Tutkimus: Miehillä on naisiin verrattuna lähes kaksinkertainen tili- ja sijoitusvarallisuus

Miehet arvioivat tili- ja sijoitusvarojensa määrän keskimäärin lähes kaksi kertaa suuremmaksi kuin naiset. Danske Bankin Sijoittavat suomalaiset 2025 -tutkimuksessa miehet ilmoittavat, että heillä on noin 42 400 euroa tileillä ja mahdollisissa arvopaperisijoituksissa, kun taas naisilla vastaava summa on keskimäärin 22 800 euroa. Sama suhde oli havaittavissa myös Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2024 -tutkimuksessa.

Miesten osakesäästötileillä on keskimäärin myös enemmän täytettä kuin naisilla: miehillä 14 600 euroa, kun naisilla summa on 8 300 euroa. Molemmilla sukupuolilla summat ovat kuitenkin nousseet keväästä 2024, naisilla keskimäärin 700 eurolla ja miehillä 800 eurolla.

Sijoittavat suomalaiset 2025 -tutkimuksesta selviää, että miehet ja naiset ovat lähes yhtä aktiivisia säästäjiä ja sijoittajia: 69 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä säästää tai sijoittaa säännöllisesti. Säästävillä tai sijoittavilla miehillä keskimääräinen kuukausittainen säästösumma on 344 euroa ja naisilla 214 euroa. Vastaajat valitsivat kyselytutkimuksessa vaihteluvälin, joka vastasi heidän tilannettaan. Luvut on laskettu näiden vaihteluvälien keskiarvoista.

”Tutkimustulokset konkretisoivat jälleen valitettavan tutun faktan: naisten varallisuus on edelleen huonommalla tolalla kuin miesten. Naiset tienaavat miehiä vähemmän, minkä vuoksi he myös sijoittavat vähemmän. Muun muassa eriytyneet työmarkkinat sekä perhevapaiden ja muiden hoivavastuiden kasautuminen naisille näkyvät konkreettisesti niin, että naisille on kertynyt miehiä vähemmän varallisuutta”, Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto toteaa.

Naiset säästävät tilille, miehet ottavat riskejä

Miesten ja naisten tavat säästää ja sijoittaa eroavat selvästi toisistaan. Naisista 51 prosenttia suosii rahojen siirtämistä säästötilille säännöllisesti tai ajoittain, kun taas miehistä näin ilmoitti tekevänsä 40 prosenttia. Naiset siis toisin sanoen suosivat säännöllistä säästämistä miehiä enemmän. Miehet suosivat osakkeiden ja rahastojen kertaostoja. Miehistä 21 prosenttia teki kertaostoja useita kertoja vuodessa, kun naisista samaan ryhmään kuului vain 12 prosenttia.

Myös riskinottohalukkuudessa on selkeä ero, sillä naiset ovat selvästi miehiä varovaisempia. Naisista 66 prosenttia arvioi riskinottohalukkuutensa vähäiseksi tai olemattomaksi, kun miehistä vastaava osuus on 48 prosenttia. Miehet puolestaan ottavat keskimäärin suurempaa riskiä ja sijoittavat mielellään monipuolisemmin.

Naisia pidättelevät koettu rahan ja osaamisen puute

Sukupuolten välillä näkyy eroja myös syissä, miksi osakesäästötiliä ei ole avattu. Naisten kohdalla esteinä osakesäästötilin avaamiselle korostuvat erityisesti taloudelliset syyt. Lähes puolet (49 %) ilmoittaa, ettei ole taloudellisesti mahdollista sijoittaa juuri nyt, ja 11 prosenttia kokee tilin hyödyt riittämättömiksi. Miehillä taloudelliset syyt vaikuttavat hieman vähemmän (41 %), mutta he kokevat osakesäästötilin hyötyjen olevan riittämättömät muita useammin (21 %). Naiset myös kokevat oman osaamisensa puutteen esteeksi: he mainitsevat miehiä useammin, että eivät koe osaavansa valita oikeita sijoituskohteita (naiset 30 % vs. miehet 21 %).

”Naisten kokemus omasta sijoitusosaamisestaan ei sovi yhteen sen kanssa, mitä sijoittamiseen liittyvä tieteellinen tutkimus asiasta kertoo. Sijoittajina naiset pärjäävät tutkimusten mukaan miehiä paremmin, koska he käyvät maltillisemmin kauppaa, hajauttavat enemmän ja ovat pitkäjänteisempiä. Jos sijoitettavia ansioita on vähän, on ymmärrettävää, että riskejä halutaan karttaa. Jos kuitenkin omassa taloudessa on ylimääräistä, olisi tärkeää rohkaistua myös sijoittamaan. Suurin riski omalle vaurastumiselle on se, ettei sijoita lainkaan, Kivipelto sanoo.



Sijoittavat suomalaiset 2025

Danske Bankin kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten toimintatapoja säästämisen ja sijoittamisen suhteen sekä näkemyksiä osakesäästötilistä. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän (18 v.+), sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1514) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,2 %-yksikköä (95 %:n luottamustasolla). Vastaajista 51 prosenttia oli naisia ja 49 prosenttia miehiä. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 26.9.–6.10.2025 välisenä aikana. Kyselytutkimuksen Danske Bankille toteutti YouGov.

