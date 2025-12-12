Joensuun metanolin tuotantolaitos sai ympäristöluvan
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan P2X Solutions Oy:n synteettisen metanolin tuotantolaitokselle. Uusi laitos sijoittuu Savon Voiman voimalaitoksen viereen Joensuuhun Kontiosuon teollisuusalueelle.
P2X Solutions Oy:n laitos tuottaa veden elektrolyysillä ja uusiutuvalla energialla vihreää vetyä, jonka sivutuotteina syntyy happea ja lämpöä. Metanolia tuotetaan Savon Voima Oyj:n ja Joensuu Biocoal Oy:n savukaasuista talteen otetun hiilidioksidin ja vedyn välisellä reaktiolla, jota nopeutetaan ja ohjataan katalyytillä. Suurin osa vedystä jatkojalostetaan metanolisynteesiyksikössä synteettiseksi metanoliksi 33 000 tonnin vuosituotantokapasiteetilla. Pieni osa vedystä toimitetaan muuhun teollisuuskäyttöön. Metanoli toimitetaan pääasiassa laivaliikenteen polttoaineeksi. Laitoksen prosessilaitteita jäähdytetään Savon Voimalta hankittavalla ja sinne takaisin johdettavalla jäähdytysvedellä. Laitoksen prosessit tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon yhteensä noin 145 GWh/a.
Laitosalueelle sijoittuvat toiminnot vedyn elektrolyysin ja metanolisynteesin lisäksi ovat hiilidioksidin talteenotto, hiilidioksidin nesteytys, vedyn paineistus kontteihin, vetykonttien lastausasema, metanolin lastausasema, lämmön talteenotto, metanolisynteesin poistokaasujen polttolaite, veden puhdistuslaitteisto ja soihtu poikkeustilanteiden varojärjestelmänä.
Tuotantoprosessissa syntyvät jätevedet on johdettava jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti ja tarvittaessa esikäsiteltävä. Päätöksessä on määrätty tarkkailtavaksi jäte- ja hulevesien laatua ja määrää, melua, ilmaan johdettavia päästöjä ja tarvittaessa alueen pohjavesiä.
P2X Solutions Oy:n lupahakemus käsiteltiin vihreän siirtymän mukaisena etusijamenettelynä. Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa, asia ISAVI/12315/2024.
Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.12.2025 (pdf)
Lisätietoja
ympäristöylitarkastaja Anna Karjalainen, p. 050 390 2362
ympäristöneuvos Kimmo Koistinen, p. 050 390 2723
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna KarjalainenympäristöylitarkastajaItä-Suomen aluehallintovirastoPuh:050 390 2362anna.karjalainen@avi.fi
Kimmo KoistinenympäristöneuvosItä-Suomen aluehallintovirastoPuh:050 390 2723kimmo.koistinen@avi.fi
Linkit
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
