Stadsorkesterns vårsäsong bjuder på franska och spanska inslag, stora körverk och imponerande samproduktioner

Säsongen inleds med ett unikt musikteaterbesök – Katrina återvänder till Österbotten

Året inleds 15–16.1 med musikteaterföreställningen Katrina vid Vasa stadsteater, producerad i samarbete med åländska Kulturföreningen Katrina. Den tidigare Ålandsuppsättningen har lovordats för både sin dramatiska skönhet och musikalitet. I huvudrollen som österbottniska Katrina glänser mezzosopranen Erica Back, under ledning av chefsdirigent Anna-Maria Helsing.

Unga solister och stora klassiker – Soitinakatemioiden ilta

I februari möter publiken framtidens toppmusiker när under Instrumentakademiernas kväll presenteras unga solister i verk av Beethoven, Mozart och Elgar, dirigerade av Jan Söderblom.

Legendariske Pauli Hanhiniemi som orkesterns solist

Den första underhållningskonserten hörs 19.2, när Pauli Hanhiniemi uppträder i konserten Sydän vasta puolillaan. Publiken får höra sånger från hela hans karriär i nya, färgstarka orkesterarrangemang.

Musikaliska resor till Iberiska halvön och Frankrike

Under våren bjuds publiken på flera internationella teman – från Ravel till Carmen och flamencodans:

James Lowe – Comeback! (5.3.) Den tidigare chefsdirigenten återvänder till Vasa, med den estniska mezzosopranen Monika-Evelin Liiv från Londons Royal Opera House som solist.

Den tidigare chefsdirigenten återvänder till Vasa, med den estniska mezzosopranen från Londons Royal Opera House som solist. Pasión Flamenco (13.3.) Ett sprakande flamencoäventyr där dansarna Maria Rääk och Jose Serrano med sin uttrycksfulla passion tar publiken till Andalusiens intensiva värld, under ledning av Maano Männi .

Ett sprakande flamencoäventyr där dansarna och med sin uttrycksfulla passion tar publiken till Andalusiens intensiva värld, under ledning av . En fransk kväll (23.4.) Panula-tävlingens succé Félix Benati gör sin officiella debut i Vasa. Som solist uppträder harpisten Sivan Magen, i ett program präglat av franska klanger.

Inhemska möten, kammarmusik och påskens mästerverk

20.3. Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar förenar sina krafter under ledning av Jukka Iisakkila . Solist är violinisten Otto Antikainen , med musik av Englund, Tarkiainen och Sibelius Stormen.

Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar förenar sina krafter under ledning av . Solist är violinisten , med musik av Englund, Tarkiainen och Sibelius Stormen. 19.4. Grand Music for Winds & Strings lyfter fram orkesterns egna musiker i en intim kammarmusikkonsert där flera epoker och besättningar möts.

lyfter fram orkesterns egna musiker i en intim kammarmusikkonsert där flera epoker och besättningar möts. Under långfredagens påskkonsert i Vasa kyrka leds publiken till stillhet med Pärts Cantus och Faurés älskade Requiem, dirigerat av Anna-Maria Helsing. Kör: Canticum Maris.

Retuperän WBK & Valborgskonserten – vårens festligheter börjar redan i april

Retuperän WBK tjuvstartar valborgsstämningen i Vasa den 17.4. när den legendariska studentorkestern under ledning av Minna-Aria Häsling bjuder på humor, fantasifulla arrangemang och sin karakteristiska ”retuperäsound”. Solist är orkesterns egen trumpetist Mari Pakarinen.

Den festliga våren fortsätter 30.4. med den traditionella valborgskonserten, där Sarah Nedergård och dirigenten Martin Segerstråle tar publiken med till Broadways skimrande värld.

Säsongen kulminerar i körfestivalens gemensamma konsert

Vårsäsongens konstnärliga båge får sin högtidliga final den 15.5, då Vasa stadsorkester uppträder tillsammans med landets främsta kör, Helsingfors Kammarkör. Yhteen ääneen arrangeras i samarbete med Vasa körfestival, som kapellmästare Nils Schweckendiek.

Säsongskort och biljetter

För vårsäsongen finns säsongskorten GRANDE och PRONTO tillgängliga. Biljetter: Netticket.fi. Kampanjpriser gäller till 1.1.2026. Studerandebiljetter kostar bara två euro hela nästa år.