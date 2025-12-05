Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.12.2025
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.12.2025 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
