Kokoomuksen Wallinheimo ja Aalto-Setälä: Hallitus vahvistaa Finnveraa ja suomalaista vientiä – keskusta asettui poikkiteloin
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo sekä kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä tyrmäävät Keskustan talousvaliokunnassa jättämän vastalauseen Finnveran tehtäviä koskevaan hallituksen esitykseen. Edustajien mukaan Keskusta asettui yhdessä Vasemmistoliiton kanssa vastustamaan Finnveran ja sen myötä suomalaisen viennin vahvistamista, sekä vaikeuttamaan teollisuuden kasvun edellytyksiä.
– Keskustan linja tarkoittaa pahimmillaan sitä, että suomalaiset jäänmurtajat ja suuret telakkatilaukset rakennettaisiin jatkossa ulkomailla. Se on lyhytnäköistä politiikkaa ja vahingoittaisi koko Suomen teollisuutta ja työllisyyttä, Wallinheimo sanoo.
Hallitus selkeyttää Finnveran lakia vastaamaan nykypäivän vientikilpailua. Tarkoituksena on vahvistaa Suomen kykyä rahoittaa suuria vientihankkeita. Tämä hyödyttää myös laajaa pk-yritysten alihankintaketjua.
Keskusta ja Vasemmistoliitto jättivät talousvaliokunnassa omat vastalauseensa hallituksen esitykseen.
– Pk-yritysten asema on Finnveran strategian ydin ja vientirahoituksen vahvistaminen nimenomaan avaa Pk-yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja työllistää. Tästä esimerkkinä myös toissa viikolla uutisoitu päätös mikro- ja kasvuyritysten lainapilotin jatkumisesta ensi vuoden helmikuussa, Aalto-Setälä sanoo.
Wallinheimon ja Aalto-Setälän mukaan Keskustan talousvaliokunnassa valitsema linja hidastaisi rahoituspäätöksiä ilman että se toisi alueelliseen tasapuolisuuteen todellista parannusta.
– Pidämme erikoisena, että Keskusta asettuu näin avoimesti Suomen viennin tielle. Kokoomus haluaa, että työt ja tilaukset pysyvät Suomessa. Se edellyttää toimivaa ja kilpailukykyistä Finnveraa, ja sitä tällä hallituksen esityksellä nyt rakennetaan, edustajat sanovat.
Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitustoiminnasta ja sen järjestämisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi käsitellään tänään eduskunnassa. Ehdotetun lain mukaan Finnvera Oyj:llä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet toimia tehokkaasti valtion erityisrahoitusyhtiönä ja hoitaa yhtiön elinkeino- ja teollisuuspoliittista tehtävää.
