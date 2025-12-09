SDP:n Kaarisalo: Hallitus leikkaa köyhimmistä köyhimmiltä!
Niin sanotun kokonaisuudistuksen nimissä Orpon hallitus ehdottaa toimeentulotukeen useita heikennyksiä. Esitetyt muutokset lisäävät köyhyyttä, heikentävät jopa pienimuotoisenkin työn tekemisen kannusteita sekä uhkaavat johtaa kohtuuttomiin seurauksiin esimerkiksi terveysongelmista kärsivien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kohdalla.
”Tällainen politiikka ei tasapainota valtiontaloutta, se kurittaa heikoimmassa asemassa olevia ja rikkoo hyvinvointiyhteiskunnan perusperiaatteita”, Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd.) ärähtää.
- Hallitus perustelee toimeentulotuen heikennyksiä sillä, että ne vahvistaisivat ihmisten omaa selviytymistä ja vähentäisivät pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta. Todellisuudessa on käymässä päinvastoin ja esitys on pelkkä mekaaninen leikkauslaki, joka mahdollistaisi perusosan pienentämisen jopa puoleen. Tavoiteltua 70 miljoonan euron säästöä haetaan kaikkein köyhimpien kustannuksella. Tämä on todella hävytöntä etenkin, kun ensisijaisten etuisuuksien leikkaamisen yhteydessä korostettiin viime sijaisen tuen merkitystä, Kaarisalo toteaa.
Esitys sisältää useita samanaikaisia heikennyksiä: perusosan leikkaukset, terveydenhuoltomenojen rajaamisen välttämättömiin, asumismenojen kiristämisen, sanktioluonteisten leikkausten laajentamisen sekä 150 euron suojaosan poistamisen. Muutokset kohdistuvat nimenomaan niihin, joiden toimeentulo on jo valmiiksi kaikkein haavoittuvinta.
- Vakava ongelma on, ettei esitys huomioi ihmisten tosiasiallisia valmiuksia vastata velvoitteisiin. Työnhakijaksi ilmoittautuminen vaadittaisiin jatkossa myös henkilöiltä, jotka eivät lääkärin todentamista syistä pysty työskentelemään, mutta eivät saa sairauspäivärahaa tai eläkettä. Ratkaisu uhkaa perustuslain takaamaa oikeutta ihmisarvoiseen vähimmäistoimeentuloon, Kaarisalo huomauttaa.
Asiantuntijat ja Kela ovat varoittaneet, että muutokset lisäävät virheiden ja epäoikeudenmukaisuuden riskiä, koska päätökset tehdään pääosin kirjallisten tietojen perusteella ilman hakijoiden henkilökohtaista kohtaamista.
- Kun kyse on hyvin haastavien tilanteiden ja monipolvisten ongelmien selvittämisestä, on kohtuutonta, että harkinnanvaraisia päätöksiä tehtäisiin ihmistä tapaamatta. Näin joulun lähestyessä on myös syytä kysyä: onko todella tarpeen, kirsikkana kakun päällä, että jatkossa myös kaikkein vähäisimmät tulot otettaisiin täysimääräisesti huomioon toimeentulotuessa? Onko todella oikein, että 18- vuotiaan, vanhempiensa luona asuvan, nuoren saama parinkympin joululahjarahakin vähentäisi perheen saamaa toimeentulotukea? On vaikea nähdä, miten tällainen köyhien kiusaaminen palvelisi talouden vakauttamista, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
