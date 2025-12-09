Keski-Suomen hyvinvointialue

Tehohoitopotilaan kivun tunnistamiseen ja arviointiin uusi kansallinen hoitosuositus

9.12.2025 13:57:21 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut uuden kansallisen hoitosuosituksen ”Tehohoitopotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi.” Suosituksen tavoitteena on parantaa tehohoitopotilaiden kivunhoidon laatua ja yhtenäistää käytäntöjä eri puolilla Suomea. 

Suosituksen laadintaan on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita eri puolelta Suomea. Keski-Suomen hyvinvointialueelta suositusryhmän jäsenenä on ollut Kliinisen hoitotyön asiantuntija Laura Puikko ja suosituksen asiantuntijaryhmässä johtajaylihoitaja Tytti Ervasti. 

Jopa puolet tehohoitopotilaista kokee merkittävää kipua 

Suomessa teho-osastoilla hoidetaan noin 20 000 potilasta vuosittain, ja kipu on yksi heidän yleisimmistä ja kuormittavimmista ongelmistaan. Jopa puolet tehohoitopotilaista kokee merkittävää kipua sekä levossa että toimenpiteiden aikana ja osa muistaa voimakkaan kivun vielä kuukausia hoitojakson jälkeenkin.  

-Kivun tunnistaminen on tehohoidossa haastavaa, sillä potilas ei aina kykene kommunikoimaan. Hoitamaton kipu voi aiheuttaa unettomuutta, stressiä, sekavuutta ja pidentää tehohoidon sekä hengityslaitehoidon kestoa. Tutkimusten mukaan kipua arvioidaan edelleen epäsäännöllisesti ja sitä usein aliarvioidaan, mikä heikentää kivunhoidon laatua, toteaa suositusten asiantuntijaryhmässä mukana ollut johtajaylihoitaja Tytti Ervasti.  

Uusi suositus tukee ammattilaisia näyttöön perustuvassa työssä 

Uusi hoitosuositus kokoaa yhteen tutkittua tietoa ja asiantuntijanäkemystä sekä sanalliseen kommunikointiin kykenevien että kommunikointiin kykenemättömien tehohoitopotilaiden kivun tunnistamisesta ja arvioinnista. 

– Tavoitteena on vahvistaa tehohoidon yhdenmukaisia toimintatapoja ja tukea ammattilaisia näyttöön perustuvassa päätöksenteossa. Suositus täydentää aiempaa kansallista kivunhoidon suositusta ja huomioi tehohoitopotilaan erityistarpeet, kertoo Kliinisen hoitotyön asiantuntija Laura Puikko. 

Hoitotyön tutkimussäätiö edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä 

Hoitotyön tutkimussäätiön tehtävänä on koota, arvioida ja tiivistää tutkimusnäyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön ja julkaista kansallisia Hotus-hoitosuosituksia ja Näyttövinkkejä. 

Laura Puikko on ollut mukana myös marraskuussa julkaistun Näyttövinkin ”Millaisia vaikutuksia varhaisella mobilisaatiolla on tehohoidossa olevan potilaan lihaskuntoon ja hoidon kestoon?” laadinnassa. Varhainen mobilisaatio eli potilaan kuntoutuksen aloittaminen jo tehohoidon aikana, jolloin se ehkäisee lihasten heikkenemistä ja lyhentää hengityskonehoidon ja hoitojakson kestoa. 

– Sekä systemaattinen kivun arviointi että varhainen kuntouttaminen ovat keskeisiä tekijöitä tehohoidon laadussa. Uusi hoitosuositus ja tuore Näyttövinkki tarjoavat ammattilaisille konkreettisia, näyttöön perustuvia työkaluja potilaiden hyvinvoinnin ja toipumisen tukemiseen, Puikko kiteyttää. 

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Tytti Ervasti, johtajaylihoitaja, 050 350 5908, tytti.ervasti@hyvaks.fi
Laura Puikko, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, 050 5927955, laura.puikko@hyvaks.fi
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi

