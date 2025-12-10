Keilailun tuore maailmanmestari juhlii Joensuussa

Marraskuun lopussa miesten henkilökohtaisen maailmanmestaruuden keilailussa voittaneen Luukas Väänäsen mestaruusjuhlat järjestetään synnyinkaupunki Joensuussa torstaina 11.12.

Luvassa on tunteikkaita hetkiä, Väänänen arvioi.

"Matkan varrella Joensuussa ja Suomessa on ollut niin paljon uraani vaikuttaneita henkilöitä ja tukijoita, että on ilo juhlia tätä saavutusta heidän kanssaan", 20-vuotias mestari sanoo.

Koivuniemen jäljillä

Väänänen on vasta neljäs suomalainen mies, joka on voittanut henkilökohtaisen MM-tittelin.

"Huikealtahan se tuntuu. Pari vuotta olen nyt pystynyt elämään keilailun ehdoilla. Se on näkynyt."

Nuoren keilaajan tavoitteena on päästä vakituiseksi pelaajaksi Yhdysvaltojen ammattilaissarjaan PBA:han. Häntä auttaa valmentajana yksi aiemmista suomalaismestareista, vuonna 1991 MM-tittelin voittanut ja PBA:n kunniagalleria Hall of Fameen ensimmäisenä eurooppalaisena valittu Mika Koivuniemi.

Kotihallissa, totta kai

Maailmanmestaruusjuhla järjestetään viihdekeilahalli Cosmicissa Joensuun keskustassa.

"Siellä olen ottanut keilailuharrastukseni ensiaskeleet. Se on kotihallini, eikä parempaa juhlapaikkaa ole", Väänänen sanoo.

Juhlassa tervehdyksensä esittävät mm. Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä, Suomen Keilailuliiton toiminnanjohtaja Sami Järvilä, yhteistyökumppani Abloy Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivanen ja Suomen Olympiakomitean toimitusjohtaja Riku Tapio.

Illan artistivieraita ovat Goldielocks ja DJ Elias.

* * * * * *

Kutsu toimituksille: Tervetuloa kello 18.30 alkavaan viihdekeilahalli Cosmiciin (Kauppakeskus Metropolin 2. kerros, Yläsatamakatu 5, Joensuu) torstaina 11.12.2025. Ilmoittautumiset etukäteen tomi@cosmicjoensuu.fi / 050 558 8510