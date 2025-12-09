Kaupunginorkesterin kevätkausi tuo Vaasaan ranskalaisia ja espanjalaisia sävyjä, suuria kuoroteoksia ja vaikuttavia yhteistuotantoja
Vaasan kaupunginorkesterin kevätkausi 2026 rakentuu monipuoliseksi ja taiteellisesti kunnianhimoiseksi kokonaisuudeksi, jonka keskiössä ovat uudet yhteistyöt, nuoret lahjakkuudet ja kansainväliset vieraat. Ohjelmassa kuullaan ranskalaista eleganssia, espanjalaista intohimoa, suuria kuoroteoksia, kamarimusiikkia sekä musiikkiteatteria.
Kausi alkaa ainutlaatuisella musiikkiteatterivierailulla – Katrina palaa Pohjanmaalle
Vuoden avaa 15.–16.1. kaupunginteatterissa esitettävä Katrina – musiikkiteatteri, joka toteutetaan yhteistyössä ahvenanmaalaisen Kulttuuriyhdistys Katrinan kanssa. Aikaisemmin Ahvenanmaalla esitetty tuotanto on saanut kauttaaltaan kiittävää palautetta ja sitä on ylistetty sekä dramaattisesta kauneudestaan että musiikillisista ansioistaan. Pääroolissa pohjalaisena Katrinana loistaa mezzosopraano Erica Back, ja orkesteria johtaa ylikapellimestari Anna-Maria Helsing.
Nuoret solistit ja suuret klassikot – Soitinakatemioiden ilta
Helmikuussa kuullaan tulevia huippumuusikoita, kun Soitinakatemioiden ilta esittelee nuoria solisteja Beethovenin, Mozartin ja Elgarin sävelten parissa Jan Söderblomin johdolla.
Legendaarinen Pauli Hanhiniemi orkesterin solistina
Ensimmäinen viihdekonsertti kuullaan 19.2., kun Pauli Hanhiniemi esiintyy orkesterin kanssa konsertissa Sydän vasta puolillaan. Luvassa on koko uran kattavia kappaleita uusina, värikkäinä orkesterisovituksina.
Musiikillisia matkoja Iberian niemimaalle ja Ranskaan
Kevään aikana koetaan myös useita kansainvälisiä teemoja. Luvassa on kaikkea Ravelista Carmeniin ja flamencotansseihin – kuten kevättunnelmaan sopii:
- James Lowe – Comeback! (5.3.) – entinen ylikapellimestari palaa Vaasaan, solistina Lontoon Royal Opera Housen laulajistoon kuuluva, virolainen mezzosopraano Monika-Evelyn Liiv.
- Pasión Flamenco (13.3.) – Ilan tähtinä loistavat tanssijat Maria Rääk ja Jose Serrano, joiden tulinen ilmaisu johdattaa yleisön Flamencon intohimoiseen maailmaan Maano Männin johtaessa orkesteria.
- Ranskalainen ilta (23.4.) – Panula-kapellimestarikilpailussa hurmanneen Félix Benatin debyytti, solistina harpisti Sivan Magen.
Kotimaisia kohtaamisia, kamarimusiikkia ja pääsiäisen suurteoksia
- Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit yhdistävät voimansa 20.3. Jukka Iisakkilan johdolla. Solistina viulisti Otto Antikainen, ohjelmassa Englundia, Tarkiaista ja Sibeliuksen Myrsky.
- Grand Music for Winds & Strings (19.4.) nostaa orkesterin omat muusikot valokeilaan intiimissä kamarikonsertissa, jossa kuullaan eri aikakausien sävyjä ja kokoonpanoja.
- Pääsiäisviikon konsertissa pitkänäperjantaina hiljennymme Vaasan kirkossa Anna-Maria Helsingin johdolla Pärtin Cantuksen ja Faurén rakastetun Requiemin äärelle. Kuorona upea Canticum Maris.
Retuperän WBK & Vappukonsertti – kevään kepeät juhlat alkavat jo huhtikuussa
Retuperän WBK virittää Vaasan vapputunnelmaan jo hyvissä ajoin 17.4., kun legendaarinen teekkariorkesteri Minna-Aria Häslingin johdolla yhdistää hulvattoman teekkarihuumorin, kekseliäät sovitukset ja retuperäläisen soinnin. Illan solistina häikäisee orkesterin oma trumpetisti Mari Pakarinen.
Huhtikuun lopussa riehakas kevättunnelma jatkuu perinteisessä vappukonsertissa 30.4., jossa Sarah Nedergård ja kapellimestari Martin Segerstråle johdattavat yleisön Broadwayn helmien maailmaan heti Topelius-patsaan lakituksen jälkeen.
Kausi huipentuu Kuorofestivaalin yhteiskonserttiin
Kevätkauden 2026 taiteellinen kaari saavuttaa komean huipennuksensa 15.5., kun Vaasan kaupunginorkesteri esiintyy yhdessä maamme parhaimmaksi tituleeratun kuoron, Helsingin kamarikuoron kanssa. Yhteen ääneen konsertti toteutetaan yhteistyössä kuorofestivaalin kanssa, jonka vaikuttavaa ohjelmaa johtaa kapellimestari Nils Schweckendiek.
Kausikortit ja liput
Kevätkaudelle on saatavilla GRANDE- ja PRONTO-kausikortit. Liput: Netticket.fi Kampanjahinnat voimassa 1.1.2026 asti. Opiskelijaliput vain kaksi euroa koko ensi vuoden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Stadsorkesterns vårsäsong bjuder på franska och spanska inslag, stora körverk och imponerande samproduktioner9.12.2025 15:20:27 EET | Tiedote
Vasa stadsorkesters vårsäsong 2026 formar en mångsidig och konstnärligt ambitiös helhet där nya samarbeten, unga talanger och internationella gäster står i centrum. Programmet innehåller fransk elegans, spansk passion, storslagna körverk, kammarmusik och musikteater.
Försäljningsplatser för julgranar 20258.12.2025 15:01:18 EET | Pressmeddelande
I Vasa är det i år tillåtet att sälja julgranar under tiden 11-23.12 kl. 9-21 och 24.12 kl. 9-12 på följande platser:
Joulukuusien myyntipaikat 20258.12.2025 15:00:02 EET | Tiedote
Vaasassa joulukuusien myynti sallitaan tänä vuonna 11.–23.12. klo 9–21 ja 24.12. klo 9–12 välisenä aikana seuraavilla myyntipaikoilla:
Evenemanget Gemensam jul bjuder på umgänge och julstämning8.12.2025 09:18:49 EET | Pressmeddelande
Julen är traditionellt en högtid då vi samlas med nära och kära. Det avgiftsfria evenemanget Gemensam jul erbjuder både program och samvaro för alla som saknar någon att fira högtiden med.
Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa seuraa ja joulumieltä8.12.2025 09:18:23 EET | Tiedote
Joulu on perinteisesti juhla, jolloin kokoonnutaan yhteen. Kaikille avoin ja maksuton Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa ohjelmaa ja seuraa niille, joiden ympärillä ei ole läheisiä ihmisiä, joiden kanssa joulua viettää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme