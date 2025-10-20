Särkänniemen uusi vuoristorata Konect on kunnianosoitus Tampereelle

Tampere. Kaupunki, joka on aina kulkenut rohkeasti eteenpäin. Kavioiden kopse muuttui höyryveturin puksutukseksi. Nyssen hurina ratikan kilkatukseksi. Nyt horisontissa näkyy jotain uutta: rata, joka tekee yhdessä kulkemisesta elämyksellisempää kuin koskaan. Seikkailu alkaa tietysti maailman ilon keskipisteestä, Särkänniemestä. Matkalla nähdään maailmanluokan nähtävyydet: korkealle kurottava Näsinneula ja kaukaisuuteen jatkuva Näsijärvi, sekä tietysti koko Särkänniemi. Kaiken kruunaa itse kyyti: Konect yhdistää nuorimmat ja vanhimmat, rohkeimmat ja rauhallisimmat – sillä paras matka syntyy silloin, kun se kuljetaan yhdessä.

Särkänniemen vuosikymmenen suurin investointi, Konect-nimeä kantava perhevuoristorata avataan kesäksi 2026. Ainutlaatuinen vuoristorata on suunniteltu Särkänniemeen, joten samanlaista ei löydy mistään muualta. Vuoristorata tullaan teemoittamaan, joka tekee siitä vieläkin ainutlaatuisemman.

”Olemme ylpeästi tamperelainen huvipuisto, joten haimme inspiraatiota uuden vuoristoradan teemaan Tampereen liikkumisen historiasta ja kaupungin rohkeasta kehityksestä. Konect-vuoristoradan matka alkaa ja päättyy nyt teemoitettavalle Särkänniemen rautatieasemalle. Jonotusalueella pääsee tutustumaan Tampereen liikkumisen historiaan ja samalla voi tuntea lähtevänsä matkaan, oikealle seikkailulle”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.





Vuoristoradan kyytiin jo metrin pituisena

Konect on Suomen ensimmäinen suuri vuoristorata, jonka kyytiin pääsee jo 100 cm pitkä huvittelija aikuisen kanssa. Ilman aikuista kyytiin pääsevät yli 120 cm pituiset.

Uuden perhevuoristoradan huippunopeus tulee olemaan jopa 68 kilometriä tunnissa ja sen korkein kohta tulee nousemaan noin 27 metriin, joten luvassa on hurjaa kyytiä. Verrokkina Särkänniemen ikisuosikki Tornadon huippunopeus on 75 kilometriä tunnissa ja sen korkein kohta on 25 metriä. Konect ei kuitenkaan tee silmukoita, eli matkan aikana ei mennä pää alaspäin.

Yli puoli kilometriä pitkä rata tulee kulkemaan huvipuistoalueen yläpuolella, osittain aivan Näsijärven rantaviivaa hipoen. Vuoristorata levittäytyy Troikan, X:n ja Tyrskyn alueelle muuttaen huvipuiston siluettia merkittävästi.

Euroopan pisin Vekoman valmistama perhevuoristorata

Konect tulee olemaan pisin Vekoman koskaan Eurooppaan rakentama perhevuoristorata. Se tulee myös olemaan luokkansa korkeimmalle nouseva perhevuoristorata. Tämän lisäksi jokaisesta vaunusta löytyy sisäänrakennettu audiojärjestelmä, jota voi hyödyntää vuoristoratamatkan tarinallistamiseen.

”Vekoma on ylpeydellä mukana tuomassa Särkänniemeen uudenlaista vuoristorataa. Olemme aidosti innoissamme nähdessämme tämän vetonaulan rakentuvan kaudelle 2026 ja olemme varmoja, että se hurmaa niin nuoret hurjapäät kuin perheetkin. Vuoristorata tulee olemaan uusi kohokohta upeassa Särkänniemen huvipuistossa”, kertoo Vekoman myyntijohtaja Stefan Holtman.

Särkänniemi on tehnyt yhteistyötä Vekoman kanssa myös aiemmin.

”Särkänniemen historian klassikot, 80-luvulta 2000-luvulle huvittelijoita pyörittäneet Korkkiruuvi ja Sky Flyer ovat myös Vekoman käsialaa. Nyt meille valmistuva perhevuoristorata on uusi klassikko, jonka kyydistä tullaan nauttimaan vuosikymmenten ajan. Tulevana kesänä ensimmäistä kertaa isomman vuoristoradan kyytiin yhdessä aikuisen kanssa pääsevä metrin mittainen lapsi voi parikymmentä vuotta myöhemmin tuoda oman lapsensa huvittelemaan saman laitteen kyytiin. Konectista tulee Särkänniemen signature-laite Tornadon ja Possujunan rinnalle”, kertoo Särkänniemen huvilaitteiden operatiivinen päällikkö Kirsi Aarresuo.

Vuoristoradan pääurakoitsijana toimii Lempäälän Rakentajat Oy. Rakennuskonsultti ja työmaan valvonnasta vastaava taho puolestaan on Ramboll CM Oy.

”Konectin rakennusprojekti on ainutlaatuinen – pääsemme olemaan osa tämän merkittävän kohteen historiaa. Yksi hienoimpia juttuja meidän koko rakennustiimillemme on se, että pystyy sanoa omille lapsilleen olleensa mukana rakentamassa Särkänniemen siluetin muuttavaa vuoristorataa”, kertoo Lempäälän Rakentajat Oy:n toimitusjohtaja Ville Valkama.

”Kyseessä on meille merkittävä yhteistyö. On aina mielenkiintoista päästä olemaan osana projektia, jollaista ei joka päivä tule vastaan. Projektityössä on yhdistynyt virkistävällä tavalla perinteinen rakentaminen, poikkeuksellinen huvipuistoympäristö, sekä myös kansainvälinen yhteistyö”, kertoo Ramboll CM Oy:n projektipäällikkö Miika Varjonmaa.

Vuoristorata on tarkoitus avata toukokuussa 2026. Rakentamisen edistymistä pääsee seuraamaan pitkin kevättä Särkänniemen sosiaalisen median kanavissa.