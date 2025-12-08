Kotona lapsia hoitavien maahanmuuttaneiden vanhempien työelämäosallisuus – uusia toimintamalleja ja ratkaisuja
Tänään Espoossa Omniassa järjestetyssä valtakunnallisessa tilaisuudessa esiteltiin hanketyössä kehitettyjä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joilla edistetään kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttaneiden vanhempien osallisuutta työelämässä. Tilaisuus kokosi yhteen noin 300 osallistujaa eri puolilta Suomea – noin 60 paikan päällä ja 200 verkon välityksellä.
Aihe on erityisen ajankohtainen, sillä vuoden 2025 alussa voimaan tullut laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa kuntia tarjoamaan kotoutumista edistävää koulutusta myös työmarkkinoiden ulkopuolella oleville ryhmille, kuten kotona lapsiaan hoitaville vanhemmille.
Puhujien näkemyksiä
Erityisasiantuntija Henna Leppämäki (STM) toi avauspuheenvuorossaan esiin sen, että koska suurin osa kotona lapsia hoitavista vanhemmista on naisia, on heille järjestettävissä kotoutumispalveluissa kysymys mitä suurimmassa määrin myös tasa-arvosta. Myös tästä johtuen on tärkeää, että hankkeissa kehitetyt toimintamallit juurtuvat osaksi peruspalveluita.
Myös Maija Lehtimaa, maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntija Kuntaliitosta painotti kommenttipuheenvuorossaan, että muuttuva lainsäädäntö edellyttää kunnilta toimintaa, sillä niillä on päävastuu kotoutumisen edistämisestä. Vanhempien kotoutuminen myös edesauttaa lasten kotoutumista, hyvinvointia ja koulupolkua.
Keskeiset viestit tilaisuudesta
- Tarvitaan uusia toimintamalleja, jotka tavoittavat kotona lapsiaan hoitavat maahanmuuttaneet vanhemmat ja tarjoavat heille kielikoulutusta, lastenhoitoratkaisuja ja polkuja työelämään.
- Hankkeiden suositukset painottavat mallien juurruttamista ja jatkuvuuden varmistamista kuntien ja koulutusorganisaatioiden toiminnassa.
- Työelämäosallisuuden edistäminen on investointi kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon.
Seminaarin järjestävät Euroopan sosiaalirahaston uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Maahanmuuttaneiden toimiva arki –kokonaisuuteen kuuluvat Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus -hankkeet yhdessä Kumppanina kotoutumisessa –koordinaatiohankkeen kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: koordinaattori Ritva Mertaniemi, Kumppanina kotoutumisessa –hanke, Uudenmaan ELY-keskus ritva.mertaniemi@ely-keskus.fi, 0295 021 304
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
