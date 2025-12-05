Lopettakaa ikääntyneiden ja vammaisten pakottaminen matkustamaan kymmeniä kilometrejä apuvälineidensä vuoksi!

– Tämä on selvä heikennys, sanoo Uudenmaan RKP:n piiripuheenjohtaja Karin Cederlöf. Aiemmin apuvälineet toimitettiin kotiin, mutta nykyään tarvittavan apuvälineen saaminen voi edellyttää pitkiä omakustanteisia ajomatkoja.

RKP on nostanut asian esiin hyvinvointialueen hallituksessa ja huoli on huomioitu. Tarkoituksena on, että palveluasumisen asukkaat saisivat jatkossa apuvälineet kotiin toimitettuina. Työtä on kuitenkin paljon jäljellä. Tilanne on erityisen hankala läntisessä Länsi-Uudellamaalla, jossa yksi palvelupiste palvelee kolmen kunnan asukkaita: Raaseporin, Hangon ja Inkoon.

– Esimerkiksi Lohjan sairaalasta kotiutuvien asiakkaiden odotetaan menevän taksilla Raaseporin apuvälinekeskukseen noutamaan apuvälineensä. Lisäksi etäisyydet ovat kohtuuttoman pitkät: Hangossa tai Inkoossa ei ole lainkaan apuvälinevarastoa, vaan kaikki on haettava Tammisaaresta. Tämä ei ole yhdenvertaista, sillä hyvinvointialueen muissa osissa on oma palvelupiste jokaisessa kunnassa, Cederlöf toteaa.

– Apuvälineen noutaminen voi olla asiakkaalle täysin mahdotonta, jos apuvälinettä tarvitaan jo pelkästään kodista poistumiseen, sanoo piirihallituksen jäsen Johan Sundholm. Apuvälineet olisi siksi toimitettava suoraan kotiin. Esimerkiksi jos henkilö tarvitsee pyörätuolin, ei voida odottaa hänen hakevan sitä ilman, että hänellä on jo käytössä toimiva ja turvallinen apuväline päästäkseen apuvälinekeskukseen.

Apuvälinepalvelut ovat pitkään toimineet HUSin alaisuudessa, mutta ne siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuodesta 2027 alkaen. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden parantaa jakelujärjestelmää.

– Apuvälinepalvelujen on toimittava sujuvasti käyttäjien ehdoilla. Kaikki muu on kohtuutonta. Kaikilla ei ole läheisiä tai ystäviä auttamassa. Tämä olisi sekä inhimillistä että kustannustehokasta, toteaa piirihallituksen jäsen Stefan Stenberg.