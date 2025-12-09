Yleisavustuksella tuotetut järjestöjen tapahtumat ovat saaneet paljon kiitosta ja kehuja
Pirkanmaan hyvinvointialue jakoi yleisavustusta ikäihmisten yksinäisyyden torjuntaan ja toimintakyvyn tukemiseen 400 000 euroa. Syksyllä avustuksilla järjestettiin monenlaista tapahtumaa. Asiakastyytyväisyys yleisavustuksella järjestettyyn toimintaan on ollut erinomaista.
Keväällä 2025 Pirkanmaan hyvinvointialue myönsi yleisavustusta ikäihmisten yksinäisyyden torjuntaan ja toimintakyvyn tukemiseen yhteensä 400 000 euroa. Avustukset jaettiin 44 eri yhteisölle, ja kohteita oli 45. Summat vaihtelivat riippuen toiminnan laajuudesta ja tiheydestä.
Ikäihmisten yksinäisyyden torjuntaan ja toimintakyvyn tukemiseen Pirkanmaalla 400 000 euroa
Avustuksilla järjestettiin syksyllä muun muassa tapaamisia, harrastuksia ja kotiin vietävää tukea koko Pirkanmaan alueella. Mukana oli myös ehdotuksia kokonaan uudenlaisesta toiminnasta.
Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää yleisavustuksia sen lakisääteisiä tehtäviä täydentävään, alueelliseen tai koko hyvinvointialueen kattavaan toimintaan. Kohdennetun avustushaun käynnistämisestä päätti aluehallitus 14.4.2025. Päätöksen taustalla oli selvitys, jonka työryhmä laati valmistellessaan vaihtoehtoisia toimintamuotoja ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja yksinäisyyden lievittämiseen.
Asiakastyytyväisyys yleisavustuksella järjestettyyn toimintaan on ollut erinomaista
Järjestöt saivat yleisavustuksen elokuussa, jonka jälkeen toiminta käynnistyi. Toimintaan osallistuneilta kerättiin palautetta kyselyllä syys-marraskuussa. Kyselyn vastauksien perusteella asiakastyytyväisyys järjestettyyn toimintaan on ollut erinomaista.
Kyselyyn vastasi ajalla 25.9.–16.11. yli 1400 palveluita käyttäneitä. Heistä noin 86 prosenttia oli samaa mieltä tai osittain samaa mieltä, että palvelu vähensi yksinäisyyden tunnetta. 86 prosenttia koki palvelun tukeneen hyvinvointia ja terveyttä pitkäkestoisesti – hetkellisesti taas jopa 92 prosenttia. 98 prosenttia koki olonsa turvalliseksi palvelun aikana ja 97 prosenttia koki palvelun hyödylliseksi. 82 prosenttia suosittelisi palvelua samassa tilanteessa olevalle, ja suositteluluku NPS oli 84.
- On loistavaa nähdä, miten paikalliset järjestötoimijat saivat nopealla aikataululla rakennettua asiakkaille suunnattua toimintaa. Ja meillä oli vahva luotto, että järjestöjen tuottama toiminta on juuri sitä, mitä asiakkaat toivovat arkensa tueksi. Ja nämä tulokset todella vahvistavat sen, vs. strategiajohtaja Tuukka Salkoaho hehkuttaa.
Tulevan vuoden avustusten haku päättyi marraskuun alussa. Päätökset avustusten käytöstä tehdään alkuvuodesta 2026.
- Järjestöt ovat tehneet yhteistyötä lähitorien kanssa. Lähitorit toimivat nyt 78 toimipaikassa ympäri Pirkanmaata. Tällä yhteistyömallilla tavoitetaan ikäihmisiä matalalla kynnyksellä lähellä omaa asuin piiriä. Ja mikä tärkeintä, tavoitteisiin yksinäisyyden kokemuksen vähentämisestä ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisen lisääntymiseen ollaan päästy erittäin hyvin, toteaa ennaltaehkäisevien palveluiden ja neuvonnan vastuualueen palvelujohtaja Milja Koljonen.
