Asiantuntija: ”Kuntien ja hyvinvointialueiden rakennuksissa piilee valtava säästöpotentiaali”
Rakennuskanta on kunnissa suuri energiasyöppö, mutta samalla kohtuullisen helposti säästettävä kustannus. Energiatehokkuutta parantamalla voidaan pienillä investoinneilla saavuttaa suuria säästöjä – ja samalla vähentää päästöjä.
Suomen kunnilla ja hyvinvointialueilla on laaja rakennuskanta, joka kuluttaa noin 38 % maan kokonaisenergiasta. Energiatehokkuus on keskeinen osa ilmastotavoitteiden saavuttamista, sillä kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan energiatehokkuus on ensisijainen keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Kuntien ja hyvinvointialueiden taloushaasteet ovat merkittäviä, ja rakennusten energiankulutus muodostaa niissä suuren kuluerän. Pienillä energiatehokkuustoimilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä kustannuksissa että päästöissä.
– Kun kuntien kiinteistöt otetaan huomioon energiatehokkuuden näkökulmasta, voidaan samanaikaisesti säästää rahaa ja vähentää päästöjä. Pienillä investoinneilla ja oikein kohdennetuilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä kiinteistön koko elinkaarta tarkasteltaessa, sanoo Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.
Energiankäytön optimointi käytännössä
Energiankäytön optimointi alkaa nykytilan kartoituksesta: energiankulutuksen mittaaminen ja analysointi ovat lähtökohta kaikille säästötoimille, ja digitaaliset työkalut auttavat tunnistamaan suurimmat kuluerät ja säästöpotentiaalin. Hyödyntämällä automaatiota ja digitalisaatiota voidaan ohjata energian käyttöä älykkäiden järjestelmien avulla ilman, että käyttäjien mukavuus kärsii.
Digitaaliset kaksoset mahdollistavat kiinteistön toiminnan simuloinnin ja huolto- sekä investointitarpeiden ennakoinnin. Kerättyä dataa kannattaa hyödyntää jatkuvasti päätöksenteossa: selkeät tavoitteet ja säännöllinen seuranta varmistavat, että energiatehokkuustoimet tuottavat toivotut vaikutukset.
– Seurantajärjestelmien avulla voidaan tehdä päätöksiä, jotka perustuvat mitattuun tietoon eikä oletuksiin. Tämä tekee energiatehokkuustoimista sekä tehokkaita että läpinäkyviä, Vahvanen huomauttaa.
Energiatehokkuuden oheishyödyt
Energiatehokkuuden mukana tulee kunnille muitakin hyötyjä: parempaa sisäilmaa ja viihtyvyyttä, pienentyviä huolto- ja korjaustarpeita sekä rakennusten arvonnousua. Samalla päästöjen väheneminen tukee kuntien ilmastotavoitteita.
Energiankäytön optimointi tarjoaa konkreettisia keinoja sekä talouden tasapainottamiseen että ympäristövaikutusten vähentämiseen.
– Pienillä, kohdennetuilla toimilla kunta voi saavuttaa suurentuvia säästöjä ja pienentyviä päästöjä. Tässä on paljon voitettavaa. On myös hyvä muistaa, että päättämättä jättäminenkin on valinta, tiivistää Vahvanen.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 3545 666, susanna.niemela@se.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
