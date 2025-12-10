Saarni Cloud Oy saavutti tietoturvan ja riskienhallinnan ISO/IEC 27001 -sertifikaatin

ISO/IEC 27001:2022 on johtava kansainvälinen standardi, joka varmistaa tehokkaan riskienhallinnan, kyberkestävyyden ja toimintamallien laadukkuuden. Sertifiointi todentaa, että Saarni Cloudin prosessit ovat turvallisia, skaalautuvia ja mukautuvat kehittyviin vaatimuksiin. Sertifikaatti tukee vaatimustenmukaisuutta keskeisten säädösten osalta, kuten NIS2, DORA, GDPR ja AI Act.

Tietoturvan hallintajärjestelmä on suunniteltu kattamaan koko Saarni Cloudin liiketoimintaa, mutta sertifikaatin laajuus koskee tällä hetkellä Saarni Cloudin ja Saarni Learningin toimintoja.

”Sertifiointi kehitti entisestään yhteistyötä konsernin sisällä. Samalla teimme näkyväksi liiketoimintamme keskeisen arvon: turvallisen ja luotettavan palvelun tarjoamisen asiakkaille ja turvallisen työympäristön tiimillemme”, toteaa Saarni Learningin toimitusjohtaja Tuomas Kuusivaara.

Yhtenäinen toimintatapa tietoturvassa, tietosuojassa ja riskienhallinnassa

Hallintajärjestelmän ydin on yhtenäinen toimintatapa, joka kattaa tietoturvan, tietosuojan ja riskienhallinnan. Saarni Cloudissa on luotu kokonaisuus, joka ei ole pelkästään dokumentaatiota, vaan aidosti arjessa toimiva ja työn tehokkuutta parantava järjestelmä.

Tämä on tarkoittanut toimintatapojen harmonisointia, vastuiden selkeyttämistä sekä sitä, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa tietoturvan ja laadun varmistamisessa.

”Saarni Cloudilla tietoturva ei ole ollut yksittäinen projekti, vaan osa jokaista työpäivää. Sertifiointi on ennen kaikkea kulttuurin ja yhteisen tahtotilan rakentamista", toteaa Saarni Cloudin Governance, Risk and Compliance Manager Tina Sweins.

ISO/IEC 27001 -sertifikaatti myönnettiin Saarni Cloudille Kiwan suorittaman riippumattoman kolmannen osapuolen auditoinnin jälkeen.

”ISO/IEC 27001-sertifikaatin saavuttaminen on ollut meille merkittävä tavoite. Se on todiste siitä, että olemme tehneet yhdessä oikeita asioita. Tietoturva on hioutunut osaksi jokapäiväistä toimintaamme, ja sertifikaatti on luonnollinen jatkumo tälle kehitykselle”, Saarni Cloudin toimitusjohtaja Kaj Rintala kertoo.

Saarni Cloudin tavoitteena on tarjota markkinoiden turvallisimmat ja laadukkaimmat pilvipalvelut ja samalla laajentaa sertifikaatti kattamaan tulevaisuudessa yhä useampia liiketoimintoja.