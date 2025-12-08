Työnvälitys ja tekoäly auttavat kassan jäseniä työnhaussa
Avoin työttömyyskassa A-kassa vauhdittaa jäsentensä työllistymistä tarjoamalla konkreettista apua työnhakuun. Yhteistyö Baronan kanssa ja tekoälyyn perustuva TyöllisyysApuri-palvelu tukevat jäseniä työelämän seuraavien askelten löytämisessä – jo tuhannet jäsenet ovat hyötyneet uusista palveluista.
– Haluamme tarjota jäsenillemme oikea-aikaista ja henkilökohtaista tukea juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Baronan asiantuntemus ja ihmisläheinen tapa kohdata työnhakija ovat vahvistaneet jäsenpalveluamme merkittävästi, sanoo A-kassan palvelupäällikkö Elina Laine.
Baronan työnvälityspalvelu on osa A-kassan alkuvuodesta lanseeraamaa työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Rekrytoijat kontaktoivat jäseniä henkilökohtaisesti, sparraavat työnhaussa ja auttavat hiomaan työnhakuprofiileja.
Tekoäly työnhaun tukena
Keväällä lanseerattu tekoälypohjainen TyöllisyysApuri on puolestaan osoittautunut tärkeäksi tueksi erityisesti niille, jotka kaipaavat apua oman osaamisensa sanoittamiseen. Palvelu auttaa laatimaan työnhakudokumentteja, antaa räätälöityjä työpaikkasuosituksia ja tarjoaa vinkkejä työnhakuun.
Palvelun suosio jatkaa kasvuaan. Työpaikkavalikoima laajeni syksyllä Jobly-integraation myötä lähes 20 000 avoimeen työpaikkaan.
A-kassan työllisyyspalvelut – TyöllisyysApuri, Baronan työnvälityspalvelu ja TyöllisyysWebinaarit ovat maksuttomia kaikille kassan jäsenille. Tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä, lyhentää työttömyysaikaa ja tarjota tukea koko työnhaun ajaksi.
TyöllisyysApuri on toteutettu yhteistyössä Coollan ja NeduAI:n kanssa.
