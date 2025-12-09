Keskuskauppakamari: Alustava sopu EU:n Omnibus I -yksinkertaistamispaketista tervetullut, mutta jättää vielä kysymyksiä auki

”EU on saanut jo aikaisemmin huomautuksia Omnibus-pakettien vaikutusarvioiden puutteellisuudesta. Vielä sama kaava toistuu, tälläkään kertaa olla tarpeeksi kattavasti arvioitu raportointivelvollisuuden vähentymisen ja soveltamisrajojen nostamisen todellisia vaikutuksia”, sanoo Hakanen.

Yritysten oikeusturvan kannalta on kuitenkin hyvä, että instituutiot ovat päässeet jonkinlaiseen sopuun.

”On sinänsä positiivista, jos sovulla saataisiin jonkinlainen päätös raportointi- ja yritysvastuun sääntelyn jatkuvalle muutokselle. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on valitettavaa, että yritysvastuudirektiiviin sisältynyt ilmastonmuutoksen siirtymäsuunnitelmavelvoite joutui niin sanotusti politiikan pelinappulaksi. Toivon, ettei tällaista enää EU-tasolla nähtäisi”, sanoo Hakanen.

Hakasen mukaan on silti huomattava, että kestävyysraportointidirektiivin alaisten yritysten täytyy jatkossakin raportoida siirtymäsuunnitelmansa.

“Eli suurten yritysten täytyy tästä muutoksesta huolimatta laatia ja esittää siirtymäsuunnitelmat”, Hakanen sanoo.

Nyt saavutetun alustavan sovun tarkat yksityiskohdat ja vaikutukset pienempiin yrityksiin eivät Hakasen mukaan ole vielä tiedossa.

Pakollisen raportoinnin ulkopuolelle jääville yrityksille on julkaistu vuosi sitten vapaaehtoinen kestävyysraportointistandardi VSME. Se on kuitenkin suunniteltu pienille ja keskisuurille yrityksille. Sitä ei ole suunniteltu suurille sadan miljoonan liikevaihdon ja 900 työntekijän yrityksille, jotka nyt ovat jäämässä pakollisen raportoinnin ulkopuolelle.

”Mielenkiinnolla odotamme, miten komissio tulee mahdollisesti täydentämään vapaaehtoista kestävyysraportointistandardia, jotta se soveltuisi paremmin myös suurempien yritysten raportointiin”, sanoo Hakanen.

Hakasen mukaan on selvää, että yritysten vapaaehtoista raportointia ja vapaaehtoisia toimia ympäristö- ja ihmisoikeusvaikusten ja -riskien hallitsemiseksi tarvitaan myös tulevaisuudessa, ja niiden rooli korostuu jatkossa.