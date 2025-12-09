SDP:n Kymäläinen: Apteekkiuudistus ei ratkaise ongelmaa tappiollisista ja kannattamattomista apteekeista
Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina valmiiksi mietintönsä apteekkiuudistuksesta. Uutisoinnissa on esitetty, että valiokunta olisi korjannut perustuslakivaliokunnan esiin nostamaa ongelmaa nostamalla apteekkiveron alarajaa hallituksen alkuperäiseen esitykseen verrattuna. Käytännössä sosiaali- ja terveysvaliokunnan muutos ei kuitenkaan poista ongelmaa.
– Valiokunnan tekemät muutokset eivät poista perustuslakivaliokunnan esiin nostamaa huolta tappiollisista tai kannattamattomista apteekeista. Suomessa on tällä hetkellä 19 tappiollista apteekkia. Nyt hyväksytyn esityksen seurauksena määrä kasvaisi 20 uudella apteekilla, jolloin tappiollisia apteekkeja olisi yhteensä noin 39. Hallituksen alkuperäisessä esityksessä vastaava lisäys olisi ollut 26 apteekkia. Muutos vähentää siis ongelman laajuutta vain hieman, mutta ei ratkaise sitä, sanoo kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Suna Kymäläinen (sd.).
– Hallituspuolueiden edustajat maalaavat tilanteen todellisuutta myönteisemmäksi. Valiokuntakäsittelyssä tehty apteekkiveron nollarajan nosto vähentää tappiolliseksi muuttuvien apteekkien määrää vain kuudella verrattuna hallituksen esitykseen. Lainsäädännön myötä tappiollisten apteekkien määrä kasvaisi silti, ja esitys ajaa vielä enemmän apteekkeja kannattamattomiksi, näin on arvioinut myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kymäläinen toteaa.
Esitettyjen muutosten seurauksena apteekkimarkkinoilla olisi nykyiset ja uudet apteekit huomioiden yhteensä 134 apteekkia, jotka olisivat joko laskennallisesti tappiollisia tai joiden vuotuinen voitto jäisi 0–100 000 euroon. Tällaisia apteekkeja voidaan pitää käytännössä kannattamattomina, sillä apteekkarille ei jää verojen, mahdollisten lainanhoitokulujen ja välttämättömien investointien jälkeen kohtuullista toimeentuloa. Käytännössä palkka jäisi usein selvästi alle proviisorin keskipalkan.
– Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on myös tuotu esiin, että hallituksen esityksen julkiseen talouteen laskettuja säästöjä ei todennäköisesti tulla edes saavuttamaan. Kustannukset voivat siirtyä muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jos apteekkiverkosto harvenee, palvelut heikkenevät ja ihmisten tarvitsema lääkehoito viivästyy tai estyy, Kymäläinen päättää.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Oppositioryhmät: Hallituksen apteekkilaissa edelleen epäselvyyksiä suhteessa perustuslakiin – täysistunto ei voi käsitellä lakia9.12.2025 13:19:47 EET | Tiedote
SDP:n, Keskustan, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Liike Nytin eduskuntaryhmät vaativat, että hallituksen esitys HE 111/2025 vp apteekkitoimintaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi lähetetään välittömästi uudelleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, sillä asiantuntijakuulemisten pohjalta esitys sisältää edelleen perustuslaillisia ongelmia ja sen perustuslainmukaisuus on epäselvä. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan tällainen esitys on lähetettävä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Esitystä ei voi tätä ennen tuoda päätöksentekoon eduskunnan täysistuntoon.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Hallitus viivytteli kohtuuttomasti suden kiintiömetsästyksen kanssa – jäävätkö lupaukset nyt tyhjiksi kirjauksiksi?9.12.2025 12:35:00 EET | Tiedote
– Hallituksen viivyttely, huono valmistelu ja lopulta panikointi vaarantavat nyt sekä suden että karhun ja ilveksen metsästyksen viime metreillä, pahoittelee kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Yleistukilakia ei tule hyväksyä – esitys heikentää perusturvaa ja lisää köyhyyttä9.12.2025 08:25:36 EET | Tiedote
Eduskunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitys yleistukilaiksi ei täytä sille asetettuja tavoitteita, eikä se yksinkertaista sosiaaliturvaa, toteaa kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd). Esitys yhdistäisi nykyisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen uudeksi yleistueksi, mutta samalla heikentäisi monien pienituloisten ihmisten, erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja ikääntyneiden työttömien toimeentuloa.
SDP:n Aki Lindén: Hallituksen päätös leikata toimeentulotuesta on kohtuuton8.12.2025 14:54:09 EET | Tiedote
Hallituksen esitys toimeentulotuen leikkauksista on kohtuuton ja perustuu täysin epärealistisiin laskelmiin säästöistä, kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén (sd.) arvostelee.
SDP:n Helena Marttila: Hallituksen joululahja lapsiperheille on ennätyksellinen epävarmuus7.12.2025 14:19:03 EET | Tiedote
OECD:n tuore ennuste kertoo karun tosiasian: Suomi on ainoa kehittynyt maa, jonka talous ei kasva tänä vuonna. Yhtenä syynä tähän on hallituksen kylmä leikkauspolitiikka, mikä on painanut talouden taantumaan. Sopeuttaminen olisi pitänyt tehdä maltillisemmin ja nyt seuraukset näkyvät suomalaisten arjessa.
