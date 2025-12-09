HSL:n hallituksen päätöksiä 10.12.2025

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2027 laatimisen periaatteet

Hallitus hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen pääperiaatteet, joiden mukaisesti HSL hakee liikennejärjestelmäsuunnitelman seudullista kokonaisuutta, jossa liikenteen toimivuus ja talouden raamit on sovitettu yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelman tavoitteisiin sisältyvät myös uusien rahoitusratkaisujen tunnistaminen sekä käytännön toimenpiteiden löytäminen CO2-päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Linkki kokousasiaan

Metroa korvaavan bussiliikenteen kilpailutuksen käynnistäminen

HSL käynnistää tammikuussa 2026 bussiliikenteen tarjouskilpailun, jolla korvataan metroliikennettä Junatien metrosillan remontin aikana. Metroliikenne on poikki Herttoniemen ja Hakaniemen asemien välillä, jolloin liikennettä korvataan busseilla sekä olemassa olevien linjojen reittimuutoksilla. Korvaava bussiliikenne alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2027, ja poikkeusjärjestelyjen kesto tarkentuu loppuvuoden 2025 aikana.

Linkki kokousasiaan

Ympäristöbonusjärjestelmän lakkauttaminen

Ympäristöbonuksen merkitys on supistunut, koska ennusteen mukaan sähköbussien määrä ylittää 90 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana ja dieselbussien määrä vastaavasti vähenee, eikä taloudellisella panostuksella ole nykytilanteessa tosiasiallista vaikutusta CO2-päästöihin.

Linkki kokousasiaan

Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimuksen laajentaminen Kruunusiltojen liikenteellä



HSL:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välinen kaupunkiraideliikenteen sopimus laajenee niin, että se kattaa myös Kruunusiltojen liikenteen koko sopimuksen voimassaoloajan, jota on mahdollista jatkaa optiovuosilla aina vuoteen 2039 loppuun asti. Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimuksen kustannuksiin sisältyvät operointi, kaluston kunnossapito, varikoiden kustannukset sekä kaluston pääomakustannukset. Sopimuskauden loppuun asti laajennus lisää operointikustannuksia arvion mukaan noin 125 miljoonalla eurolla.

Linkki kokousasiaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 61a /2025 ratkaisu

Ratkaistuun bussiliikenteen tarjouskilpailuun sisältyi Helsingissä, Espoossa, Keravalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Vantaalla liikennöiviä linjoja. Liikennöinti kilpailutetuilla linjoilla käynnistyy elokuussa 2027. Sopimuskauden pituus on seitsemän vuotta ja sitä on mahdollista jatkaa kolmella optiovuodella.

Ratkaistussa tarjouskilpailussa oli mukana 76 bussin liikenne, joka on noin 6,7 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja noin 6,1 prosenttia linjakilometreistä. HSL:n bussiliikenteessä ajetaan tällä hetkellä noin 92 miljoonaa linjakilometriä vuodessa ja liikenteeseen tarvittava automäärä on arkipäivinä enimmillään noin 1 130 autoa.

Ensimmäisen ratkaistun kohteen (306) voitti Nobina Finland Oy ja siihen kuuluvat linjat 63, 69, 70, 77N, 78N ja 431N.

ja siihen kuuluvat linjat 63, 69, 70, 77N, 78N ja 431N. Toisen ratkaistun kohteen (307) voitti Koiviston Auto Helsinki Oy ja siihen kuuluu linja 71.

ja siihen kuuluu linja 71. Kolmannen ratkaistun kohteen (308) voitti Koivston Auto Helsinki Oy ja siihen kuuluvat linjat 633N, 641, 738, 962, 963, 963B, 971B, 972, 973, 975, 975N, 976, 977, 977V, 978, 978K ja 985.

Linkki kokousasiaan

Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2026

Hallitus vahvisti kokousajat vuoden 2026 hallituksen kokouksille sekä hallituksen iltakoulujen ja seminaarien ja yhtymäkokousten ajankohdat.

Linkki kokousasiaan