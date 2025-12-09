Kokoomuksen Autto ja Limnell: Suomalaisilta ennätyksellinen tuki – Orpon hallituksen historiallisen suuret puolustuspanostukset saavat vahvan mandaatin
Puolustusmäärärahojen kasvattamista kannattaa nyt selvä enemmistö suomalaisista. Näin käy ilmi Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoreesta tutkimuksesta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja kansanedustaja, MTS:n puheenjohtaja Jarno Limnell näkevät tuloksissa vahvan viestin: suomalaiset haluavat turvata maansa ja tukea Orpon hallituksen linjaa, jossa puolustusta kehitetään pitkäjänteisesti.
Maanpuolustustahto, luottamus Puolustusvoimiin ja tuki asevelvollisuudelle ovat erittäin korkealla tasolla. 78 prosenttia MTS:n kyselyn vastaajista kokee, että suomalaisten tulisi puolustautua aseellisesti Suomeen kohdistuvassa hyökkäystilanteessa ja neljä viidestä olisi valmis osallistumaan maanpuolustukseen.
Kyselyn mukaan 61 prosenttia suomalaisista kannattaa puolustuspanostusten kasvattamista. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin.
”Suomalaiset ymmärtävät, että turvallisuus ei synny itsestään. On rohkaisevaa nähdä, että maanpuolustustahto on näin vahva ja että ihmiset ovat valmiita puolustamaan Suomea. Tämä tahto on puolustuksemme kivijalka, ja sen vaaliminen on tulevien vuosien tärkein tehtävä”, Limnell sanoo.
Orpon hallitus on linjannut, että Suomi nostaa puolustuspanostuksensa 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä ja edelleen 3,5 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Puolustusta tukeviin toimintoihin investoidaan lisäksi 1,5 prosenttia BKT:sta.
Maavoimien materiaalihankkeet käynnistetään etupainotteisesti, jotta puolustuskyky vahvistuu nopeasti ja suunnitelmallisesti. Hallituksen päätös nostaa reservin yläikärajaa 65-vuoteen nostaa Suomen reservin koon noin miljoonaan vuoteen 2031 mennessä.
”Kun maanpuolustustahto on vahva, meidän on mahdollista nostaa reservimme kokoa ja lisätä suorituskykyjä aivan uudella tavalla. Siksi hallituksen ratkaisut ovat oikeita. Kun olemme hyvin varautuneita, suomalaiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi, vaikka maailmalla myrskyää”, Autto toteaa.
Autton ja Limnellin mukaan on tärkeää, että vahvaa maanpuolustustahtoa tuetaan konkreettisilla teoilla ja resursseilla. Samalla Suomea kehitetään entistäkin kestävämmäksi ja valmiimmaksi kohtaamaan muuttuvan turvallisuusympäristön haasteet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin vaalipiiri
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Eestilä: Maa- ja metsätalousvaliokunta luo edellytykset suden, karhun ja ilveksen kannanhoidolliselle kiintiömetsästykselle9.12.2025 12:35:03 EET | Tiedote
Maa- ja metsätalousvaliokunta on metsästyslakia koskevassa mietinnössään lisännyt koko maassa kiintiömetsästettäviksi eläimiksi suden lisäksi karhun ja ilveksen. Suden kannanhoidollisen metsästyksen on tarkoitus alkaa suunnitellusti 1.1.2026. Karhun ja ilveksen kannanhoidollinen metsästys vaatii maa- ja metsätalousministeriön asetukset, joiden valmistelemisesta valiokunta jätti lausuman.
Kokoomuksen Kinnari: Hallitus ei ole mahdollistamassa saukon kiintiömetsästystä8.12.2025 21:17:21 EET | Tiedote
Mediassa on levinnyt virheellistä tietoa siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta olisi metsästyslakia käsittelevässä mietinnössään mahdollistamassa myös saukon kiintiömetsästyksen.
Kokoomuksen Kaunisto: Vihreiden lahja itsenäiselle Suomelle on lisää veroja ja kapuloita yrittäjien rattaisiin7.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto pitää Vihreiden itsenäisyyspäivänä esittämää uutta, työnteon kannustimia heikentävää ja yrittäjiä kurittavaa maanpuolustusveroa vastuuttomana. Puolustusta pitää vahvistaa, mutta sen rahoittamisen tulee olla pitkäjänteistä ja oikeudenmukaista kaikille.
Kokoomuksen Sarkomaa: Hallitus helpottaa opiskelija-asuntojen rakentamista4.12.2025 17:15:00 EET | Tiedote
Hallitus esittää lakimuutosta, jonka myötä opiskelija-asuntoja voitaisiin jatkossa rakentaa kokonaan lainarahalla. Suurin lainaosuus nousisi 95 prosentista 100 prosenttiin. Tämä helpottaa tilannetta erityisesti nyt, kun valtion investointiavustuksia on kohdennettu vammaisten ja pitkäaikaisasunnottomien asuntohankkeisiin.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Hallituksen energia- ja ilmastostrategia korostaa Suomen asemaa puhtaan energian suurvaltana4.12.2025 13:54:48 EET | Tiedote
Hallitus on tänään torstaina 4.12. antanut eduskunnalle energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman. Ne sisältävät hallituksen keskeiset linjaukset Suomen päästövähennyskeinoista sekä toimista, joilla Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme