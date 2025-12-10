Kohti kestävää ja vaikuttavaa hyvinvointia – VAKEn uusi strategia linjaa tulevaisuuden suunnan
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategia vuosille 2026–2029 hyväksyttiin 9.12.2025 aluevaltuustossa. Strategiaa valmisteltiin laajassa yhteistyössä asukkaiden, henkilöstön sekä sidosryhmien kanssa.
Strategia määrittää alueemme toiminnan suunnan ja tavoitteet tuleville vuosille ja ohjaa päätöksentekoa, palvelujen kehittämistä sekä talouden hallintaa. Strategia ei ole pelkkä asiakirja – se on lupaus asukkaille laadukkaista ja oikea-aikaisista palveluista, lupaus henkilöstölle tuesta, osaamisesta ja työhyvinvoinnista.
Yhdessä laadittu strategia näyttää suunnan
Hyvinvointialueen tehtävä on turvata asukkaiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus elämän kaikissa vaiheissa. Uusi strategia antaa meille selkeän suunnan: kohti vaikuttavia palveluja, vahvaa yhteistyötä ja kestävää tulevaisuutta.
“Tulevaisuus ei synny itsestään. Se rakennetaan yhdessä – päättäjien, henkilöstön ja asukkaiden kesken. Tämä strategia on meidän yhteinen suuntamme. Sen avulla voimme olla edelläkävijä, joka yhdistää inhimillisyyden, taloudellisen vastuullisuuden ja rohkean uudistumisen”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kiteyttää.
Painopisteet ohjaavat palveluita, työyhteisöä, yhteistyötä ja taloutta
Strategia pohjautuu VAKEn arvoihin: oikeudenmukaisuuteen, vastuullisuuteen ja rohkeuteen, sekä visioomme olla vakaa edelläkävijä, jossa hyvinvointialueemme asukkaat luottavat palveluihimme.
Strategian keskiössä ovat neljä painopistettä:
- Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin. Palveluihin pääsyä nopeutetaan ja varmistamme, että asukkaat saavat tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti. Panostamme lisäksi asiakkaan kohtaamiseen sekä palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen.
- Olemme luotettava työnantaja ja hyvä työyhteisö. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin, pitovoimaan ja laadukkaaseen johtamiseen. Meillä jokainen työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, tulee kuulluksi ja voi hyvin. Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö rakentuu arjen teoista, kohtaamisesta ja yhteisöllisyydestä.
- Teemme vaikuttavaa yhteistyötä asukkaiden parhaaksi. Vahvistamme kumppanuuksia kuntien, järjestöjen ja HUSin kanssa sekä varmistamme palvelujen jatkuvuuden kaikissa oloissa. Aktiivista yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi tehostetaan ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan.
- Huolehdimme kestävästä taloudesta. Menot sopeutetaan valtion rahoitukseen, alijäämät katetaan ja tuotantotapoja kehitetään kustannusvaikuttaviksi. Toimeenpanemme uudistusohjelman 2023–2030 toimenpiteitä tuottavuuden ja laadun parantamiseksi koko strategiakauden ajan.
“Hyvinvointialueemme on siirtynyt perustamisen ja vakiinnuttamisen vaiheista aikaan, jossa katse on suunnattava tekemiseen. Perusta on rakennettu – nyt on aika lunastaa lupaukset. Edessä ovat vuodet, jotka mittaavat kykyämme järjestää palvelut viisaasti, hallita taloutta kestävästi ja varmistaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti", sanoo hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö.
