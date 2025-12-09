HSL:n hallituksen päätöksiä 10.12.2025
HSL:n hallitus kokoontui keskiviikkona 10. joulukuuta. Hallituksen käsiteltävinä olivat muun muassa metroa korvaavan bussiliikenteen tarjouskilpailun käynnistäminen Junatien remontin ajaksi sekä bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu. Hallitus päätti myös vuoden 2026 kokousaikatauluistaan.
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2027 laatimisen periaatteet
Hallitus hyväksyi liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen pääperiaatteet, joiden mukaisesti HSL hakee liikennejärjestelmäsuunnitelman seudullista kokonaisuutta, jossa liikenteen toimivuus ja talouden raamit on sovitettu yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelman tavoitteisiin sisältyvät myös uusien rahoitusratkaisujen tunnistaminen sekä käytännön toimenpiteiden löytäminen CO2-päästötavoitteiden saavuttamiseksi.
Metroa korvaavan bussiliikenteen kilpailutuksen käynnistäminen
HSL käynnistää tammikuussa 2026 bussiliikenteen tarjouskilpailun, jolla korvataan metroliikennettä Junatien metrosillan remontin aikana. Metroliikenne on poikki Herttoniemen ja Hakaniemen asemien välillä, jolloin liikennettä korvataan busseilla sekä olemassa olevien linjojen reittimuutoksilla. Korvaava bussiliikenne alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2027, ja poikkeusjärjestelyjen kesto tarkentuu loppuvuoden 2025 aikana.
Ympäristöbonusjärjestelmän lakkauttaminen
Ympäristöbonuksen merkitys on supistunut, koska ennusteen mukaan sähköbussien määrä ylittää 90 prosenttia kuluvan vuosikymmenen aikana ja dieselbussien määrä vastaavasti vähenee, eikä taloudellisella panostuksella ole nykytilanteessa tosiasiallista vaikutusta CO2-päästöihin.
Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimuksen laajentaminen Kruunusiltojen liikenteellä
HSL:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n välinen kaupunkiraideliikenteen sopimus laajenee niin, että se kattaa myös Kruunusiltojen liikenteen koko sopimuksen voimassaoloajan, jota on mahdollista jatkaa optiovuosilla aina vuoteen 2039 loppuun asti. Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimuksen kustannuksiin sisältyvät operointi, kaluston kunnossapito, varikoiden kustannukset sekä kaluston pääomakustannukset. Sopimuskauden loppuun asti laajennus lisää operointikustannuksia arvion mukaan noin 125 miljoonalla eurolla.
Bussiliikenteen tarjouskilpailun 61a /2025 ratkaisu
Ratkaistuun bussiliikenteen tarjouskilpailuun sisältyi Helsingissä, Espoossa, Keravalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Vantaalla liikennöiviä linjoja. Liikennöinti kilpailutetuilla linjoilla käynnistyy elokuussa 2027. Sopimuskauden pituus on seitsemän vuotta ja sitä on mahdollista jatkaa kolmella optiovuodella.
Ratkaistussa tarjouskilpailussa oli mukana 76 bussin liikenne, joka on noin 6,7 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja noin 6,1 prosenttia linjakilometreistä. HSL:n bussiliikenteessä ajetaan tällä hetkellä noin 92 miljoonaa linjakilometriä vuodessa ja liikenteeseen tarvittava automäärä on arkipäivinä enimmillään noin 1 130 autoa.
- Ensimmäisen ratkaistun kohteen (306) voitti Nobina Finland Oy ja siihen kuuluvat linjat 63, 69, 70, 77N, 78N ja 431N.
- Toisen ratkaistun kohteen (307) voitti Koiviston Auto Helsinki Oy ja siihen kuuluu linja 71.
- Kolmannen ratkaistun kohteen (308) voitti Koivston Auto Helsinki Oy ja siihen kuuluvat linjat 633N, 641, 738, 962, 963, 963B, 971B, 972, 973, 975, 975N, 976, 977, 977V, 978, 978K ja 985.
Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2026
Hallitus vahvisti kokousajat vuoden 2026 hallituksen kokouksille sekä hallituksen iltakoulujen ja seminaarien ja yhtymäkokousten ajankohdat.
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
