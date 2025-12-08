Aluehallitus hyväksyi F-rakennuksen vuokrasopimuksen NordLabin kanssa

Pohde ja NordLab ovat neuvotelleet OYSin uuden F-rakennuksen vuokrasopimuksesta. NordLabille vuokrattava pinta-ala on 3 803 m², jonka lisäksi vuokraan sisältyy jyvitettäviä yhteiskäyttötiloja 4 439 m². Kokonaisvuokra on vuokra-ajan alkaessa 320 376,58 euroa kuukaudessa. Vuokra-aika on 25 vuotta. Aluehallitus hyväksyi vuokrasopimuksen sisällön ja ehdot.

Aluehallitus hyväksyi OYS 2030 -uudistamisohjelmaan liittyvän logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen rakentamiseen liittyvän sopimusmuutoksen.

Aluehallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Lisäksi aluehallitus päätti toimikuntatyöstä maksettavista palkkioista ja toimikunnan antamista lausunnoista perittävistä maksuista. Maksua ei peritä, jos lausuntoa pyytää julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu julkisella tai yleishyödyllisellä rahoituksella toimiva yksikkö tai yhteisö.

Aluehallitus käsitteli kahta vahingonkorvausta koskevaa oikaisuvaatimusta ja yhtä virantäyttöä koskevaa oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimukset hylättiin.

Aluehallitus hyväksyi kolmen erikoislääkärin viran perustamisen OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueelle leikkaus- ja anestesiakeskukseen sekä vatsakeskukseen.

Aluehallitus kokoontuu viimeisen kerran ennen joulutaukoa tiistaina 16.12.2025. Vuoden 2026 ensimmäinen kokous on tiistaina 13.1.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.