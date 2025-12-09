Minja Koskela: Vasemmistoliiton edustajat tuovat kansalaisten äänen toimeentulotukileikkausten eduskuntakäsittelyyn

– Toimeentulotuen leikkaus iskee kaikkein köyhimpiin suomalaisiin täysin siitä riippumatta, onko heillä terveyttä, työkykyä tai minkäänlaista mahdollisuutta parantaa omaa toimeentuloaan. Tällaista on jälki kun julistetaan, ettei empatia kuulu politiikkaan, Koskela sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on pyytänyt kansalaisilta kokemuksia sosiaaliturvaleikkauksista ja arvioita uusien toimeentulotukileikkauksien vaikutuksista omaan tai läheisten arkeen. Vastauksia on tullut lähes 1300 kappaletta.

– Nämä viestit tuovat hyvin konkreettisesti esiin sen, mistä olemme nyt päättämässä ja minkälaisia käytännön vaikutuksia leikkauksilla on kansalaisten elämään. Koska näiden ihmisten ääni harvoin kuuluu mediassa, saatika tässä salissa, aiomme tänään lukea saamiamme viestejä, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan sosiaaliturvabyrokratian paisuttaminen ja toimeentulotuen suojaosan poistaminen eivät kannusta ketään työllistymään vaan päinvastoin.

– Tämän uudistuksen tarkoitus on kuulemma “kannustaa”, mutta sitä se ei tietenkään tee. Se ainoastaan lannistaa ja köyhdyttää. Kelan sosiaaliturvabyrokratia paisuu jopa 10 miljoonalla eurolla, kun toista sataa uutta työntekijää tarvitaan pienituloisten suomalaisten vahtimiseen ja sanktiointiin, Koskela sanoo.