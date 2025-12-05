Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätötiedote 9.12.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.12. kokouksen ennakkotiedote 5.12.2025 14:40:26 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 9. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa järjestöille vuodelle 2026 myönnettävien avustusten sekä toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin käsittelyn.