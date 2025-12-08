Aluehallitus hyväksyi F-rakennuksen vuokrasopimuksen NordLabin kanssa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 9.12.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi Pohteen ja NordLabin välisen vuokrasopimuksen OYSin F-rakennuksen tiloista. Lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet nimettiin.
Pohde ja NordLab ovat neuvotelleet OYSin uuden F-rakennuksen vuokrasopimuksesta. NordLabille vuokrattava pinta-ala on 3 803 m², jonka lisäksi vuokraan sisältyy jyvitettäviä yhteiskäyttötiloja 4 439 m². Kokonaisvuokra on vuokra-ajan alkaessa 320 376,58 euroa kuukaudessa. Vuokra-aika on 25 vuotta. Aluehallitus hyväksyi vuokrasopimuksen sisällön ja ehdot.
Aluehallitus hyväksyi OYS 2030 -uudistamisohjelmaan liittyvän logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen rakentamiseen liittyvän sopimusmuutoksen.
Aluehallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029. Lisäksi aluehallitus päätti toimikuntatyöstä maksettavista palkkioista ja toimikunnan antamista lausunnoista perittävistä maksuista. Maksua ei peritä, jos lausuntoa pyytää julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö, korkeakoulu, tutkimuslaitos tai muu julkisella tai yleishyödyllisellä rahoituksella toimiva yksikkö tai yhteisö.
Aluehallitus käsitteli kahta vahingonkorvausta koskevaa oikaisuvaatimusta ja yhtä virantäyttöä koskevaa oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimukset hylättiin.
Aluehallitus hyväksyi kolmen erikoislääkärin viran perustamisen OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueelle leikkaus- ja anestesiakeskukseen sekä vatsakeskukseen.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu viimeisen kerran ennen joulutaukoa tiistaina 16.12.2025. Vuoden 2026 ensimmäinen kokous on tiistaina 13.1.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
