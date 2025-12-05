Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.12.2025

9.12.2025 19:55:34 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.12.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

