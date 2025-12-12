Joensuun metanolin tuotantolaitos sai ympäristöluvan

P2X Solutions Oy:n laitos tuottaa veden elektrolyysillä ja uusiutuvalla energialla vihreää vetyä, jonka sivutuotteina syntyy happea ja lämpöä. Metanolia tuotetaan Savon Voima Oyj:n ja Joensuu Biocoal Oy:n savukaasuista talteen otetun hiilidioksidin ja vedyn välisellä reaktiolla, jota nopeutetaan ja ohjataan katalyytillä. Suurin osa vedystä jatkojalostetaan metanolisynteesiyksikössä synteettiseksi metanoliksi 33 000 tonnin vuosituotantokapasiteetilla. Pieni osa vedystä toimitetaan muuhun teollisuuskäyttöön. Metanoli toimitetaan pääasiassa laivaliikenteen polttoaineeksi. Laitoksen prosessilaitteita jäähdytetään Savon Voimalta hankittavalla ja sinne takaisin johdettavalla jäähdytysvedellä. Laitoksen prosessit tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon yhteensä noin 145 GWh/a.

Laitosalueelle sijoittuvat toiminnot vedyn elektrolyysin ja metanolisynteesin lisäksi ovat hiilidioksidin talteenotto, hiilidioksidin nesteytys, vedyn paineistus kontteihin, vetykonttien lastausasema, metanolin lastausasema, lämmön talteenotto, metanolisynteesin poistokaasujen polttolaite, veden puhdistuslaitteisto ja soihtu poikkeustilanteiden varojärjestelmänä.

Tuotantoprosessissa syntyvät jätevedet on johdettava jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti ja tarvittaessa esikäsiteltävä. Päätöksessä on määrätty tarkkailtavaksi jäte- ja hulevesien laatua ja määrää, melua, ilmaan johdettavia päästöjä ja tarvittaessa alueen pohjavesiä.

P2X Solutions Oy:n lupahakemus käsiteltiin vihreän siirtymän mukaisena etusijamenettelynä. Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa, asia ISAVI/12315/2024.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.12.2025 (pdf)

