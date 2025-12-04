SPR Veripalvelu

Verenluovuttajia tarvitaan turvaamaan joulun ajan verihuoltoa

10.12.2025 07:05:00 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote

Veripalvelu kutsuu tällä hetkellä luovuttajia varaamaan aikoja etukäteen jouluviikolle, sillä sairaaloissa tarvitaan verivalmisteita joulun ja uuden vuoden ympärillä. Verivalmisteiden toimitusten kannalta etenkin jouluaattoa edeltävät päivät ja tapaninpäivä ovat kriittisen tärkeitä.

Jouluviikolla Veripalvelun toimipisteet ovat avoinna 22.–23.12. sekä tapaninpäivänä 26.12. Näinä päivinä järjestetään myös verenluovutustilaisuuksia ympäri Suomen.

”Toivomme näille päiville runsaasti ajanvarauksia. Ennakoimalla varmistamme, että jokainen potilas saa tarvitsemansa verivalmisteet”, painottaa verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén Veripalvelusta.

Perinteisesti verenluovuttajat ovat olleet aktiivisia joulun aikaan, ja monella on tapana antaa silloin oma “lahjansa” potilaille. Tänä vuonna joulun seutu on Veripalvelulle erityisen haastava, koska arkipäiviä on vain vähän joulun ympärillä. Verivalmisteiden säilyvyysajat ovat melko lyhyet, eikä niitä voida varastoida pitkiksi ajoiksi etukäteen. Esimerkiksi trombosyytti- eli verihiutalevalmisteet säilyvät enintään viikon.

Varaa aika tai poikkea käymään - myös lähipiirin kannustaminen tärkeää

Vuoden 2024 tilastot kertovat, että sairaalat valmistautuivat joulunpyhiin huolellisesti ja tilasivat verivalmisteita runsaasti jo hyvissä ajoin ennen joulua. Viime vuonna joulua edeltävällä viikolla Veripalvelu toimitti sairaaloihin lähes 3200 punasoluvalmistetta ja yli 500 trombosyytti- eli verihiutalevalmistetta.  Jouluviikolla toimitukset olivat hieman pienemmät: vajaa 2000 punasolu- ja yli 400 trombosyyttivalmistetta.

Tavallisena viikkona punasoluvalmisteita toimitetaan terveydenhuollon käyttöön 2800–3000 ja trombosyyttejä 500–600.

Verivalmisteita on oltava aina saatavilla, esimerkiksi suuronnettomuuksien varalta.

”On tärkeää, että moni kävisi joulun ja uuden vuoden ympärillä ojentamassa kätensä. Ja jos juuri nyt ei voi itse luovuttaa, myös lähipiirin kannustamisesta on iso apu”, Johanna Castrén muistuttaa.

Veripalvelulla on kiinteät toimipisteet kymmenellä paikkakunnalla ja niiden lisäksi eri paikkakunnilla järjestetään joka arkipäivä verenluovutustilaisuuksia. Pääkaupunkiseudulla voi verta luovuttaa myös verenluovutusbussissa.

Aukioloaikamme, liikkuvan tilaisuudet ja ajanvaraus löytyvät osoitteesta: https://www.veripalvelu.fi/ajanvaraus/

Joulunajan aukioloajat 2025

    • 31. joulukuuta uudenvuodenaatto:
      toimipisteet avoinna klo 10–17, paitsi Seinäjoki, joka järjestää verenluovutustilaisuuden Tuurissa  Keskisen kyläkaupassa klo 12–16.
    • 1. tammikuuta uudenvuodenpäivä: Suljettu
    • 6. tammikuuta loppiainen: Suljettu

    Veripalvelu kiittää lämpimästi kaikkia verenluovuttajia kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta!

