Tehohoitopotilaan kivun tunnistamiseen ja arviointiin uusi kansallinen hoitosuositus
Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut uuden kansallisen hoitosuosituksen ”Tehohoitopotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi.” Suosituksen tavoitteena on parantaa tehohoitopotilaiden kivunhoidon laatua ja yhtenäistää käytäntöjä eri puolilla Suomea.
Suosituksen laadintaan on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita eri puolelta Suomea. Keski-Suomen hyvinvointialueelta suositusryhmän jäsenenä on ollut Kliinisen hoitotyön asiantuntija Laura Puikko ja suosituksen asiantuntijaryhmässä johtajaylihoitaja Tytti Ervasti.
Jopa puolet tehohoitopotilaista kokee merkittävää kipua
Suomessa teho-osastoilla hoidetaan noin 20 000 potilasta vuosittain, ja kipu on yksi heidän yleisimmistä ja kuormittavimmista ongelmistaan. Jopa puolet tehohoitopotilaista kokee merkittävää kipua sekä levossa että toimenpiteiden aikana ja osa muistaa voimakkaan kivun vielä kuukausia hoitojakson jälkeenkin.
-Kivun tunnistaminen on tehohoidossa haastavaa, sillä potilas ei aina kykene kommunikoimaan. Hoitamaton kipu voi aiheuttaa unettomuutta, stressiä, sekavuutta ja pidentää tehohoidon sekä hengityslaitehoidon kestoa. Tutkimusten mukaan kipua arvioidaan edelleen epäsäännöllisesti ja sitä usein aliarvioidaan, mikä heikentää kivunhoidon laatua, toteaa suositusten asiantuntijaryhmässä mukana ollut johtajaylihoitaja Tytti Ervasti.
Uusi suositus tukee ammattilaisia näyttöön perustuvassa työssä
Uusi hoitosuositus kokoaa yhteen tutkittua tietoa ja asiantuntijanäkemystä sekä sanalliseen kommunikointiin kykenevien että kommunikointiin kykenemättömien tehohoitopotilaiden kivun tunnistamisesta ja arvioinnista.
– Tavoitteena on vahvistaa tehohoidon yhdenmukaisia toimintatapoja ja tukea ammattilaisia näyttöön perustuvassa päätöksenteossa. Suositus täydentää aiempaa kansallista kivunhoidon suositusta ja huomioi tehohoitopotilaan erityistarpeet, kertoo Kliinisen hoitotyön asiantuntija Laura Puikko.
Hoitotyön tutkimussäätiö edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä
Hoitotyön tutkimussäätiön tehtävänä on koota, arvioida ja tiivistää tutkimusnäyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön ja julkaista kansallisia Hotus-hoitosuosituksia ja Näyttövinkkejä.
Laura Puikko on ollut mukana myös marraskuussa julkaistun Näyttövinkin ”Millaisia vaikutuksia varhaisella mobilisaatiolla on tehohoidossa olevan potilaan lihaskuntoon ja hoidon kestoon?” laadinnassa. Varhainen mobilisaatio eli potilaan kuntoutuksen aloittaminen jo tehohoidon aikana, jolloin se ehkäisee lihasten heikkenemistä ja lyhentää hengityskonehoidon ja hoitojakson kestoa.
– Sekä systemaattinen kivun arviointi että varhainen kuntouttaminen ovat keskeisiä tekijöitä tehohoidon laadussa. Uusi hoitosuositus ja tuore Näyttövinkki tarjoavat ammattilaisille konkreettisia, näyttöön perustuvia työkaluja potilaiden hyvinvoinnin ja toipumisen tukemiseen, Puikko kiteyttää.
Aiheesta lisää:
Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) – www.hotus.fi
Hotus. 2025. Hotus-hoitosuositus®: Tehohoitopotilaan kivun tunnistaminen ja arviointi. Työryhmä: Pudas-Tähkä S-M, Björn A, Peltomaa M, Puikko L, Rosio R, Soini J. Hoitotyön tutkimussäätiö. Saatavilla: www.hotus.fi/hoitosuositukset.
Hotus. 2025. Näyttövinkki®: Millaisia vaikutuksia varhaisella mobilisaatiolla on tehohoidossa olevan potilaan lihaskuntoon ja hoidon kestoon? Näyttövinkki 10/2025. Laatijat: Alastalo M, Nykänen J, Pihlaja H, Puikko L. Hoitotyön tutkimussäätiö. Saatavilla: www.hotus.fi/nayttovinkit.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tytti Ervasti, johtajaylihoitaja, 050 350 5908, tytti.ervasti@hyvaks.fi
Laura Puikko, Kliinisen hoitotyön asiantuntija, 050 5927955, laura.puikko@hyvaks.fi
Viestinnän yhteishenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote9.12.2025 11:14:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 9.12.2025 Muu tulipalo, Keskisuuri: Sarvelantie, Äänekoski Metsä Fibren Äänekosken tehtaalla syttynyt tulipalo. Pelastustoiminta käynnissä. Toiminnanharjoittaja tiedottaa asiasta lisää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.12.2025 14:59:38 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 8.12.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Saratie, Laukaa Rivitaloasunnon hella muodosti käryä asuntoon. Paloa ei päässyt syttymään. Asunnossa oli 4 henkilöä, jotka ensihoito tarkasti. Ei loukkaantumisia. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
1,6 miljoonaa euroa ikääntyvien yhteisöjen hoitoratkaisujen kehittämiseen Euroopassa – Jamk ja Keski-Suomen hyvinvointialue mukana5.12.2025 12:01:07 EET | Tiedote
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Terveysinstituutti ja Keski-Suomen hyvinvointialue ovat saaneet merkittävän, kilpaillun rahoituksen Suomen Akatemialta kansainvälisen tutkimusprojektin toteutukseen. Koko projektille myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 1,6 miljoonaa euroa.
Palokan sosiaali- ja terveysasemalle kehitettiin omalääkäri- omahoitajamalli oman työyhteisön voimin5.12.2025 08:22:18 EET | Tiedote
Palokan sosiaali- ja terveysasemalla on toteutettu merkittävä toimintamallin uudistus, jonka kehittämiseen otettiin mukaan koko työyhteisö. Terveysasemalle luotiin hoidon jatkuvuuteen perustuvan malli, jossa alueen potilaat jaettiin sukunimen perusteella 12 eri omalääkäri- omahoitaja työparille. Tämä mahdollisti sen, että potilaiden asioita hoidettiin yhä useammin samojen ammattilaisten voimin. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa hoidon jatkuvuutta, sujuvoittaa arkea ja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Tulokset ovat olleet poikkeuksellisen myönteisiä ja kehityshanke voitti viime viikon perjantaina yleisön äänestämänä Suomen yleislääkärit GPF ry: n Vuoden kehittäjäyhteisö 2025 palkinnon. - On ihan mieletöntä, miten kehittämistyö on saatu aikaan Palokan terveysasemalla omien lääkärien ja hoitajien voimin ja miten innokkaita ja innostuneita koko porukka on ollut kehittämistyöhön. Tästä kuuluu iso kiitos ihan kaikille, toteaa Palokan sosiaali- ja terveysaseman ylilääkäri Mari Kuvaja
Kinnulalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelutuotantoa 1.1.2026 alkaen4.12.2025 09:24:24 EET | Tiedote
Kinnulan sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat Keski-Suomen hyvinvointialueen omaksi palvelutuotannoksi 1.1.2026 alkaen Suomen Terveystalo Oy:ltä. Terveysaseman lääkäri- ja hoitajavastaanotto palvelee 2.1.2026 alkaen uudessa puhelinnumerossa 014 266 3020.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme