susien hyökkäysten vuoksi.
– On tärkeää, että kaikkien suurpetojen kannanhoidollinen metsästys voi jälleen alkaa. Meillä on Suomessa hyvät kokemukset ilveksen ja karhun kantojen hoidosta kannanhoidollisella metsästyksellä. Sitä toteutettiin aina viime vuosiin asti koko 2000-luvun ajan. Tänä aikana, metsästyksestä huolimatta, molempien suurpetojen kanta kaksinkertaistui. Toivottavasti eduskunta hyväksyy tämän hallitusohjelmaa toteuttavan valiokunnan mietinnön, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.
Susia on Suomessa nyt Luonnonvarakeskuksen mukaan 560, karhuja lähes 2500 ja ilveksiä lähes 3500. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan metsästys lisää suurpetojen ihmisarkuutta.
Kaksi kolmasosaa suomalaisista kannattaa suurpetojen kannanhoidollista metsästystä. Vain 14 prosenttia vastustaa suurpetojen metsästämistä. Tämä käy ilmi Suomen Metsästäjäliiton lokakuussa 2024 toteuttamasta riippumattomasta suurpetokyselystä, johon vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista.
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/kansalaiset-tyytymattomia-suurpetopolitiikkaan-enemmisto-kannattaa-kannanhoidollista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Kari Kuparinen eräneuvosten harvalukuiseen joukkoon5.12.2025 16:14:02 EET | Uutinen
Tasavallan presidentti on myöntänyt eräneuvoksen arvonimen pitkän linjan metsästäjälle ja Metsästäjäliiton luottamushenkilölle Kari Kupariselle.
Susi hyökkäsi ajokoiran kimppuun Ylistarossa3.12.2025 09:51:53 EET | Uutinen
Koira selvisi tilanteesta pienillä ruhjeilla ja voi nyt hyvin.
Susi vei koiran suoraan kotiovelta Virroilla27.11.2025 10:33:46 EET | Uutinen
Susi nappasi suomenpystykorvan röyhkeästi kotiovelta Virroilla lauantaina 22. marraskuuta. Nälkäisen pedon jäljiltä saaliista jäivät jäljelle vain etutassut ja luita.
Metsästäjäliitto kiittää sadan suden metsästyskiintiötä – myös muiden suurpetojen kiintiömetsästys sisällytettävä lakiin25.11.2025 14:01:50 EET | Uutinen
Metsästäjäliitto kiittää esitystä asettaa suden kannanhoidollisen metsästyksen kiintiöksi sata sutta. Kiintiömetsästys tulisi ulottaa myös muihin suurpetoihin. Susien metsästys tulisi laumapoistojen sijaan kohdentaa useisiin laumoihin, joista poistettaisiin vain 1–2 sutta kustakin. Tämä lisäisi parhaiten susien ihmis- ja koirapelkoa.
Susi tappoi hirvikoiran Elimäellä21.11.2025 16:05:37 EET | Uutinen
Harmaa norjanhirvikoira Otto ennätti haukkua hirveä 20 minuutin ajan, kunnes susi hyökkäsi sen kimppuun Elimäellä 20. marraskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme