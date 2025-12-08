Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Porukkapeliin 40 000 euron voitto Jokerista

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan oikea rivi on 2, 30, 32, 33 ja 37. Tähtinumerot 2 ja 9.



Täyosumia ei löytynyt, joten pelin potti kasvaa. Perjantaina Eurojackpotin potissa on noin 17 miljoonaa euroa.



Tiistaina löytyi kaksi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 594 886 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Sloveniaan.



Suomesta löytyi tiistaina kolme kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 7 905 euroa.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 6 4 6 3 2 0 7. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Tuplatusta Jokeri-rivistä tullut 40 000 euron potti osui kymmenen osuuden porukkapeliin, jossa on voittajia eri puolelta Suomea.



Tiistain Millin voittorivi on 3, 7, 10, 11, 23 ja 24. Lisänumero 25. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Praha 27. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.