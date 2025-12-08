Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Porukkapeliin 40 000 euron voitto Jokerista

9.12.2025 22:29:07 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten perjantaina pelin potti kasvaa noin 17 miljoonaan euroon.

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan oikea rivi on 2, 30, 32, 33 ja 37. Tähtinumerot 2 ja 9.

Täyosumia ei löytynyt, joten pelin potti kasvaa. Perjantaina Eurojackpotin potissa on noin 17 miljoonaa euroa.

Tiistaina löytyi kaksi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 594 886 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Sloveniaan.

Suomesta löytyi tiistaina kolme kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 7 905 euroa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 6 4 6 3 2 0 7. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Tuplatusta Jokeri-rivistä tullut 40 000 euron potti osui kymmenen osuuden porukkapeliin, jossa on voittajia eri puolelta Suomea.

Tiistain Millin voittorivi on 3, 7, 10, 11, 23 ja 24. Lisänumero 25. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Praha 27. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye