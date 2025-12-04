Asiantuntija: ”Kuntien ja hyvinvointialueiden rakennuksissa piilee valtava säästöpotentiaali”

Schneider Electricin One Digital Grid Platform luo perustan sähköyhtiöiden energiahaasteiden hallinnalle 20.11.2025 08:11:00 EET | Tiedote

One Digital Grid Platform on alusta, joka tuo tekoälyn hyödyt osaksi sähköverkkojen suunnittelua, resurssienhallintaa ja toimintaa. Alustan kautta on muun muassa saatavilla reaaliaikaisia arvioita sähkökatkosten korjaamisesta, mikä parantaa asiakaskommunikaatiota ja läpinäkyvyyttä. Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric mullistaa sähköverkkojen toiminnan uuden One Digital Grid Platform -alustan avulla. One Digital Grid Platform on integroitu ja tekoälyä hyödyntävä alusta, joka on suunniteltu auttamaan sähköyhtiöitä toimintojen modernisoinnissa, verkon kestävyyden vahvistamisessa ja energiakustannusten vähentämisessä. Tekoälypohjainen One Digital Grid Platform yhdistää suunnittelun, toiminnan ja resurssienhallinnan, mikä helpottaa innovaatioita ilman tarvetta kalliille infrastruktuurin päivityksille. Se tarjoaa integroituja työkaluja luotettavuuden parantamiseen, tehokkuuden lisäämiseen ja asiakaskommunikaation tehostamiseen. Modernin sähköverkon uu