Työnvälitys ja tekoäly auttavat kassan jäseniä työnhaussa

Kun työpaikka on tarjolla, mutta matka on liian pitkä 15.7.2025 09:45:34 EEST | Tiedote

Aina työ ei löydy oman asuinpaikan läheltä – pitkä välimatka ei välttämättä kuitenkaan ole este työn vastaanottamiselle. Moni ei tiedä, että työttömyyskassat voivat tietyin ehdoin maksaa liikkuvuusavustusta, jos työtön ottaa vastaan työn tai työhön liittyvän koulutuksen toiselta paikkakunnalta tai muuten kaukaa kotoa. Avustus voi helpottaa myös muuttamista työn perässä.