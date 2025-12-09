Välfärdsområdesfullmäktige godkände budgeten för 2026
Välfärdsområdesfullmäktige godkände Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2026 och ekonomiplan för 2026–2028 samt investeringsplan för 2027–2030.
Västra Nylands välfärdsområdes finansiering med allmän täckning uppgår till 1 936,0 miljoner euro år 2026. Den av välfärdsområdesfullmäktige godkända ekonomiplanen för 2026–2028 baserar sig på den av fullmäktige fastställda strategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå. Under de närmaste åren satsar välfärdsområdet på att stärka tjänsterna på basnivå, genom vilket man säkerställer verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster på längre sikt. Att hålla sig till det ekonomiska basscenariot kräver emellertid också en kontinuerlig effektivisering av ekonomin eftersom trycket på att kostnadsnivån ökar är snabbare än ökningen av den statliga finansieringen med allmän täckning under de kommande åren.
— Vår budget för nästa år har utarbetats för att genomföra strategin för förnyelse av tjänster, det vill säga att producera välfärd och säkerhet för invånarna i vårt område. När det gäller balanseringen av ekonomin hör vi till de välfärdsområden som lyckats. Tjänster har förnyats och utvecklingsarbetet fortsätter. Vi har också identifierat de tjänster där vi ännu inte är på den nivå som krävs och vi ökar satsningarna på en smidigare tillgång till tjänsterna. Lyckligtvis hör vi till de få områden där befolkningen ökar, detta ökar emellertid för sin del också servicebehoven, säger Mervi Katainen, ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige.
Delårsrapporten
Välfärdsområdesfullmäktige behandlade och antecknade för kännedom delårsrapporten för perioden den 1 januari 2025–30 september 2025 och beslutade om budgetändringar enligt förslaget. Västra Nylands välfärdsområdes resultatprognos för 2025 är 123 miljoner euro, vilket möjliggör att underskotten kan täckas enligt lagen om välfärdsområden senast under år 2026.
Klientavgifter och tillsyns- och serviceavgifter
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade justera klientavgifterna inom social- och hälsovården från och med den 1 januari 2026 och Västra Nylands räddningsverks tillsyns- och serviceavgifter från och med den 1 januari 2026 i enlighet med bilagorna till föredragningslistan.
Vid sammanträdet behandlades också utlåtandet om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2024. Dessutom gavs svar på ledamöternas frågor om hur färdtjänsterna fungerar i den västra delen av välfärdsområdet och om närservicestrategin att erbjuda bröstcancerscreening för åren 2026–2029. Svaret gällande implementering av de uppdaterade rekommendationerna om preventivmedel överfördes till nästa sammanträde.
De övriga ärendena på föredragningslistan godkändes enligt förslagen.
Yhteyshenkilöt
Mervi KatainenLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktigePuh:041 319 6988mervi.katainen@lh.luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
