Kaupunginorkesterin kevätkausi tuo Vaasaan ranskalaisia ja espanjalaisia sävyjä, suuria kuoroteoksia ja vaikuttavia yhteistuotantoja

Kausi alkaa ainutlaatuisella musiikkiteatterivierailulla – Katrina palaa Pohjanmaalle

Vuoden avaa 15.–16.1. kaupunginteatterissa esitettävä Katrina – musiikkiteatteri, joka toteutetaan yhteistyössä ahvenanmaalaisen Kulttuuriyhdistys Katrinan kanssa. Aikaisemmin Ahvenanmaalla esitetty tuotanto on saanut kauttaaltaan kiittävää palautetta ja sitä on ylistetty sekä dramaattisesta kauneudestaan että musiikillisista ansioistaan. Pääroolissa pohjalaisena Katrinana loistaa mezzosopraano Erica Back, ja orkesteria johtaa ylikapellimestari Anna-Maria Helsing.

Nuoret solistit ja suuret klassikot – Soitinakatemioiden ilta

Helmikuussa kuullaan tulevia huippumuusikoita, kun Soitinakatemioiden ilta esittelee nuoria solisteja Beethovenin, Mozartin ja Elgarin sävelten parissa Jan Söderblomin johdolla.

Legendaarinen Pauli Hanhiniemi orkesterin solistina

Ensimmäinen viihdekonsertti kuullaan 19.2., kun Pauli Hanhiniemi esiintyy orkesterin kanssa konsertissa Sydän vasta puolillaan. Luvassa on koko uran kattavia kappaleita uusina, värikkäinä orkesterisovituksina.

Musiikillisia matkoja Iberian niemimaalle ja Ranskaan

Kevään aikana koetaan myös useita kansainvälisiä teemoja. Luvassa on kaikkea Ravelista Carmeniin ja flamencotansseihin – kuten kevättunnelmaan sopii:

James Lowe – Comeback! (5.3.) – entinen ylikapellimestari palaa Vaasaan, solistina Lontoon Royal Opera Housen laulajistoon kuuluva, virolainen mezzosopraano Monika-Evelyn Liiv .

(5.3.) – entinen ylikapellimestari palaa Vaasaan, solistina Lontoon Royal Opera Housen laulajistoon kuuluva, virolainen mezzosopraano . Pasión Flamenco (13.3.) – Ilan tähtinä loistavat tanssijat Maria Rääk ja Jose Serrano , joiden tulinen ilmaisu johdattaa yleisön Flamencon intohimoiseen maailmaan Maano Männin johtaessa orkesteria.

(13.3.) – Ilan tähtinä loistavat tanssijat ja , joiden tulinen ilmaisu johdattaa yleisön Flamencon intohimoiseen maailmaan johtaessa orkesteria. Ranskalainen ilta (23.4.) – Panula-kapellimestarikilpailussa hurmanneen Félix Benatin debyytti, solistina harpisti Sivan Magen.

Kotimaisia kohtaamisia, kamarimusiikkia ja pääsiäisen suurteoksia

Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit yhdistävät voimansa 20.3. Jukka Iisakkilan johdolla. Solistina viulisti Otto Antikainen , ohjelmassa Englundia, Tarkiaista ja Sibeliuksen Myrsky.

johdolla. Solistina viulisti , ohjelmassa Englundia, Tarkiaista ja Sibeliuksen Myrsky. Grand Music for Winds & Strings (19.4.) nostaa orkesterin omat muusikot valokeilaan intiimissä kamarikonsertissa, jossa kuullaan eri aikakausien sävyjä ja kokoonpanoja.

(19.4.) nostaa orkesterin omat muusikot valokeilaan intiimissä kamarikonsertissa, jossa kuullaan eri aikakausien sävyjä ja kokoonpanoja. Pääsiäisviikon konsertissa pitkänäperjantaina hiljennymme Vaasan kirkossa Anna-Maria Helsingin johdolla Pärtin Cantuksen ja Faurén rakastetun Requiemin äärelle. Kuorona upea Canticum Maris.

Retuperän WBK & Vappukonsertti – kevään kepeät juhlat alkavat jo huhtikuussa

Retuperän WBK virittää Vaasan vapputunnelmaan jo hyvissä ajoin 17.4., kun legendaarinen teekkariorkesteri Minna-Aria Häslingin johdolla yhdistää hulvattoman teekkarihuumorin, kekseliäät sovitukset ja retuperäläisen soinnin. Illan solistina häikäisee orkesterin oma trumpetisti Mari Pakarinen.

Huhtikuun lopussa riehakas kevättunnelma jatkuu perinteisessä vappukonsertissa 30.4., jossa Sarah Nedergård ja kapellimestari Martin Segerstråle johdattavat yleisön Broadwayn helmien maailmaan heti Topelius-patsaan lakituksen jälkeen.

Kausi huipentuu Kuorofestivaalin yhteiskonserttiin

Kevätkauden 2026 taiteellinen kaari saavuttaa komean huipennuksensa 15.5., kun Vaasan kaupunginorkesteri esiintyy yhdessä maamme parhaimmaksi tituleeratun kuoron, Helsingin kamarikuoron kanssa. Yhteen ääneen konsertti toteutetaan yhteistyössä kuorofestivaalin kanssa, jonka vaikuttavaa ohjelmaa johtaa kapellimestari Nils Schweckendiek.

Kausikortit ja liput

Kevätkaudelle on saatavilla GRANDE- ja PRONTO-kausikortit. Liput: Netticket.fi Kampanjahinnat voimassa 1.1.2026 asti. Opiskelijaliput vain kaksi euroa koko ensi vuoden.