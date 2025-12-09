Stadsorkesterns vårsäsong bjuder på franska och spanska inslag, stora körverk och imponerande samproduktioner
Vasa stadsorkesters vårsäsong 2026 formar en mångsidig och konstnärligt ambitiös helhet där nya samarbeten, unga talanger och internationella gäster står i centrum. Programmet innehåller fransk elegans, spansk passion, storslagna körverk, kammarmusik och musikteater.
Säsongen inleds med ett unikt musikteaterbesök – Katrina återvänder till Österbotten
Året inleds 15–16.1 med musikteaterföreställningen Katrina vid Vasa stadsteater, producerad i samarbete med åländska Kulturföreningen Katrina. Den tidigare Ålandsuppsättningen har lovordats för både sin dramatiska skönhet och musikalitet. I huvudrollen som österbottniska Katrina glänser mezzosopranen Erica Back, under ledning av chefsdirigent Anna-Maria Helsing.
Unga solister och stora klassiker – Soitinakatemioiden ilta
I februari möter publiken framtidens toppmusiker när under Instrumentakademiernas kväll presenteras unga solister i verk av Beethoven, Mozart och Elgar, dirigerade av Jan Söderblom.
Legendariske Pauli Hanhiniemi som orkesterns solist
Den första underhållningskonserten hörs 19.2, när Pauli Hanhiniemi uppträder i konserten Sydän vasta puolillaan. Publiken får höra sånger från hela hans karriär i nya, färgstarka orkesterarrangemang.
Musikaliska resor till Iberiska halvön och Frankrike
Under våren bjuds publiken på flera internationella teman – från Ravel till Carmen och flamencodans:
- James Lowe – Comeback! (5.3.) Den tidigare chefsdirigenten återvänder till Vasa, med den estniska mezzosopranen Monika-Evelin Liiv från Londons Royal Opera House som solist.
- Pasión Flamenco (13.3.) Ett sprakande flamencoäventyr där dansarna Maria Rääk och Jose Serrano med sin uttrycksfulla passion tar publiken till Andalusiens intensiva värld, under ledning av Maano Männi.
- En fransk kväll (23.4.) Panula-tävlingens succé Félix Benati gör sin officiella debut i Vasa. Som solist uppträder harpisten Sivan Magen, i ett program präglat av franska klanger.
Inhemska möten, kammarmusik och påskens mästerverk
- 20.3. Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar förenar sina krafter under ledning av Jukka Iisakkila. Solist är violinisten Otto Antikainen, med musik av Englund, Tarkiainen och Sibelius Stormen.
- 19.4. Grand Music for Winds & Strings lyfter fram orkesterns egna musiker i en intim kammarmusikkonsert där flera epoker och besättningar möts.
- Under långfredagens påskkonsert i Vasa kyrka leds publiken till stillhet med Pärts Cantus och Faurés älskade Requiem, dirigerat av Anna-Maria Helsing. Kör: Canticum Maris.
Retuperän WBK & Valborgskonserten – vårens festligheter börjar redan i april
Retuperän WBK tjuvstartar valborgsstämningen i Vasa den 17.4. när den legendariska studentorkestern under ledning av Minna-Aria Häsling bjuder på humor, fantasifulla arrangemang och sin karakteristiska ”retuperäsound”. Solist är orkesterns egen trumpetist Mari Pakarinen.
Den festliga våren fortsätter 30.4. med den traditionella valborgskonserten, där Sarah Nedergård och dirigenten Martin Segerstråle tar publiken med till Broadways skimrande värld.
Säsongen kulminerar i körfestivalens gemensamma konsert
Vårsäsongens konstnärliga båge får sin högtidliga final den 15.5, då Vasa stadsorkester uppträder tillsammans med landets främsta kör, Helsingfors Kammarkör. Yhteen ääneen arrangeras i samarbete med Vasa körfestival, som kapellmästare Nils Schweckendiek.
Säsongskort och biljetter
För vårsäsongen finns säsongskorten GRANDE och PRONTO tillgängliga. Biljetter: Netticket.fi. Kampanjpriser gäller till 1.1.2026. Studerandebiljetter kostar bara två euro hela nästa år.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Kaupunginorkesterin kevätkausi tuo Vaasaan ranskalaisia ja espanjalaisia sävyjä, suuria kuoroteoksia ja vaikuttavia yhteistuotantoja9.12.2025 15:20:19 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesterin kevätkausi 2026 rakentuu monipuoliseksi ja taiteellisesti kunnianhimoiseksi kokonaisuudeksi, jonka keskiössä ovat uudet yhteistyöt, nuoret lahjakkuudet ja kansainväliset vieraat. Ohjelmassa kuullaan ranskalaista eleganssia, espanjalaista intohimoa, suuria kuoroteoksia, kamarimusiikkia sekä musiikkiteatteria.
Försäljningsplatser för julgranar 20258.12.2025 15:01:18 EET | Pressmeddelande
I Vasa är det i år tillåtet att sälja julgranar under tiden 11-23.12 kl. 9-21 och 24.12 kl. 9-12 på följande platser:
Joulukuusien myyntipaikat 20258.12.2025 15:00:02 EET | Tiedote
Vaasassa joulukuusien myynti sallitaan tänä vuonna 11.–23.12. klo 9–21 ja 24.12. klo 9–12 välisenä aikana seuraavilla myyntipaikoilla:
Evenemanget Gemensam jul bjuder på umgänge och julstämning8.12.2025 09:18:49 EET | Pressmeddelande
Julen är traditionellt en högtid då vi samlas med nära och kära. Det avgiftsfria evenemanget Gemensam jul erbjuder både program och samvaro för alla som saknar någon att fira högtiden med.
Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa seuraa ja joulumieltä8.12.2025 09:18:23 EET | Tiedote
Joulu on perinteisesti juhla, jolloin kokoonnutaan yhteen. Kaikille avoin ja maksuton Yhteinen joulu -tapahtuma tarjoaa ohjelmaa ja seuraa niille, joiden ympärillä ei ole läheisiä ihmisiä, joiden kanssa joulua viettää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme