Hyönölän vesiosuuskunnan keittokehotus on purettu
Päivitys 9.12.: 8.12. otetussa lisänäytteessä todettiin, että vesi täyttää kaikki Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle. Keittokehotus voidaan siis purkaa.
2.12.2025 otetussa talousvesinäytteessä Hyönölän vesiosuuskunnan jakamasta vedestä todettiin koliformisia bakteereja. Tutkimustulosten perusteella vesi ei täyttänyt talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi Lohjan ympäristöterveyspalvelut antoi keittokehotuksen Hyönölän vesiosuuskunnan asiakkaille.
4.12. otetussa uusintanäytteessä oli edelleen bakteerilöydyöksiä, jolloin keittokehotusta jatkettiin. 8.12. otetussa lisänäytteessä todettiin veden täyttävän kaikki talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. Keittokehotus peruttiin.
