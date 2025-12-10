Valtion tievalaistus siirtyy uuden ohjaus- ja valvontajärjestelmän alle

Suomen valtion tieverkko saa uuden valtakunnallisen ohjausjärjestelmän, joka seuraa valaistusta reaaliajassa. Sopimuskausi kattaa vuodet 2026–2036. Asennukset käynnistyvät keväällä 2026, järjestelmä otetaan käyttöön elokuuhun mennessä ja koko palvelu on toiminnassa joulukuun alussa.

”Tienkäyttäjä ei huomaa, kun valot toimivat. Juuri se on palvelun tavoite. Taustalla on järjestelmä, joka valvoo ja ohjaa valaistusta koko maassa, jotta tiet pysyvät turvallisina joka yö”, sanoo C2 SmartLightin toimitusjohtaja Petri Laitinen.

Uusi järjestelmä lisää näkyvyyttä tievalaistukseen ja poikkeamiin

Karttapohjainen järjestelmä kokoaa tievalaistuksen ohjaukseen liittyvän tiedon yhteen ja tekee valaistuksen seurannasta aiempaa selkeämpää ja läpinäkyvämpää. Reaaliaikainen näkymä osoittaa, missä valot toimivat normaalisti, missä kulutus muuttuu ja missä esiintyy poikkeamia.

Palvelu mahdollistaa sekä keskitetyn että valaisinkohtaisen ohjauksen. Järjestelmä hyödyntää sähköverkkoyhtiöiden energiamittareista saatavaa kulutustietoa. Lisäksi ohjaus perustuu laajaan muuhun taustatietoon – kuten sääolosuhteisiin. Näiden avulla poikkeamat havaitaan nopeasti ja valaistus voi säätyä tarpeen mukaan, mikä säästää energiaa ja vähentää valosaastetta.

Toimitussopimus käynnistää pitkäaikaisen yhteistyön

Väylävirasto valitsi C2 SmartLightin tievalaistuksen ohjaus- ja valvontapalvelun toimittajaksi avoimen kilpailutuksen kautta. Yhtiö on pitkään kehittänyt tie- ja katuvalaistuksen ohjausratkaisuja, ja uusi järjestelmä rakentuu tämän teknologian pohjalle.

“Yhtenäinen toimintamalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi toimia”, kertoo Väyläviraston tietekniikan asiantuntija Kari Laakso.

“Konkreettisin muutos on palveluntuottajan vaihtuminen. Odotamme uudelta kumppanilta ennen kaikkea luotettavaa ja hyvin toimivaa järjestelmää. Valvonta on uusi ominaisuus ohjauspalvelussa, ja toivomme sen tuovan konkreettisia hyötyjä tulevaisuudessa”, sanoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Kyösti Reinikka.

Sopimus on teknisen ratkaisun lisäksi kymmenvuotinen palvelukokonaisuus käyttöönotoista koulutuksiin ja jatkuvaan tukeen. Sen myötä valtion tievalaistuksessa on valmius siirtyä tulevaisuudessa valaisinkohtaiseen ohjaukseen.

“Kyse ei ole vain uudesta järjestelmästä, vaan pitkäaikaisesta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on varmistaa tievalaistuksen häiriötön toiminta. Tavoitteenamme on tehdä tievalaistuksesta palvelu, johon suomalainen voi luottaa joka yö”, Laitinen sanoo.

C2 SmartLight on suomalainen Avainlippu-yritys, jonka valaistusjärjestelmiä käyttää yli 180 julkisen sektorin toimijaa eri puolilta Suomea, muun muassa Helsingin kaupunki. Uuden sopimuksen myötä lähes jokainen suomalainen liikkuu teillä, joiden valaistus toimii C2 SmartLightin ohjaamana.