Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen seuraavien vuosien strategisista ja taloudellisista tavoitteista

10.12.2025 09:06:16 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Aluevaltuusto kokoontui 9.12.2025 käsittelemään muun muassa Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaa, tuottavuusohjelmaa ja talousarviota. Kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Vuoden 2025 viimeinen aluevaltuuston kokous käytiin hyvinvointialueen tulevaisuuden suuntaa merkittävästi ohjaavien asiakirjojen parissa. Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian vuosille 2026–2029, tuottavuusohjelman vuosille 2026–2030 sekä vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. 

Lisäksi valtuusto käsitteli ensi vuoden asiakasmaksut ja hyvinvointialueen liittymisen HPK Palvelut Osakeyhtiöön, joka tuottaa kirjanpito- ja reskontrapalveluita sekä palkanlaskentapalveluita. 

Hyvinvointialueen strategia ja tuottavuusohjelma ohjaavat seuraavien vuosien toimintaa ja taloutta

Vuodet 2026–2029 kattava hyvinvointialuestrategia sisältää uudet strategiset muutostavoitteet, jotka keskittyvät hyvinvointialueen palveluihin, talouteen ja henkilöstöön. Strategian päivitysten taustalla ovat toimintaympäristön muutokset ja tarve selkeälle ja toimeenpantavalle strategialle. 

Hyvinvointialuestrategian osaksi laaditaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia ja pelastustoimen palvelutasopäätös myöhemmin vuoden 2026 aikana. 

Vuosille 2026–2030 laadittu tuottavuusohjelma toimeenpanee strategiaa ja ohjaa hyvinvointialueen toimintaa kohti talouden tasapainoa. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan toiminnan hallittua uudistamista ja talouden tasapainotusta. Jotta alijäämän kertyminen saadaan pysäytettyä ja kertyneet alijäämät katettua vuoden 2030 loppuun mennessä, taloutta tulee sopeuttaa pysyvästi.

Hyvinvointialuestrategia 2026–2029 

Tuottavuusohjelma 2026–2030

Talousarvio vuodelle 2026 on alijäämäinen 

Hyvinvointialueen ennustetaan tekevän kuluvan talousarviovuoden 2025 osalta noin 14,1 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen ja kumulatiivisen alijäämän arvioidaan olevan noin 107,6 miljoonaa euroa vuoden 2025 lopussa.  

Vuoden 2026 talousarvio on laadittu negatiivisella tulostavoitteella, joka on -26,7 miljoonaa euroa. Merkittävänä tekijänä on valtionrahoituksen vähäinen kasvu, 8,5 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan palkkojen työehtosopimusten mukaisia korotuksia eikä yleistä kustannustason nousua.  

Tavoitteena on saada tulos kääntymään positiiviseksi, jotta kertynyt alijäämä saadaan vähitellen katettua. Vuoden 2026 osalta alijäämä kasvaisi arviolta 134,4 miljoonaan euroon. Taloussuunnitelmakauden lopussa kertynyttä alijäämää olisi 105,9 miljoonaa euroa. 

Talousarvion käsittelyssä valtuusto nosti esille tahtotilaansa vahvistaa ennaltaehkäisyä, varhaista tukea ja kevyempiä palveluja, minkä myötä valtuusto teki talousarvioon muutoksia panostuksina muun muassa omaishoitoon ja perhehoitoon. 

Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026–2028

