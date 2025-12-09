SDP:n Kymäläinen: Apteekkiuudistus ei ratkaise ongelmaa tappiollisista ja kannattamattomista apteekeista

– Valiokunnan tekemät muutokset eivät poista perustuslakivaliokunnan esiin nostamaa huolta tappiollisista tai kannattamattomista apteekeista. Suomessa on tällä hetkellä 19 tappiollista apteekkia. Nyt hyväksytyn esityksen seurauksena määrä kasvaisi 20 uudella apteekilla, jolloin tappiollisia apteekkeja olisi yhteensä noin 39. Hallituksen alkuperäisessä esityksessä vastaava lisäys olisi ollut 26 apteekkia. Muutos vähentää siis ongelman laajuutta vain hieman, mutta ei ratkaise sitä, sanoo kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Suna Kymäläinen (sd.).

– Hallituspuolueiden edustajat maalaavat tilanteen todellisuutta myönteisemmäksi. Valiokuntakäsittelyssä tehty apteekkiveron nollarajan nosto vähentää tappiolliseksi muuttuvien apteekkien määrää vain kuudella verrattuna hallituksen esitykseen. Lainsäädännön myötä tappiollisten apteekkien määrä kasvaisi silti, ja esitys ajaa vielä enemmän apteekkeja kannattamattomiksi, näin on arvioinut myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kymäläinen toteaa.

Esitettyjen muutosten seurauksena apteekkimarkkinoilla olisi nykyiset ja uudet apteekit huomioiden yhteensä 134 apteekkia, jotka olisivat joko laskennallisesti tappiollisia tai joiden vuotuinen voitto jäisi 0–100 000 euroon. Tällaisia apteekkeja voidaan pitää käytännössä kannattamattomina, sillä apteekkarille ei jää verojen, mahdollisten lainanhoitokulujen ja välttämättömien investointien jälkeen kohtuullista toimeentuloa. Käytännössä palkka jäisi usein selvästi alle proviisorin keskipalkan.

– Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on myös tuotu esiin, että hallituksen esityksen julkiseen talouteen laskettuja säästöjä ei todennäköisesti tulla edes saavuttamaan. Kustannukset voivat siirtyä muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jos apteekkiverkosto harvenee, palvelut heikkenevät ja ihmisten tarvitsema lääkehoito viivästyy tai estyy, Kymäläinen päättää.