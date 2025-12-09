Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päihdetilanne herättää huolta erityisesti nuorten kohdalla
Päijät-Hämeessä erityisesti nuorten päihdetilanne huolestuttaa aikuisia ja nuoria. Tieto käy ilmi hyvinvointialueen ja kuntien alkusyksyllä yhteistyönä toteuttamasta kyselystä. Kyselyyn vastasi lähes 6 600 asukasta, joista selkeä enemmistö, noin 4 700 vastaajaa, edusti 10-18 -vuotiaita.
Kyselyllä kartoitettiin näkemyksiä alkoholin, nikotiinituotteiden, rahapelaamisen ja huumausaineiden käytöstä. Tuloksia hyödynnetään ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä.
Keskeiset havainnot tuloksista korostavat huolen lisääntyneen
Kuusi tekijää nousi selkeästi esiin vastauksissa.
-
Huoli läheisistä kasvaa: Nuoret ja aikuiset kantavat enemmän huolta läheisten päihteiden käytöstä kuin omastaan. Erityisesti alkoholi, nikotiinituotteet ja rahapelaaminen herättävät huolta.
-
Alaikäisten päihteiden käyttö näkyy: Valtaosa vastaajista on havainnut alaikäisten päihteiden ja sähkösavukkeiden käyttöä sekä välittämistä eri ympäristöissä.
-
Rahapelaaminen lisää huolta: Huoli läheisen rahapelaamisesta on kasvanut molemmissa vastaajaryhmissä.
-
Avoimissa vastauksissa korostui:
-
Päihteiden ja huumeiden käyttö sekä niihin liittyvä rikollisuus (54 %)
-
Nikotiinituotteet, erityisesti nikotiinipussit (25 %)
-
Rahapelaaminen ja peliautomaatit (5 %)
-
Turvattomuus ja epäsiisteys julkisissa tiloissa (21 %)
-
Hoitoon pääsyn vaikeudet ja palvelujen pirstaleisuus (9 %)
- Resurssipula: Ehkäisevään työhön ja hoitoon kaivataan lisää resursseja. Hoitoon pääsy on hidasta ja kuntoutusjaksoja pidetään liian lyhyinä.
- Rahapelilain muutos lisää riskejä: Ensi vuoden alussa voimaan tuleva rahapelilain uudistus ja markkinoiden avautuminen vähitellen ulkomaisille yhtiöille madaltavat pelaamisen kynnystä ja lisäävät haittojen riskiä.
Kuntalaisten listaamiksi tärkeimmiksi vaikutuskeinoiksi päihdetilanteen korjaamiseksi kyselyssä nousivat esimerkin näyttäminen, vapaaehtoistyö, päihdevalistus, nuorten harrastusmahdollisuudet ja varhainen puuttuminen.
Yhteyshenkilöt
Hanna Klingaehkäisevän työn koordinaattoriPuh:044 482 3517hanna.klinga@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yhdistetyt uudisrakennukset sosiaali- ja terveyspalveluille ja pelastuslaitokselle ovat lähivuosien merkittävät tilainvestoinnit lähipalveluihin9.12.2025 09:46:54 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella Nastolan ja Padasjoen yhdistetyt uudisrakennukset sote-keskukselle ja pelastuslaitokselle ovat hyvinvointialueen lähivuosien merkittävät investoinnit asukkaiden lähipalveluihin. Päijät-Hämeen keskussairaalan uudisosien rakentaminen jatkuu myös taaten hyvät ja ajanmukaiset erikoissairaalanhoidon palvelu- ja toimintatilat.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tavoitteena olla vaikuttavin hyvinvointialue8.12.2025 11:48:18 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tavoitteena on olla vaikuttavin hyvinvointialue. Aluevaltuusto on hyväksynyt strategian, joka ohjaa hyvinvointialueen toimintaa ja talouden suunnittelua tulevina vuosina.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asukkaat saavat tietoa Suomi.fi-viesteistä kotiin kannettuna5.12.2025 10:09:33 EET | Tiedote
Päijäthämäläiset saavat paperipostina kotiinsa tietoa Suomi.fi-viesteistä. Joka toiselle Suomi.fi-viestit ovat uusi, sähköinen viestintäkanava. Tammikuussa viranomaisten kuten Verohallinnon, Kelan ja hyvinvointialueiden, viestintä siirtyy ensisijaisesti Suomi.fi-viestit kanavalle. Muutos tarkoittaa, että samasta asiasta ei enää asiakkaalle tule perinteistä paperista kirjettä postilaatikkoon.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Työntekijälähettiläät ja seudulliset vanhempainillat palkitaan vuoden kehittämistekoina2.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue palkitaan tänään Tärkeissä Töissä -gaalassa Helsingissä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Häme ensimmäisenä Suomessa – pre-eklampsian sairastaneille äideille uusi hoitopolku1.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön hoitopolun naisille, jotka ovat sairastaneet pre-eklampsian (aiemmin ”raskausmyrkytys”). Heillä on 2–6-kertainen riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Korkeimmillaan riskit ovat 10 vuoden ajan synnytyksestä. Siksi suunnitelmallinen pitkäaikaishoito korostuu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme