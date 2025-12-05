Lopettakaa ikääntyneiden ja vammaisten pakottaminen matkustamaan kymmeniä kilometrejä apuvälineidensä vuoksi!
Apuvälineiden, kuten rollaattorien, suihkutuolien ja erikoissänkyjen, saatavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta ikääntyneet ja toimintarajoitteiset henkilöt selviytyvät arjestaan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella apuvälineiden jakelu on kuitenkin merkittävä ongelma. Keväästä 2025 lähtien asiakkaiden on odotettu noutavan apuvälineensä itse.
– Tämä on selvä heikennys, sanoo Uudenmaan RKP:n piiripuheenjohtaja Karin Cederlöf. Aiemmin apuvälineet toimitettiin kotiin, mutta nykyään tarvittavan apuvälineen saaminen voi edellyttää pitkiä omakustanteisia ajomatkoja.
RKP on nostanut asian esiin hyvinvointialueen hallituksessa ja huoli on huomioitu. Tarkoituksena on, että palveluasumisen asukkaat saisivat jatkossa apuvälineet kotiin toimitettuina. Työtä on kuitenkin paljon jäljellä. Tilanne on erityisen hankala läntisessä Länsi-Uudellamaalla, jossa yksi palvelupiste palvelee kolmen kunnan asukkaita: Raaseporin, Hangon ja Inkoon.
– Esimerkiksi Lohjan sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden odotetaan menevän taksilla Raaseporin apuvälinekeskukseen noutamaan apuvälineensä. Lisäksi etäisyydet ovat kohtuuttoman pitkät: Hangossa tai Inkoossa ei ole lainkaan apuvälinevarastoa, vaan kaikki on haettava Tammisaaresta. Tämä ei ole yhdenvertaista, sillä hyvinvointialueen muissa osissa on oma palvelupiste jokaisessa kunnassa, Cederlöf toteaa.
– Apuvälineen noutaminen voi olla asiakkaalle täysin mahdotonta, jos apuvälinettä tarvitaan jo pelkästään kodista poistumiseen, sanoo piirihallituksen jäsen Johan Sundholm. Apuvälineet olisi siksi toimitettava suoraan kotiin. Esimerkiksi jos henkilö tarvitsee pyörätuolin, ei voida odottaa hänen hakevan sitä ilman, että hänellä on jo käytössä toimiva ja turvallinen apuväline päästäkseen apuvälinekeskukseen.
Apuvälinepalvelut ovat pitkään toimineet HUSin alaisuudessa, mutta ne siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuodesta 2027 alkaen. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden parantaa jakelujärjestelmää.
– Apuvälinepalvelujen on toimittava sujuvasti käyttäjien ehdoilla. Kaikki muu on kohtuutonta. Kaikilla ei ole läheisiä tai ystäviä auttamassa. Tämä olisi sekä inhimillistä että kustannustehokasta, toteaa piirihallituksen jäsen Stefan Stenberg.
Yhteyshenkilöt
Karin CederlöfSFP i Nylands kretsordförande - RKP Uudenmaan piirin puheenjohtajaPuh:050 494 9780
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingo: Riksdagen öppnar upp spelmarknaden och inför ett licensbaserat system5.12.2025 13:20:33 EET | Pressmeddelande
Riksdagens förvaltningsutskott har idag godkänt betänkandet om den nya penningspelslagen, vilket innebär att Finland från och med 1 juli 2027 går över till ett licensbaserat system och delvis slopar Veikkaus monopol.
Starkt engagemang för närservice1.12.2025 20:05:11 EET | Pressmeddelande
Fullmäktige i Österbottens välfärdsområde godkände idag budgeten för 2026 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2027-2028. SFP-gruppens ordförande Kim Yli-Pelkola konstaterade i sitt gruppanförande att det finns ett starkt engagemang för närservice inom gruppen.
Vahva sitoutuminen lähipalveluihin1.12.2025 20:05:11 EET | Tiedote
Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi tänään vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2027–2028 toiminta- ja taloussuunnitelman. SFP-ryhmän puheenjohtaja Kim Yli-Pelkola totesi ryhmän puheenvuorossaan, että ryhmässä on vahva sitoutuminen lähipalveluihin.
Norrback, Ollikainen och Ingo - Skriftligt spörsmål om skyddsjakt på trana28.11.2025 13:46:33 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP), Mikko Ollikainen (SFP), Christoffer Ingo (SFP) lyfter i ett gemensamt spörsmål effektivare åtgärder för att hantera de växande skador som tranor orsakar på jordbruksgrödor. I ett skriftligt spörsmål som Norrback lämnat in till regeringen pekar de på att dagens dispensmodell för skyddsjakt är för långsam, oförutsägbar och ofta otillräcklig för att praktiskt skydda grödor.
Norrback, Ollikainen ja Ingo – Kirjallinen kysymys kurjen kannanhoidosta ja poikkeusluvista28.11.2025 13:46:33 EET | Tiedote
Kansanedustajat Anders Norrback (RKP), Mikko Ollikainen (RKP) ja Christoffer Ingo (RKP) nostavat yhteisessä kirjallisessa kysymyksessään esiin tarpeen tehostaa toimia, joilla puututaan kurkien maataloudelle aiheuttamiin kasvaviin vahinkoihin. Norrbackin hallitukselle jättämässä kysymyksessä todetaan, että nykyinen poikkeuslupajärjestelmä on hidas, ennakoimaton ja usein käytännössä riittämätön viljelykasvien suojelemiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme