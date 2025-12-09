Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion

9.12.2025 21:53:08 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Aluevaltuusto hyväksyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman sekä vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yleiskatteinen rahoitus on 1 936,0 miljoonaa euroa vuonna 2026. Aluevaltuuston hyväksymä hyvinvointialueen vuosien 2026–2028 taloussuunnitelma perustuu aluevaltuuston vahvistamaan strategiaan sekä pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Lähivuosina hyvinvointialue panostaa palveluiden perustason vahvistamiseen, millä varmistetaan vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut pidemmällä aikavälillä. Talouden perusuralla pysyminen vaatii kuitenkin myös jatkuvaa talouden tehostamista, koska kustannustason kasvupaine on tulevina vuosina valtion yleiskatteisen rahoituksen kasvua nopeampaa.

— Talousarviomme ensi vuodelle on tehty toteuttamaan palvelujen uudistamisen strategiaa eli tuottamaan hyvinvointia ja turvallisuutta alueemme asukkaille. Olemme talouden tasapainottamisessa onnistuneiden hyvinvointialueiden joukossa. Palveluja on uudistettu ja kehitystyötä jatketaan. Olemme tunnistaneet myös ne palvelut, joissa emme vielä ole vaadittavalla tasolla ja lisäämme panostuksia palveluihin pääsyn sujuvoittamiseen. Onneksi kuulumme niihin harvoihin alueisiin, joilla väestö kasvaa, tämä kuitenkin osaltaan myös lisää palvelutarpeita, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Mervi Katainen.

Osavuosikatsaus

Aluevaltuusto käsitteli ja merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2025 - 30.9.2025 ja
päätti esityksen mukaisesti talousarviomuutoksista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulosennuste vuodelle 2025 on 123 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa alijäämien kattamisen hyvinvointialuelain mukaisesti viimeistään vuoden 2026 aikana.

Asiakasmaksut ja valvonta- ja palvelumaksut

Aluevaltuusto päätti tarkistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2026 alkaen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvonta- ja palvelumaksut 1.1.2026 alkaen esityslistan liitteiden mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltiin myös lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksesta. Lisäksi annettiin vastaukset aluevaltuutettujen kysymyksiin kuljetuspalvelujen toimivuudesta hyvinvointialueen läntisessä osassa ja rintasyöpäseulontojen tarjoamisen lähipalvelustrategiasta vuosille 2026–2029. Vastaus raskauden ehkäisyn päivitettyjen suositusten toimeenpanosta siirtyi seuraavaan kokoukseen

Esityslistan muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

