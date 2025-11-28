Museovirasto jakoi 575 100 euroa avustuksina kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin museoille ja gallerioille

Avustusta haettiin yhteensä noin 800 000 euroa 232 taidenäyttelyn palkkioihin. Avustuksia jaettiin 179 taidenäyttelyn näyttelypalkkioihin yhteensä 441 taiteilijalle. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli noin 8 700 euroa. Näyttelypalkkioavustuksia jaettiin 40 eri toimijalle ympäri Suomen. Tällä kertaa Uudenmaan lisäksi avustuksia myönnettiin euromääräisesti eniten Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Varsinais-Suomeen.

Uusiin avustuksen saajiin kuului muun muassa Oulun Taiteilijaseura -63, joka on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa työskentelevien kuvataiteilijoiden ammattijärjestö.

“Oulun kuvataiteen taloon on kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi kuratoitu näyttelyohjelmisto, joka tuo esiin korkeatasoista nykytaidetta pohjoispohjanmaalaisilta ja kainuulaisilta ammattitaiteilijoilta. Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti toimintaamme, jotta voisimme luopua näyttelymaksuista ja maksaa näyttelyiden taiteilijoille korvauksen näyttelyn eteen tehdystä työstä”, seuran puheenjohtaja Johanna Pöykkö sanoo.

Näyttelypalkkiolla korvataan taidenäyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Näin huomioidaan kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä. Avustuksia voidaan myöntää ammatillisille museoille sekä muille voittoa tavoittelemattomille ammatillisille näyttelynjärjestäjille kuten esimerkiksi taidehalleille, taidekeskuksille, valokuvakeskuksille ja taiteilijajärjestöjen gallerioille.

Näyttelypalkkioavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakukierros avautuu helmikuussa 2026. Avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa.