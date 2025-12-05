Aluevaltuusto päätti uudesta strategiasta, talousarviosta ja asiakasmaksuista

Uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2026

Aluevaltuusto hyväksyi uuden asiakasmaksuhinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2026 alkaen. VAKEn asiakasmaksut ovat tällöin 1.1.2026 voimaan tulevan asiakasmaksuasetuksen ja asiakasmaksulain mukaiset. Poikkeuksena on terveyskeskuslääkärin etävastaanottokäynti, joka on asiakkaalle edullisempi kuin asetuksen määrittelemä lääkärin vastaanottokäynnin maksu.

Sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan maksu asetetaan voimaan viimeistään 1.9.2026 alkaen tai kun maksun laskuttaminen on teknisesti mahdollista. Käyttämättä ja perumatta jätetyn palvelun maksu otetaan käyttöön sitä koskevan lakimuutoksen tultua voimaan. Lisäksi asiakasmaksujen hinnasto sisältää joitakin uusia tuotteita sekä tarkennuksia ja teknisiä korjauksia.

Talousarvio huomioi alijäämän maksamisen vuoden 2028 loppuun mennessä

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2026–2028. Talousarvion laadinnassa on huomioitu valmistelussa oleva lakimuutos, jonka mukaan talouttaan täysimääräisesti sopeuttaville hyvinvointialueille voidaan myöntää lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2028 loppuun mennessä. Lakiesitykseen kirjattu voimaantulo keväällä 2026 vaikuttaa olennaisesti tulevan vuoden talousarvioon ja -suunnitelmaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pystyy onnistuneen uudistusohjelmansa sekä uskottavan ja realistisen taloussuunnitelmansa mukaisesti kattamaan sille kertyneet alijäämät määräaikaan mennessä. Esitetyn lainsäädäntömuutoksen huomioiminen on tarpeen hyvinvointialueen järjestämisvastuun keskeytyksettömän hoidon turvaamiseksi ja sen huomioimatta jättäminen johtaisi hyvinvointialueen asukkaiden perusoikeuksien vaarantumiseen. VAKE jatkaa kehittyvän lainsäädännön seuraamista ja tulee tekemään tarvittaessa tämän edellyttämät muutokset talousarvioonsa ja taloussuunnitelmaansa.

Investointisuunnitelma 2027–2030 ohjaa hankintoja pitkäjänteisesti

Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2027–2030. Suunnitelma ohjaa esimerkiksi hyvinvointialueen rakennusten, laitteiden, ajoneuvojen ja tietotekniikan hankintoja.

Rakennusinvestoinnit perustuvat palveluverkkosuunnitteluun, jossa tavoitteena ovat toimivat palvelukokonaisuudet ja asiakastarpeisiin vastaavat palvelut. Tarkastelua tehdään yhdessä hyvinvointialueen palvelualueiden sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa.

Investointien suunnittelussa arvioidaan ja vertaillaan erilaisten palvelukokonaisuuksien kannattavuutta ja laatua. Palveluita pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona. Toimitilojen ja asuntojen hankintaa tarkastellaan tilojen kokonaistaloudellisen edullisuuden näkökulmasta pitkällä aikavälillä.

VAKEn uusi strategia linjaa tulevaisuuden suunnan

Hyvinvointialuestrategia tehdään valtuustokausittain. Nyt hyväksytty strategia on VAKEn historian toinen ja ohjaa VAKEn toimintaa ja taloutta vuosina 2026–2029.

Strategian valmistelu on laaja, viime keväänä alkanut yhteinen ponnistus. Sen lopullinen muoto syntyi asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien yhteistyönä.

Strategian keskiössä ovat neljä painopistettä, joiden toteutumista seurataan määritetyillä mittareilla:

Palvelumme vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaiden tarpeisiin. Olemme luotettava työnantaja ja hyvä työyhteisö. Teemme vaikuttavaa yhteistyötä asukkaiden parhaaksi. Huolehdimme kestävästä taloudesta.



“Olen tyytyväinen siihen, että talousarviomme on ylijäämäinen ja pystymme tiukassa taloustilanteessakin lisäämään päihdekuntoutusta. Samoin olen ilahtunut siitä, miten hyvä maine VAKElla on ja miten meidän onnistumisisista halutaan kuulla laajemminkin. Henkilöstö on tehnyt hyvää työtä, ja VAKEssa on vahva tekemisen meininki”, aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoo.

Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla tiistaina 16.12.2025 klo 12 alkaen.